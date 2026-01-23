मोटोरोला सिग्नेचर आणि मोटो वॉच भारतात लॉंच : प्रीमियम तंत्रज्ञान आणि ट्रिपल 50 मेगापिक्सेल सेटअप
मोटोरोलानं आज भारतात आपला सर्वात प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन ‘मोटोरोला सिग्नेचर’ आणि फिटनेस-केंद्रित ‘मोटो वॉच’ अधिकृतपणे लॉंच केलीय.
मुंबई : मोटोरोलानं आज, 23 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात आपला सर्वात प्रीमियम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन ‘मोटोरोला सिग्नेचर’ आणि आरोग्य-केंद्रित स्मार्टवॉच ‘मोटो वॉच’ अधिकृतपणे लॉंच केलीय. यापूर्वी या दोन्ही डिव्हाइसेसचं जागतिक अनावरण लास वेगास येथील कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2026) मध्ये जानेवारीच्या सुरुवातीला झालं होतं. लॉंच इव्हेंटचं थेट प्रक्षेपण मोटोरोला इंडियाच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर झालं. फ्लिपकार्टवर या दोन्ही उत्पादनांची समर्पित मायक्रोसाइट आधीच लाइव्ह झाली असून, कंपनीनं स्मार्टफोन आणि स्मार्टवॉचचा आकर्षक ऑफरही जाहीर केल्या आहे. या लॉंचमुळं भारतीय प्रीमियम स्मार्टफोन बाजारात मोटोरोलाला मजबूत स्थान मिळवून देणारा ठरेल, कारण यात उच्च-स्तरीय हार्डवेअरबरोबरच लक्झरी जीवनशैली सुविधांचा समावेश आहे.
भारतातील किंमत आणि उपलब्धता (फ्लिपकार्टलीकनुसार)
मोटोरोला सिग्नेचरची भारतातील (Motorola Signature Price) किंमत 59,999 (फ्लिपकार्टनुसार) आहे. हा फोन तीन स्टोरेज व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे:
- - 12GB+256GB : Rs 59,999
- - 16GB+512GB: Rs 64,999
- 16GB+1TB: Rs 69,999 – 59,999
ऑफर्स
जागतिक बाजारात हा फोन युरो 899.99 (अंदाजे 82,000 ) किंमतीला लॉंच झाला होता, परंतु भारतात स्थानिक करधोरण आणि बाजार स्पर्धेमुळं किंमत कमी ठेवण्यात आली. लॉंच ऑफर्स अंतर्गत निवडक बँक कार्ड्सवर 5,000 पर्यंत तात्काळ सूट आणि एक्सचेंज बोनसवर अतिरिक्त 7,500 पर्यंत लाभ मिळाल्यास प्रभावी किंमत 52,499 पर्यंत खाली येऊ शकते. फोन दोन प्रीमियम रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. यात PANTONE Carbon आणि PANTONE Martini Olive रंगाचा समावेश आहे.
मोटोरोला सिग्नेचरचं डिझाइन आणि बिल्ड क्वालिटी
मोटोरोला सिग्नेचर हे कंपनीचं आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आणि हलका फ्लॅगशिप आहे. फोनची जाडी फक्त 6.99 मिमी आणि वजन 186 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं तो हातात धरल्यावर अतिशय प्रीमियम आणि आरामदायी वाटतो. बिल्डमध्ये Corning Gorilla Glass Victus 2 चं संरक्षण आहे, तसंच याला IP68 आणि IP69 वॉटर-डस्ट रेसिस्टन्स आणि MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिळालं आहे.
डिस्प्ले
फोनमध्ये 6.8 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1264 x 2780 पिक्सेल आहे. हा डिस्प्ले 165 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 6,200 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि Dolby Vision सपोर्टसह येतो. यामुळं गेमिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि दैनंदिन वापरात अतुलनीय अनुभव मिळेल. इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेन्सर जलद आणि सुरक्षित अनलॉकिंग देतं.
परफॉर्मन्स आणि चिपसेट
फोनमध्ये Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट आहे, जो LPDDR5X रॅम आणि UFS 4.1 स्टोरेजसह जोडला गेला आहे. हा चिपसेट आतापर्यंतचा सर्वात शक्तिशाली आणि ऊर्जा-कार्यक्षम आहे, ज्यामुळं हेवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि AI फीचर्स अतिशय स्मूथ चालतील. ऑडिओ विभागात Sound by Bose ट्यूनिंग आणि Dolby Atmos सह ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आहेत, जे प्रीमियम साऊंड अनुभव देतात.
कॅमेरा सेटअप
मोटोरोला सिग्नेचरमध्ये कॅमेर्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. रियर साइडला ट्रिपल 50 मेगापिक्सेल सेटअप आहे:
- मुख्य सेन्सर: 50 MP Sony LYTIA 828
- अल्ट्रा-वाइड: 50 MP
- पेरिस्कोप टेलिफोटो: 50 MP (3x ऑप्टिकल झूम)
50 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा
सेल्फी कॅमेरा 50 मेगापिक्सेलचा आहे. फोन 8K Dolby Vision व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट करतो. Moto AI फीचर्स जसे AI Signature Style, AI Action Shot आणि AI Adaptive Stabilisation अॅक्शन फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ स्टेबिलायझेशनमध्ये क्रांती घडवण्याची शक्यता आहे. याशिवाय Copilot, Perplexity आणि Gemini चं अंगभूत सपोर्ट मिळतोय.
बॅटरी आणि चार्जिंग
5,200mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी दीर्घकाळ टिकते. चार्जिंग सपोर्ट: 90 वॉट वायर्ड, 50 वॉट वायरलेस आणि रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंग. कनेक्टिव्हिटीमध्ये Wi-Fi 7, Bluetooth 6 आणि ThinkShield सिक्युरिटी प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.
सॉफ्टवेअर आणि दीर्घकालीन सपोर्ट
फोन Android 16 वर आधारित Hello UI सोबत येतो. मोटोरोलाने 7 मोठे OS अपग्रेड्स आणि 7 वर्षे सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी दिली आहे, जी प्रीमियम सेगमेंटमध्ये दुर्मीळ आहे.
सिग्नेचर क्लब
या फोनसोबत ‘सिग्नेचर क्लब’ मेंबरशिप मिळते, ज्यामध्ये ट्रॅव्हल, डायनिंग, वेलनेस आणि लाइफस्टाइल क्षेत्रातील विशेष सुविधा आहेत. पहिली सेवा मोफत असून एकूण फायद्यांची किंमत सुमारे 6,000 पर्यंत आहे.
मोटो वॉच: आरोग्य आणि फिटनेसचा साथी
मोटो वॉच फिनलंडच्या Polar कंपनीसोबत विकसित करण्यात आली आहे. ही वॉच स्पोर्ट्स सायन्स आणि फिटनेस ट्रॅकिंगमध्ये अग्रेसर आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
- सतत हार्ट रेट मॉनिटरिंग आणि हार्ट रेट व्हेरिएबिलिटी
- Polar Nightly Recharge सिस्टीमद्वारे रिकव्हरी इनसाइट्स
- ड्युअल-फ्रिक्वेन्सी GPS
- वर्कआउट ट्रॅकिंग, इनॅक्टिव्हिटी रिमाइंडर
- 47 मिमी गोल डायल, अॅल्युमिनियम केसिंग, बदलता येण्याजोगे स्ट्रॅप
- IP68 रेसिस्टन्स, Gorilla Glass 3
- बॅटरी लाइफ : नेहमी वापरात 13 दिवस, AOD सोबत 7 दिवस
- बिल्ट-इन मायक्रोफोन आणि स्पीकर
ही वॉच दैनंदिन ऊर्जा वापर, स्लीप क्वालिटी आणि वर्कआउटचे तपशीलवार विश्लेषण करते.
ऑफर आणि बाजार धोरण
मोटोरोला सिग्नेचर आणि मोटो वॉच सोबतमध्ये उपलब्ध असल्यानं ग्राहकांना दोन्ही प्रीमियम डिव्हाइसेस एकत्र मिळतील. प्राथमिक विक्री फ्लिपकार्टवरून होईल. मोटोरोलाची ही रणनीती भारतीय प्रीमियम बाजारात Samsung, Apple आणि Google Pixel शी स्पर्धा करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.
मोटोरोला सिग्नेचर आणि मोटो वॉच यांचा हे लॉंच केवळ तंत्रज्ञान नव्हे तर प्रीमियम जीवनशैलीचा अनुभव देतो. दमदार हार्डवेअर, AI फीचर्स, दीर्घ सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि लक्झरी सुविधांसह हे डिव्हाइसेस भारतीय ग्राहकांना नक्कीच आकर्षित करतील.
