Motorola Signature 27: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 नं सुसज्ज जगातील पहिला प्रीमियम स्मार्टफोन सादर!
Motorola नं 'Signature 27' सादर केला आहे. यात Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर, ArcticMesh कूलिंग, शक्तिशाली कॅमेरा, B&O ऑडिओसह सात वर्षांचा सपोर्ट आहे.
Published : September 23, 2026 at 10:21 AM IST
मुंबई: Motorola नं आपल्या प्रीमियम श्रेणीतील एका नवीन पर्वाची सुरुवात केली आहे. 'Signature 27' हा कंपनीचा नवीनतम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आहे आणि Qualcomm च्या अत्याधुनिक Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेटसह जाहीर झालेलं हे पहिलाच डिव्हाइस आहे. हा फोन या वर्षाच्या अखेरीस जागतिक स्तरावर लाँच केला जाणार आहे. याची किंमत आणि संपूर्ण वैशिष्ट्ये अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.
Revealing our most advanced smartphone yet at #SnapdragonSummit, motorola signature 27. Here’s what to look forward to:— motorola (@Moto) September 22, 2026
- Our best camera system yet.
- The only smartphone in the market to feature audio by Bang & Olufsen.
- Unprecedented speeds with @Snapdragon 8 Elite Extreme… pic.twitter.com/hGuz5Z9mmd
नवीन नामकरण आणि शक्तिशाली प्रोसेसर: यावेळी Motorola नं आपल्या प्रीमियम श्रेणीसाठी नामकरणाची एक नवीन पद्धत स्वीकारली आहे, ज्यामध्ये मॉडेलच्या नावात आगामी वर्षाचे शेवटचे दोन अंक वापरले आहेत. Signature 27 मध्ये Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसरचा वापर करण्यात आला आहे. ऑन-डिव्हाइस AI, गेमिंग परफॉर्मन्स, कॅमेरा प्रोसेसिंग आणि डाउनलोड स्पीडमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे. हा चिपसेट भविष्यातील AI-केंद्रित अनुभवांसाठी डिझाइन केला गेला आहे.
Motorola Signature 27 unveiled with Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6— Anvin (@ZionsAnvin) September 23, 2026
• Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
• Advanced on-device AI
• ArcticMesh cooling system
• 40% larger 3D vapour chamber
• 50MP Sony LYTIA 910 main camera
• 200MP periscope telephoto camera
• AI-powered… pic.twitter.com/NMlbr2Idsd
ArcticMesh कूलिंग सिस्टम: उच्च-क्षमतेची कामे करताना फोन जास्त गरम होऊ नये म्हणून, Motorola नं 'ArcticMesh' कूलिंग सिस्टम विकसित केली आहे. यात डायमंड-इन्फ्युज्ड थर्मल जेल, लिक्विड मेटल, कॉपर मेश आणि पूर्णपणे नव्यानं डिझाइन केलेले 3D व्हेपर चेंबर यांचा समावेश आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे व्हेपर चेंबर मागील पिढीच्या तुलनेत 40 टक्के मोठे आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ गेमिंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंग करतानाही फोन थंड राहतो.
Revealing our most advanced smartphone yet at #SnapdragonSummit, motorola signature 27. Here’s what to look forward to:— motorola (@Moto) September 22, 2026
- Our best camera system yet.
- The only smartphone in the market to feature audio by Bang & Olufsen.
- Unprecedented speeds with @Snapdragon 8 Elite Extreme… pic.twitter.com/hGuz5Z9mmd
कॅमेरा सिस्टम: फोनच्या मागील बाजूस 50-मेगापिक्सेलचा Sony LYTIA 910 मुख्य सेन्सर आणि 200-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा देण्यात आला आहे. या सेटअपसोबत Motorola चं AI-सक्षम व्हिडिओ एन्हांसमेंट इंजिन काम करतं. हे इंजिन रेकॉर्डिंग दरम्यान दृश्याचं विश्लेषण करते आणि रिअल-टाइममध्ये कलर टोन ॲडजस्ट करतं. 3.5-डिग्री OIS आणि Qualcomm इमेज स्टॅबिलायझेशनसारखी वैशिष्ट्ये व्हिडिओ स्थिर आणि स्पष्ट असल्याची खात्री करतात.
AI वैशिष्ट्ये आणि Gemini Omni: या फोनमध्ये Google Gemini पूर्णपणे समाकलित (integrated) करण्यात आलं आहे. Gemini Omni वापरकर्त्यांना प्रॉम्प्ट्स, फोटो किंवा विद्यमान फुटेजवरून व्हिडिओ तयार करण्याची सुविधा देतं. 'Lyria' नावाच्या वैशिष्ट्याचा वापर करून संगीत आणि साउंडट्रॅक देखील तयार केले जाऊ शकतात. ऑन-डिव्हाइस AI क्षमता गोपनीयतेचे रक्षण करत शक्तिशाली AI अनुभव प्रदान करतात.
B&O ऑडिओ आणि प्रीमियम डिझाइन: 'सिग्नेचर 27' (Signature 27) हा मोटोरोलाचा पहिला स्मार्टफोन आहे ज्यामध्ये 'बँग अँड ओलुफसेन' (B&O) ऑडिओ ब्रँडिंगचा समावेश आहे आणि फोनच्या मागील बाजूस B&O चा लोगो दिसून येतो. या फोनमध्ये वक्राकार कडा (contoured edges) असलेली प्रीमियम ॲल्युमिनियम फ्रेम देण्यात आली आहे. यातील मोठ्या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये चार सेन्सर्स आणि एक LED फ्लॅश आहे; कॅमेरा हाउसिंग हे सिरॅमिक आणि ब्रश केलेल्या ॲल्युमिनियमचे मिश्रण आहे. पँटोन (Pantone) रंग पर्यायांमध्ये 'कोल स्मोक' आणि 'कॅप्युलेट ऑलिव्ह' यांचा समावेश आहे.
All-new design. Our best camera system yet. ✨ The new motorola signature 27 is coming soon. Learn more https://t.co/fJyr4eDyVr @Snapdragon pic.twitter.com/TaBFPiSwfg— motorolaus (@MotorolaUS) September 22, 2026
सात वर्षांचे सॉफ्टवेअर सपोर्ट: मोटोरोलानं 'सिग्नेचर 27' साठी सात वर्षांचे ओएस (OS) अपग्रेड्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, ज्यामुळं हा फोन दीर्घकाळापर्यंत सुरक्षित आणि अद्ययावत राहील. किंमत, संपूर्ण वैशिष्ट्ये आणि लाँचची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आली नसली, तरी कंपनीनं पुष्टी केली आहे की हा फोन या वर्षाच्या उत्तरार्धात जागतिक बाजारपेठेत उपलब्ध होईल. मोटोरोला 'सिग्नेचर 27' केवळ वैशिष्ट्यांच्या बाबतीतच नव्हे, तर डिझाइन, कूलिंग, ऑडिओ आणि एआय (AI) अनुभवाच्या बाबतीतही एक नवीन मापदंड प्रस्थापित करण्यास सज्ज आहे.
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