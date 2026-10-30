मोटोरोलाची मोठी घोषणा! 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' या तारखेला होणार लॉंच; गीकबेंचवर iQOO लाही टाकलं मागं .
'मोटोरोला सिग्नेचर 27' जागतिक स्तरावर लवकचच लाँच होतोय. यात अत्याधुनिक 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6' चिपसेट आणि अनेक शक्तिशाली वैशिष्ट्ये असणार आहेत.
Published : October 30, 2026 at 9:43 AM IST
मुंबई: मोटोरोलाच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कंपनीनं आपल्या बहुप्रतिक्षित 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' या स्मार्टफोनच्या जागतिक लाँचची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा प्रीमियम स्मार्टफोन 5 नोव्हेंबर 2026 रोजी जागतिक स्तरावर सादर केला जाईल. मोटोरोलानं आपल्या अधिकृत 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवरून ही घोषणा केली आहे. कंपनीनं हेही स्पष्ट केलं आहे की, जागतिक बाजारपेठेसोबतच हा फोन नोव्हेंबर महिन्यात भारतीय बाजारपेठेतही दाखल होईल.
Now that’s a nice touch. motorola signature 27: elegantly crafted for comfort. See for yourself on November 5. #MotorolaSignature #SignatureStatement https://t.co/hG9ZjNY08h— motorola (@Moto) October 29, 2026
मोटोरोला इंडियाच्या वेबसाइटवर मायक्रोसाइट लाईव्ह: मोटोरोला इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटवर या उपकरणासाठी एक विशेष मायक्रोसाइट (microsite) सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, भारतात हा फोन नेमक्या कोणत्या तारखेला लाँच होईल आणि तो फ्लिपकार्ट (Flipkart) की ॲमेझॉन (Amazon) वर उपलब्ध असेल, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. भारतीय ग्राहकांमध्ये या फोनबद्दल मोठी उत्सुकता असून, मोटोरोला लवकरच अधिक तपशील जाहीर करेल, अशी अपेक्षा आहे.
गीकबेंच लिस्टिंगद्वारे कामगिरी समोर: अधिकृत लाँचच्या आधी, 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' लोकप्रिय बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्म 'गीकबेंच'वर दिसून आला आहे. गीकबेंच 7.1.0 (Geekbench 7.1.0) चाचणीमध्ये या उपकरणानं प्रभावी कामगिरी नोंदवली आहे. यात सिंगल-कोर चाचणीत 3,313 गुण आणि मल्टी-कोर चाचणीत 11,088 गुण मिळवले आहेत. हे स्कोअर दर्शवतात की, हा फोन वापरकर्त्यांना अत्यंत वेगवान आणि शक्तिशाली अनुभव देईल, जो मल्टीटास्किंग आणि हाय-एंड गेमिंगसाठी अतिशय उत्तम ठरेल.
Now that’s a nice touch. motorola signature 27: elegantly crafted for comfort. See for yourself on November 5. #MotorolaSignature #SignatureStatement https://t.co/hG9ZjNY08h— motorola (@Moto) October 29, 2026
शक्तिशाली प्रोसेसर आणि अँड्रॉइड 17 सपोर्ट: गीकबेंच लिस्टिंगनुसार, या स्मार्टफोनमध्ये 12 जीबी रॅम (RAM) असलेला प्रकार (variant) पाहायला मिळेल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हा फोन गुगलच्या आगामी 'अँड्रॉइड 17' (Android 17) ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालेल. मोटोरोलानं यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे, यात क्वालकॉमची सर्वात शक्तिशाली फ्लॅगशिप चिपसेट 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6' (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) दिली गेली आहे. गीकबेंच (Geekbench) लिस्टिंगमधील प्रोसेसर तपशीलांवरून या गोष्टीला अधिक दुजोरा मिळाला आहे.
iQOO 16 साठी तगडं आव्हान: या बेंचमार्क लिस्टिंगद्वारे मोटोरोलानं आपला स्पर्धक iQOO ला मागं टाकलं आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या iQOO 16 च्या जागतिक गीकबेंच लिस्टिंगशी तुलना केल्यास (ज्यात 12GB रॅम असून सिंगल-कोर टेस्टमध्ये 2,944 आणि मल्टी-कोर टेस्टमध्ये 10,029 गुण मिळाले आहेत), मोटोरोला सिग्नेचर 27 (Motorola Signature 27) चे गुण—अनुक्रमे 3,313 आणि 11,088 हे लक्षणीयरीत्या जास्त आहेत. यावरून हे स्पष्ट होतं की, कामगिरीच्या बाबतीत मोटोरोलाचं डिव्हाइस आघाडीवर आहे.
Motorola Signature 27 has appeared on Geekbench 7.1.0, revealing its key performance details 👀 ⚡ Scores → Single-Core: 3,313 → Multi-Core: 11,088 🧠 CPU → Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 SoC 🎮 Other details → GPU: Adreno 850 → Memory: 10.94GB → Android 17 https://t.co/PkVDSEdTzo— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 29, 2026
भारतात इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज: सध्या उपलब्ध माहिती आणि भारतातील अपेक्षित लाँच टाइमलाइन पाहता, 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6' चिपसेट असलेला 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' हा भारतातील पहिला स्मार्टफोन ठरू शकतो. या प्रोसेसरसह भारतात पहिला फोन लाँच करून, मोटोरोला इतिहास घडवण्याच्या मार्गावर आहे. शक्तिशाली कॅमेरा, आकर्षक डिझाइन आणि प्रचंड वेग यामुळं, हे डिव्हाइस प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केटमध्ये मोठी खळबळ उडवून देण्यासाठी सज्ज आहे.
हे वाचलंत का :