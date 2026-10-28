फ्लॅगशिपचा धमाका! मोटोरोला सिग्नेचर 27 पुढील महिन्यात भारतात होणार लाँच; जाणून घ्या संभाव्य किंमत आणि भन्नाट फीचर्स
मोटोरोलाचा शक्तिशाली Signature 27 स्मार्टफोन नोव्हेंबर 2026 मध्ये भारतात लाँच होणार असून, यात Snapdragon 8 Elite Extreme प्रोसेसर आणि 200MP चा जबर कॅमेरा मिळणार आहे.
Published : October 28, 2026 at 3:08 PM IST
मुंबई : मोटोरोलाच्या चाहत्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. 'इंडिया मोबाईल काँग्रेसमध्ये (IMC) 2026' या फोनची केवळ झलक दाखवल्यानंतर, कंपनीनं आता भारतात त्याच्या लाँचिंगचा अधिकृत कालावधी जाहीर केला आहे. मोटोरोला इंडियाच्या अधिकृत वेबसाईटवर या फोनसाठी एक खास मायक्रोसाईट (Microsite) लाईव्ह करण्यात आली आहे, ज्यावर "Stay tuned for more, coming this November" असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. यामुळं हा बहुप्रतीक्षित फ्लॅगशिप स्मार्टफोन पुढील महिन्यात म्हणजेच नोव्हेंबर 2026 मध्ये भारतात लाँच होणार यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.
✅ Officially Confirmed : Motorola Signature 27 India 🇮🇳 launch : November Officially confirmed specs : 📸 50MP Sony LYT910 1/1.28" 3.5° OIS main camera 🔭 200MP periscope telephoto with 3.5° OIS (could be the HP5 sensor) 🔴 AI video enhancement engine 💨 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 🥶 ArcticMesh Cooling system : 40% larger vapour chamber + copper mesh + liquid metal + thermal gel 📶 Six-antenna cloud arrey 🎨 Gemini Omni media creation : transform text prompts into photos and videos 🔴 Lyria Audio Generation : Generates background music and soundtrack synchronised with videos 🎵 Motorola's first phone with Bang and Olufsen speakers : • Dedicated B&O listening profiles & deeper integration with the software ✅ 7 years of OS updates • Pantone Capulet Olive 🫒 and Pantone Coal Smoke (black 🖤) colors 💪 Aluminium frame with contoured edges 🔴 The camera area has Ceramic and brushed aluminum Others : Motorola Edge 27 has total four rear cameras : ✅ 50MP LY910 Main + UW + W shaped telephoto + L shaped periscope telephoto • Quad Curved 165Hz LTPO OLED • ~6000mAh🔋IP68, IP69— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 28, 2026
फ्लिपकार्टवर लवकरच दिसणार मायक्रोसाईट : सध्याच्या घडीला फ्लिपकार्ट (Flipkart) किंवा ॲमेझॉन (Amazon) वर या फोनचं कोणतंही अधिकृत पेज लाईव्ह झालेलं नाही. मात्र, मोटोरोलाचे ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता कंपनी आपले बहुतांश स्मार्टफोन फ्लिपकार्टवरच विकते, त्यामुळं लवकरच तिथंही याची मायक्रोसाईट पाहायला मिळू शकते. किमतीबद्दल बोलायचं झाल्यास, प्रसिद्ध टिपस्टर अभिषेक यादव आणि ट्रॅकिन टेकच्या रिपोर्टनुसार, मोटोरोला सिग्नेचर 27 (Motorola Signature 27) ची भारतातील सुरुवातीची किंमत सुमारे 70,000 ते 80,000 दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. याआधी लाँच झालेला मोटोरोला सिग्नेचर (Motorola Signature) हा 59,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत बाजारात आला होता, त्यामुळं या नव्या अपग्रेड मॉडेलची किंमत थोडी जास्त असणार आहे.
Qualcomm चे शक्तिशाली प्रोसेसर : सप्टेंबर 2026 मध्ये झालेल्या स्नॅपड्रॅगन समिटमध्ये या फोनची जागतिक घोषणा करण्यात आली होती, त्यामुळं याचे फीचर्स आधीच समोर आले आहेत. या फोनमध्ये हुड अंतर्गत क्वालकॉमचे सर्वात शक्तिशाली Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट देण्यात आला आहे, जे गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगला नेक्स्ट लेव्हलवर घेऊन जाईल. फोन जास्त गरम होऊ नये म्हणून मोटोरोलानं यात प्रगत ArcticMesh कुलिंग सिस्टीम दिली आहे. यात पूर्वीपेक्षा 40% मोठे 3D व्हेपर चेंबर, डायमंड-इन्फ्युज्ड थर्मल जेल, लिक्विड मेटल आणि कॉपर मेश लेयरचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळं हेवी युसेज दरम्यानही फोन एकदम थंड राहील.
50MP मुख्य कॅमेरा आणि 200MP पेरिस्कोप लेन्स : फोटोग्राफीच्या शौकिनांसाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय ठरणार आहे. याच्या बॅक पॅनलवर प्रगत कॅमेरा सेटअप मिळतो. फोनमध्ये 50MP चा Sony LYTIA 910 मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो याच्या जुन्या मॉडेलमध्येही वापरण्यात आला होता. मात्र, सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे यातील 200MP चा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आहे. मोटोरोलाचा दावा आहे की, AI च्या मदतीनं हा कॅमेरा 100x "Super Zoom Pro" ला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं लांबचे फोटो देखील अत्यंत स्पष्ट आणि तपशीलवार येतील.
Motorola Signature 27 confirmed to launch in November in India. Officially confirmed specs: - Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 - ArcticMesh Cooling System and a six-antenna system - 50MP Sony LYTIA 910 main sensor and 200MP periscope telephoto lens with 3.5-axis OIS and Qualcomm EIS - Audio by Bang & Olufsen - Android 17, plus 7 years of OS and SMR updates. - Pantone colors: Coal Smoke and PANTONE Capulet Olive. #Motorola #MotorolaSignature27— Anvin (@ZionsAnvin) October 28, 2026
Bang & Olufsen ऑडिओ आणि प्रगत Google AI फीचर्स : मोटोरोलानं ऑडिओ क्षेत्रात मोठा बदल करत हा आपला पहिला फोन बनवला आहे ज्याचं ऑडिओ ट्युनिंग प्रसिद्ध Bang & Olufsen नं केलं आहे. यामध्ये युजर्सना संगीत, चित्रपट, गेमिंग आणि पॉडकास्टसाठी स्वतंत्र साउंड मोड्स मिळतील. याशिवाय, फोनमध्ये गुगलचे Gemini Omni आणि Lyria हे दोन शक्तिशाली AI टूल्स इन-बिल्ट मिळतील. जेमिनी ओम्नीच्या मदतीनं युजर्स केवळ एक प्रॉम्प्ट, फोटो किंवा फुटेज देऊन अप्रतिम व्हिडिओ एडिट करू शकतील, तर लिरिया (Lyria) टूल थेट फोनवर मूळ गाणी आणि संगीत तयार करण्यास सक्षम आहे.
पँटोन रंगांमधील प्रीमियम डिझाईन आणि लूक : या फोनचे डिझाईन अत्यंत प्रीमियम आणि आकर्षक आहे. यात मजबूत ॲल्युमिनियम फ्रेम असून कॅमेरा मॉड्यूलला सिरॅमिक आणि ब्रश्ड ॲल्युमिनियम फिनिश देण्यात आलं आहे. हा फोन दोन खास पँटोन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. पहिला रंग Pantone Coal Smoke आहे, ज्याला विणलेल्या शैलीतील "टॅक्टिकल विव्ह" फिनिश देण्यात आलं आहे. तर दुसरा रंग Pantone Capulet Olive आहे, जो ब्रश्ड आणि टेक्सटाईल-इन्स्पायर्ड बॅक लूकसह येतो. मोटोरोला लवकरच याची निश्चित लाँचिंग तारीख जाहीर करेल, त्यामुळं पुढील अपडेट्ससाठी सज्ज राहा.
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