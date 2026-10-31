Motorola Signature 27 ची वैशिष्ट्ये लीक!: 200MP camera कॅमेऱ्याचा समावेश...
Motorola Signature 27 मध्ये अत्याधुनिक वैशिष्ट्ये असण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये 2nm स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट (Snapdragon 8 Elite) प्रोसेसर, आणि 200MP कॅमेरा यांचा समावेश आहे.
Published : October 31, 2026 at 12:50 PM IST
मुंबई: टेक विश्वात Motorola च्या आगामी फ्लॅगशिप स्मार्टफोनबद्दल मोठी उत्सुकता आहे. प्रसिद्ध टेक युट्युबर डॅनी विंगेट यांनी “Motorola Signature 27” चा पहिला 'हँड्स-ऑन' रिव्ह्यू सादर केला असून, त्यातून या फोनची प्रमुख वैशिष्ट्ये समोर आली आहेत. यात क्वालकॉमचा शक्तिशाली 2nm प्रोसेसर असण्यापासून ते 12,000 निट्स ब्राइटनेस देणाऱ्या स्क्रीनपर्यंत, हा डिव्हाइस प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केटमध्ये मोठी क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहे.
डिस्प्ले : डॅनी विंगेट यांच्या माहितीनुसार, Motorola Signature 27 मध्ये 6.8 इंचाचा मोठा 'टँडम OLED' डिस्प्ले देण्यात आला आहे. ही स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करते आणि यात LTPO तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे, ज्यामुळं गेमिंग आणि स्क्रोलिंगचा अनुभव अत्यंत स्मूथ मिळतो. याचं सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे याची 12,000 निट्स इतकी 'आउटडोअर पीक ब्राइटनेस', ज्यामुळं प्रखर सूर्यप्रकाशातही स्क्रीनवरील मजकूर स्पष्ट दिसतो. तसंच, उत्तम सिनेमॅटिक अनुभवासाठी यात डॉल्बी व्हिजन (Dolby Vision) सपोर्टही देण्यात आला आहे.
Motorola Signature 27 specs are out in the first hands-on by Danny Winget 👀 Specs: 📱 6.8" tandem OLED, LTPO 120Hz, Dolby Vision, 12,000 nits outdoor ⚡ Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme (2nm) 🧠 16GB LPDDR5X RAM, up to 1TB UFS 4.1 ❄️ 40% larger vapor chamber with liquid metal 📸 50MP Sony LYT-910 main with LOFIC HDR, 8K video 🔭 200MP periscope telephoto, up to 100x zoom 🌅 50MP ultrawide 🏃 New dedicated action sensor for motion shots 🔊 Bang & Olufsen stereo speakers 🎨 Aluminum + ceramic body in Pantone Coal Smoke and Capulet Olive 🔘 Dedicated AI key 🤖 Android 17 with 7 years of OS updates 🔋 Battery still under wraps— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 31, 2026
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme प्रोसेसर : परफॉर्मन्सच्या बाबतीत Motorola नं कोणतीही तडजोड केलेली नाही. हा फोन क्वालकॉमच्या सर्वात प्रगत “Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme” चिपसेटवर चालतो, जो 2-नॅनोमीटर (2nm) आर्किटेक्चरवर आधारित आहे. अखंड मल्टीटास्किंगसाठी यात 16GB LPDDR5X रॅम (RAM) आणि 1TB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज (UFS 4.1) देण्यात आलं आहे.
कूलिंग आणि डिझाइन : वापरादरम्यान फोन जास्त गरम होऊ नये म्हणून, Motorola नं यात 40% मोठी 'व्हेपर चेंबर' (vapor chamber) प्रणाली दिली आहे, ज्यामध्ये प्रगत 'लिक्विड-मेटल कूलिंग' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. या फोनची बॉडी ॲल्युमिनियम आणि सिरेमिकची असून तो “पँटोन कोल स्मोक” आणि “कॅप्युलेट ऑलिव्ह” या दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. वापरकर्त्याच्या सोयीसाठी यात एक खास एआय की (AI key) देखील समाविष्ट आहे.
200-मेगापिक्सेल कॅमेरा : फोटोग्राफीसाठी, हा फोन एका मोबाईल कॅमेरा स्टुडिओप्रमाणे काम करतो. मागील कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य सोनी LYT-910 सेन्सर आहे, जो LOFIC HDR आणि 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. यासोबतच 100x झूम क्षमतेसह 200मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा, तसेच 50 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आहे. वेगानं हलणाऱ्या विषयांचे स्पष्ट, सुस्पष्ट फोटो घेण्यासाठी एक नवीन ॲक्शन सेन्सर देखील जोडण्यात आला आहे.
सॉफ्टवेअर आणि ऑडिओ : उत्कृष्ट ध्वनी गुणवत्तेसाठी, या स्मार्टफोनमध्ये प्रसिद्ध ऑडिओ ब्रँड बँग अँड ओलुफसेनचे ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आहेत. हे डिव्हाइस गुगलच्या आगामी अँड्रॉइड 17 ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालेल. विशेष म्हणजे, मोटोरोलानं या फ्लॅगशिप डिव्हाइससाठी सात वर्षांच्या प्रमुख ओएस अपडेट्सचे आश्वासन दिलं आहे, ज्यामुळं फोन दीर्घकाळ सुरक्षित राहण्यास मदत होईल. दरम्यान, डॅनी विंगेट यांनी असं सूचित केलं की फोनच्या बॅटरी क्षमतेबद्दल अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही.
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