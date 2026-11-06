12,000 निट्स ब्राइटनेस आणि 200MP कॅमेरासह 'Motorola Signature 27' लाँच!
मोटोरोलानं 12,000nits ब्राइटनेस, शक्तिशाली Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर आणि 200MP पेरिस्कोप कॅमेरा असलेला आपला नवा प्रीमियम फ्लॅगशिप Motorola Signature 27 स्मार्टफोन जागतिक बाजारात लाँच केलाय.
Published : November 6, 2026 at 10:01 AM IST
मुंबई : स्मार्टफोन जगतात आपली पकड मजबूत करत मोटोरोला (Motorola) कंपनीनं आपला अत्यंत प्रीमियम आणि अत्याधुनिक फ्लॅगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 जागतिक बाजारपेठेत अधिकृतपणे लाँच केला आहे. हा फोन यावर्षी जानेवारी महिन्यात भारतात लाँच झालेल्या 'Motorola Signature' चा उत्तराधिकारी (Successor) आहे. आकर्षक कॅंडीबार डिझाईन आणि अत्यंत शक्तिशाली फीचर्ससह सादर करण्यात आलेला हा फोन या महिन्याच्या अखेरीस भारतातही लाँच केला जाणार असल्याची पुष्टी कंपनीनं केली आहे.
किंमत आणि उपलब्धता : जागतिक बाजारपेठेत Motorola Signature 27 ची सुरुवातीची किंमत EUR 1,599 (अंदाजे 1,70,000 रुपये) ठेवण्यात आली आहे. हा फोन मोटोरोलाच्या अधिकृत ऑनलाईन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. ग्राहकांना हा प्रीमियम फोन 'पँटोन कॅपुलेट ऑलिव्ह' (Pantone Capulet Olive) आणि 'पँटोन कोल स्मोक' (Pantone Coal Smoke) या दोन विशेष आणि आकर्षक पँटोन-क्युरेटेड रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदी करता येईल.
Some standards are met. Others are set. A unique expression of design. Introducing motorola signature 27. Designed to a higher standard. Powered by @Snapdragon's most advanced chipset yet, #Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. #MotorolaSignature27 #SignatureStatement Learn more: https://t.co/US6Oyu2ZQz— motorola (@Moto) November 5, 2026
अत्याधुनिक डिस्प्ले आणि ऑपरेटिंग सिस्टम : हा एक ड्युअल सिम स्मार्टफोन असून तो अँड्रॉइड 17 वर आधारित असणाऱ्या 'ग्राफिन ओएस' (Graphene OS) वर चालतो. मोटोरोलानं या डिव्हाइससाठी तब्बल 7 वर्षांचे ओएस अपग्रेड्स आणि 7 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. डिस्प्लेबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात 6.8 इंचाचा 'Extreme AMOLED Duo LTPO Tandem OLED' डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. विशेष म्हणजे, हा डिस्प्ले थेट सूर्यप्रकाशातही स्पष्ट दिसण्यासाठी तब्बल 12,000 निट्सची पीक ब्राइटनेस प्रदान करतो. याशिवाय, दर्जेदार ऑडिओ अनुभवासाठी यात 'Bang & Olufsen' द्वारे ट्यून केलेले स्टीरिओ स्पीकर्स देण्यात आला आहे.
प्रोसेसर आणि अफाट परफॉर्मन्स : या फोनमध्ये क्वालकॉमचा सर्वात शक्तिशाली ऑक्टा-कोर 'Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6' प्रोसेसर वापरण्यात आला आहे, जो 2nm प्रक्रियेवर तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये 3.74 GHz चे तीन एफिशियन्सी कोअर्स, 4.03GHz चे तीन परफॉर्मन्स कोअर्स आणि 5.01GHz पर्यंतची पीक क्लॉक स्पीड देणारे दोन प्राईम कोअर्स समाविष्ट आहेत. ग्राफिक्ससाठी यात Adreno 850 GPU देण्यात आला असून, परफॉर्मन्स अधिक वेगवान करण्यासाठी 16GB पर्यंत LPDDR5x रॅम (RAM) आणि 1TB पर्यंत UFS 4.1 इनबिल्ट स्टोरेजचा पर्याय मिळतो.
Motorola Signature 27 is now official 👀 💰 Price: starts at $1,599 for 12GB RAM and 512GB storage 🔳 Chip: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 🧊 Cooling: ArcticMesh system with a cooling chamber 40% bigger than last year's Signature 📱 Display: Extreme AMOLED Duo with Tandem technology, two light layers in one panel so it gets brighter and saves power, up to 12,000 nits, 1.5K resolution, Dolby Vision 📸 Rear cameras: 50MP Sony LYTIA main, 200MP periscope zoom with 100x Super Zoom, 50MP ultrawide 🏃 Action sensor: first dedicated EVS on a phone, it helps catch fast moving things sharper 🤳 Front camera: 50MP with 4K video 🔊 Audio: tuned by Bang & Olufsen, the only phone with "Audio by B&O", new speaker setup and Sound Modes 🔋 Battery: 7,000mAh, 35% bigger than last gen, 90W wired and 50W wireless charging 📶 Connectivity: 6 antennas, Wi-Fi 8 compatible, USB-C, NFC 🛡️ Build: ceramic and glass, aluminium frame, Gorilla Glass Ceramic 3, IP68 and IP69, MIL-STD-810H 🔐 First Motorola phone to support GrapheneOS, a privacy focused version of Android 🤖 Google Gemini built in, plus 7 years of OS updates 🎨 Colours: Pantone Coal Smoke and Pantone Capulet Olive US preorders start November 19 and sales start November 26. India price and launch are not confirmed yet.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 5, 2026
200 मेगापिक्सलचा तगडा कॅमेरा : फोटोग्राफीसाठी या फोनच्या मागील बाजूला ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात 50 मेगापिक्सलचा 'Sony LYT-910' मुख्य कॅमेरा आहे. त्यासोबतच, 100x डिजिटल झूम क्षमतेसह तब्बल 200 मेगापिक्सलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा आणि 50 मेगापिक्सलचा अल्ट्रावाईड कॅमेरा मिळतो. वेगवान हालचालींचे स्पष्ट फोटो घेण्यासाठी यात एक विशेष 'ॲक्शन सेन्सर' देखील आहे. या कॅमेऱ्याच्या मदतीनं युजर्स 8K रिझोल्यूशनवर 30fps नं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकतात.
दमदार बॅटरी आणि लष्करी दर्जाची मजबुती : Motorola Signature 27 मध्ये 7,000mAh क्षमतेची प्रचंड मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 90W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन IP68 आणि IP69 रेटिंगसह येतो, ज्यामुळं तो पाणी आणि धुळीपासून सुरक्षित राहतो. डिस्प्लेच्या सुरक्षेसाठी यात 'Corning Gorilla Glass Ceramic 3' चं प्रोटेक्शन देण्यात आलं असून, फोनला MIL-STD-810H हा मिलिट्री-ग्रेड मजबुतीचा दर्जा मिळाला आहे, ज्यामुळं हा फोन अत्यंत खडतर परिस्थितीतही टिकून राहतो.
भारतात कधी होणार लॉंच : Motorola Signature 27 भारतात नोव्हेंबर २०२६ च्या अखेरीस भारतात लाँच केला जाईल. कंपनीनं अद्याप भारतातील लाँचिंगची नेमकी तारीख (Exact Date) जाहीर केलेली नाही, परंतु हा फोन याच महिन्यात भारतीय बाजारात दाखल होणार हे निश्चित झालं आहे.
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