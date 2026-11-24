मोटोरोला सिग्नेचर 27 'या' तारखेला होणार लॉंच: 7,000mAh बॅटरी आणि 200MP कॅमेऱ्यासह मिळणार जबरदस्त फीचर्स!
मोटोरोलाचा नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' 9 डिसेंबरला भारतात लाँच होतोय; यात स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 6 चिपसेट, 200MP कॅमेरा आणि 7,000mAh बॅटरी मिळेल.
Published : November 24, 2026 at 10:26 AM IST
मुंबई : मोटोरोलानं (Motorola) आपला नवीन फ्लॅगशिप स्मार्टफोन 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' (Motorola Signature 27) येत्या 9 डिसेंबर रोजी भारतात लाँच करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. सप्टेंबरमध्ये क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन समिटमध्ये पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेला हा फोन जागतिक बाजारपेठेनंतर आता भारतीय ग्राहकांच्या भेटीला येत आहे. मूळ 'मोटोरोला सिग्नेचर'च्या तुलनेत या नवीन मॉडेलमध्ये अधिक वेगवान प्रोसेसर, फोटोग्राफीसाठी स्वतंत्र ॲक्शन सेन्सर आणि मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे.
A new benchmark in design, camera and intelligence. Meet the new Motorola Signature 27. https://t.co/aormfBo77T— Motorola India (@motorolaindia) November 23, 2026
डिस्प्ले आणि सॉफ्टवेअर : मोटोरोला सिग्नेचर 27 मध्ये 6.8-इंचाचा 'एक्स्ट्रीम एमोलेड ड्युओ' (Extreme AMOLED Duo) डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो टँडम OLED (Tandem OLED) तंत्रज्ञान, LTPO रिफ्रेश रेट आणि 1.5K रिझोल्यूशनला सपोर्ट करतो. या डिस्प्लेची पीक ब्राइटनेस तब्बल 12,000 निट्स असल्याचा कंपनीचा दावा आहे, तर हाय-ब्राइटनेस मोड 3,000 निट्स इतका आहे. हा स्मार्टफोन अँड्रॉइड 17 (Android 17) वर चालतो आणि कंपनीनं याला 7 वर्षांपर्यंत ओएस (OS) अपग्रेड्स आणि सुरक्षा अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
दमदार प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स : या फोनमध्ये क्वालकॉमचा अत्याधुनिक 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट एक्स्ट्रीम जेन 5' (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) हा चिपसेट वापरण्यात आला आहे. फोन गरम होऊ नये यासाठी यात मोटोरोलाची 'आर्क्टिकमेश' (ArcticMesh) कुलिंग सिस्टीम दिली आहे. या शक्तिशाली प्रोसेसरसह भारतात लाँच होणारा हा पहिलाच स्मार्टफोन ठरू शकतो. आगामी 'आयक्वू 16' (iQOO 16) देखील याच चिपसेटसह भारतात येणार असला तरी, अद्याप त्याची तारीख निश्चित झालेली नाही.
200MP कॅमेरा आणि अप्रतिम साउंड क्वालिटी : फोटोग्राफीसाठी या फोनच्या मागील बाजूस चार कॅमेऱ्यांचा सेटअप आहे. यामध्ये 50MP चा सोनी लिटिया L910 (Sony LYTIA L910) मुख्य सेन्सर, 200MP चा पेरिस्कोप टेलिफोटो कॅमेरा, 50MP चा अल्ट्रावाईड कॅमेरा आणि विशेषतः ॲक्शन शॉट्ससाठी एक स्वतंत्र EVS ॲक्शन सेन्सर समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 50MP चा फ्रंट कॅमेरा मिळतो. याशिवाय, उत्तम ऑडिओ अनुभवासाठी मोटोरोलानं पहिल्यांदाच 'बँग अँड ओल्फसेन' (Bang & Olufsen) सोबत भागीदारी केली आहे.
✅ Officially Confirmed : Motorola Signature 27 India 🇮🇳 launch date : 9th December 😍 What should be the good price for Signature 27❓ • 6.83" 1.5K 120Hz Quad Curved LTPO Tandem OLED 🔆 12000 nits peak brightness, dolby vision 🛡️ Premium Gorilla Gorilla Ceramic 3, aluminium frame 💨 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 , LPDDR5X RAM, UFS 4.1 🥶 ArcticMesh cooling system, 8384 mm² VC 📸 50MP LYT910 OIS , 3.5° OIS 📸 50MP UW 📸 200MP 1/1.55" 3X telephoto 🏃 Dedicated Action sensor for very fast moving frames 🤳50MP • Android 17, 7 years updates 🔋7000mAh🔋90W⚡50W wireless⚡7.99mm and 227g 📶 6-antennas , WiFi 8, USB 3.2 🔊 Stereo speakers, tuned by Bang & Olufsen + Dolby Atmos 💧IP68, IP69 • Globally it is priced at $1599 ~ ₹1,51,000 for 12+512GB ✅ Moto Watch Ultra is also coming— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 23, 2026
महाकाय 7,000mAh बॅटरी : या स्मार्टफोनचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे याची 7,000mAh क्षमतेची सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी. जुन्या सिग्नेचर मॉडेलमधील 5,200mAh बॅटरीच्या तुलनेत ही मोठी सुधारणा आहे. ही बॅटरी 90W वायर्ड आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. तसेच, फोनच्या सुरक्षिततेसाठी IP68 आणि IP69 रेटिंग, MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड प्रमाणपत्र आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास सिरॅमिक 3 (Gorilla Glass Ceramic 3) चं संरक्षण देण्यात आलं आहे.
संभाव्य किंमत : जागतिक बाजारात या फोनच्या 12GB + 512GB व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत 1,599 अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे 1.48 लाख रुपये) आहे. मूळ मोटोरोला सिग्नेचर भारतात 59,999 रुपयांना लाँच झाला होता, परंतु नवीन मॉडेलमधील अपग्रेडेड फीचर्स पाहता भारतात याची किंमत 80,000 ते 1 लाख रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. या किमतीत हा फोन सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सिरीजला थेट टक्कर देईल.
हे वाचलंत का :
- मोटोरोलाची मोठी घोषणा! 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' या तारखेला होणार लॉंच; गीकबेंचवर iQOO लाही टाकलं मागं .
- फ्लॅगशिपचा धमाका! मोटोरोला सिग्नेचर 27 पुढील महिन्यात भारतात होणार लाँच; जाणून घ्या संभाव्य किंमत आणि भन्नाट फीचर्स
- Motorola Signature 27: स्नॅपड्रॅगन समिटमध्ये कॅमेरा आणि ऑडिओमधील मोठ्या सुधारणांसह सादर होणार