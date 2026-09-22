Motorola Signature 27: स्नॅपड्रॅगन समिटमध्ये कॅमेरा आणि ऑडिओमधील मोठ्या सुधारणांसह सादर होणार
Motorola Signature 27 आज स्नॅपड्रॅगन समिटमध्ये सादर केला जाणार आहे. यातील मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये कॅमेराची नवीन रचना आणि ऑडिओसाठी 'Bang & Olufsen' सोबतच्या भागीदारीचा समावेश आहे.
Published : September 22, 2026 at 10:02 AM IST
मुंबई: मोटोरोला आज स्नॅपड्रॅगन समिटमध्ये आपला पुढील प्रीमियम स्मार्टफोन, 'Motorola Signature 27', सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या सादरीकरणापूर्वी, कंपनीनं फोनच्या मागील बाजूच्या (रिअर) वैशिष्ट्यपूर्ण कॅमेरा डिझाइनची झलक दाखवली आहे आणि 'Bang & Olufsen' सोबत जागतिक ऑडिओ भागीदारीची घोषणा केली आहे.
Exceptional design. Exceptional sound. Motorola and@BangOlufsen are proud to announce a new global partnership, bringing Audio by Bang & Olufsen to Motorola’s premium device portfolio. Combining expertise in innovation, design and sound to create more meaningful experiences. pic.twitter.com/j8ftgRwHGr— Motorola India (@motorolaindia) September 21, 2026
प्रीमियम सुधारणांची अपेक्षा: Signature 27 हा सध्याच्या Motorola Signature मॉडेलच्या तुलनेत एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा असलेला फोन असल्याचं दिसतं. कॅमेरा, ऑडिओ आणि प्रीमियम डिझाइन ही याची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. कंपनीनं कॅमेरा सेन्सर्स किंवा रिझोल्यूशनबद्दल अद्याप तपशील जाहीर केले नसले तरी, मोठा कॅमेरा मॉड्यूल हे दर्शवतो की इमेजिंगवर या डिव्हाइसचा मुख्य भर असेल. तसंच, चिपसेट, संपूर्ण तपशील, भारतातील लाँचची वेळ किंवा किंमत याबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
वैशिष्ट्यपूर्ण कॅमेरा डिझाइन आणि ऑडिओ भागीदारी: मोटोरोलाच्या टीझरमध्ये एक मोठा आणि 'असिमेट्रिकल' (असममित) कॅमेरा विभाग (कॅमेरा आयलंड) दिसून येतो, जो मागील पॅनेलचा मोठा भाग व्यापतो. अनेक फ्लॅगशिप स्मार्टफोनमध्ये आढळणाऱ्या पारंपारिक चौरस किंवा उभ्या रचनेच्या कॅमेरा मॉड्यूल्सपेक्षा हे डिझाइन वेगळं आहे. Signature 27 मुळं मोटोरोलाच्या प्रीमियम उत्पादनांच्या श्रेणीमध्ये "Audio by Bang & Olufsen" हे ब्रँडिंग समाविष्ट होईल. या भागीदारीमुळं स्पीकर ट्युनिंग, मीडिया प्लेबॅक आणि कॉल क्वालिटीमध्ये सुधारणा होऊ शकते, मात्र कंपनीनं विशिष्ट ऑडिओ हार्डवेअर किंवा वैशिष्ट्यांबद्दल अद्याप तपशील दिलेले नाहीत.
Engineered to the highest standards.— Motorola India (@motorolaindia) September 21, 2026
Be the first to know, coming soon. #ReadyForTheFuture #SnapdragonSummit pic.twitter.com/ZNa4aZtb6d
Motorola Signature शी तुलना: हा आगामी फोन Motorola Signature चा उत्तराधिकारी असेल; मूळ Motorola Signature भारतात जानेवारीमध्ये 'पँटोन मार्टिनी ऑलिव्ह' (Pantone Martini Olive) आणि 'पँटोन कार्बन' (Pantone Carbon) रंगांमध्ये लाँच करण्यात आला होता. सध्याच्या मॉडेलची भारतातील सुरुवातीची किंमत 59,999 आहे. Motorola Signature मध्ये 165Hz रिफ्रेश रेटसह 6.8-इंचाचा 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले आहे. यात Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट असून 16GB पर्यंत रॅम (RAM) आणि 1TB पर्यंत स्टोरेजची सुविधा आहे. फोटोग्राफीसाठी यात 50-मेगापिक्सेलचा ट्रिपल-रिअर कॅमेरा सेटअप आणि 50-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा फोन 30 फ्रेम्स प्रति सेकंद वेगानं 8K डॉल्बी व्हिजन (Dolby Vision) व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो. पातळ आकारमान असूनही, यात 5,200mAh ची सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 90W वायर्ड आणि 10W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.
किंमत आणि अपेक्षित वैशिष्ट्ये: 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' (Motorola Signature 27) ची किंमत अद्याप जाहीर झाली नसली, तरी ती सध्याच्या 'सिग्नेचर' मॉडेलपेक्षा याची किंमत बरीच जास्त असू शकते. नवीन मॉडेलचे 'फ्लॅगशिप' दर्जाचे असणे, सुधारित कॅमेरा प्रणाली आणि ऑडिओसाठी 'बँग अँड ओलुफसेन' (Bang & Olufsen) सोबतची भागीदारी यांसारख्या घटकांमुळं याची किंमत वाढू शकते. 22 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या 'स्नॅपड्रॅगन समिट' (Snapdragon Summit) मध्ये मोटोरोला चिपसेट, कॅमेरा वैशिष्ट्ये, किंमत आणि उपलब्धतेसह इतर तपशील जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे.
There’s more to discover with Motorola and Snapdragon.— Motorola India (@motorolaindia) September 18, 2026
Coming soon. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/fySDenTgbf
आजच्या अनावरणाबद्दल उत्सुकता: 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' चं अधिकृत अनावरण आजच्या 'स्नॅपड्रॅगन समिट'मध्ये केलं जाईल. आपल्या कॅमेरा डिझाइन आणि प्रीमियम ऑडिओ भागीदारीमुळं हा फोन स्पर्धकांपेक्षा वेगळा ठरू शकतो. वापरकर्ते चिपसेट, बॅटरी लाइफ, डिस्प्लेची गुणवत्ता आणि भारतातील किंमत याबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी उत्सुक आहेत. हा फोन प्रीमियम श्रेणीमध्ये मोटोरोलाचं स्थान अधिक बळकट करू शकतो.
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