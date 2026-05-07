Motorola Razr Fold भारतात लवकरच होणार लाँच; रंग पर्याय आणि वैशिष्ट्ये जाहीर
Motorola Razr Fold भारतात लवकरच लाँच होणार आहे. कंपनीनं फोनची वैशिष्ट्ये आणि रंग पर्याय जाहीर केले आहेत.
Published : May 7, 2026 at 10:16 PM IST
मुंबई : Motorola कंपनी लवकरच भारतात नविन स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. कंपनीनं आता Motorola Razr Fold फोनच्या लाँचची तारीख जाहीर केली. Motorola Razr Fold हा फोन देशात Flipkart द्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध असेल, याला आता दुजोरा मिळाला आहे. हा हँडसेट यापूर्वीच अनेक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध झाला आहे. या फोनमध्ये 8.1-इंचाचा आतील डिस्प्ले देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त फोनला स्मूथ चालवण्यासाठी Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट प्रोसेसर मिळणार आहे. Motorola Razr Fold च्या बॅटरीबाबत बोलायचं झाल्यास यात 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी मिळणार आहे. ही बॅटरी 80W चार्जिंग आणि 50W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते. मार्च महिन्यात आयोजित MWC 2026 दरम्यान या फोनचे अनावरण करण्यात आलं होतं.
Motorola Razr Fold कधी होणार लॉंच : Motorola Razr Fold भारतात 13 मे रोजी लाँच होणार असल्याची घोषणा कंपनीनं केलीय. आपल्या अधिकृत 'X' (पूर्वीचं Twitter) हँडलवरून माहिती देताना, Motorola India नं Motorola Razr Fold 13 मे रोजी लाँच होणार असल्याचं म्हटलं आहे. या फोनची Flipkart आणि Motorola India च्या वेबसाइटवर तयार करण्यात आलेल्या एका विशेष 'मायक्रोसाइट'द्वारे प्रमुख वैशिष्ट्ये (specifications) समोर आली आहेत. Flipkart व्यतिरिक्त, हा फोन देशातील निवडक किरकोळ विक्री केंद्रांवरूनही (retail stores) खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.
Motorola Razr Fold रंग पर्याय : लाँचची तारीख जाहीर करण्यासोबतच, Motorola नं हे देखील स्पष्ट केले की, Motorola Razr Fold हा फोन 'Pantone Blackened Blue' आणि 'Pantone Lily White' या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध होईल. हा फोन 12GB + 256GB आणि 16GB + 512GB (RAM आणि स्टोरेज) अशा दोन पर्यायांमध्ये सादर केला जाईल. कंपनी या फोनची एक विशेष 'FIFA World Cup 26 Edition' देखील देशात उपलब्ध करून देणार आहे; या आवृत्तीमध्ये फुटबॉल-थीमवर आधारित विविध डिझाइन घटक पाहायला मिळतील.
Motorola Razr Fold ची वैशिष्ट्ये : Motorola Razr Fold, MWC 2026 दरम्यान EUR 1,999 (सुमारे 2,14,200 रुपये) या किंमतीसह लाँच करण्यात आला होता. हा फोन Android 16-आधारित 'My UX' वर चालतो. यात 6.6 इंचाचा LTPO pOLED कव्हर डिस्प्ले देण्यात आला असून, त्याचा रिफ्रेश रेट 165Hz आणि कमाल ब्राइटनेस 6,000nits इतका आहे. या फोनमध्ये 8.1-इंचाचा आतील LTPO pOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचं रिझोल्यूशन 2K असून रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. कव्हर स्क्रीनवर 'Corning Gorilla Glass Ceramic 3' चं कोटिंग आहे, तर आतील स्क्रीनच्या संरक्षणासाठी 'Ultra Thin Glass' (UTG) चा वापर करण्यात आला आहे. Motorola Razr Fold मध्ये ऑक्टा-कोअर Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट देण्यात आला आहे, ज्याला 16GB पर्यंत LPDDR5X RAM आणि 1TB पर्यंत UFS 4.1 स्टोरेजची जोड लाभली आहे. यात ट्रिपल रिअर कॅमेरा युनिट आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा 1/1.28-इंचाचा Sony LYTIA मुख्य सेन्सर, 50-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलिफोटो शूटर आणि 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाईड-अँगल कॅमेरा यांचा समावेश आहे.
32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा : Motorola Razr Fold च्या कव्हर स्क्रीनवर 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. तर, आतील डिस्प्लेवर 20-मेगापिक्सेलचा सेल्फी शूटर उपलब्ध आहे. प्रमाणीकरणासाठी (Authentication) यात बाजूला बसवलेला फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे. या फोल्डेबल फोनला धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP49 रेटिंग मिळालं आहे. यात 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी 80W (वायर्ड) आणि 50W (वायरलेस) चार्जिंगला सपोर्ट करते.
