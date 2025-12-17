मोटो जी पॉवर 2026 लाँच: मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसरसह 5200mAhबॅटरी

ETV Bharat / technology

मोटोरोलानं मोटो जी पॉवर 2026 (Motorola G Power 2026) लाँच केला. मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 5200 एमएएच बॅटरी आणि सुधारित कॅमेरासह हा फोन योतोय.

मोटो जी पॉवर 2026 (Motorola)
मुंबई : मोटोरोलानं मंगळवारी निवडक बाजारपेठांमध्ये मोटो जी पॉवर 2026 (Motorola G Power 2026) हा नवीन स्मार्टफोन लाँच केला. मोटो जी पॉवर (2025) चा उत्तराधिकारी म्हणून हा फोन काही सुधारणांसह आला आहे, ज्यात सुधारित फ्रंट कॅमेरा, नवीन रंग पर्याय आणि डिस्प्लेचे बेहतर संरक्षण समाविष्ट आहे. मात्र, प्रोसेसर आणि बॅटरी सारख्या मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये मोठा बदल नाही. हा फोन अमेरिका आणि कॅनडामध्ये उपलब्ध होणार आहे, ज्याची किंमत गेल्या वर्षाच्या मॉडेलपेक्षा किंचित जास्त आहे.

Motorola G Power 2026 (Motorola)

Motorola G Power 2026 किंमत
मोटो जी पॉवर (2026) ची किंमत अमेरिकेत 299.99 डॉलर (अंदाजे 27,100 रुपये) आणि कॅनडात 449.99 कॅनेडियन डॉलर (अंदाजे 29,550 रुपये) आहे. हा फोन फक्त एकाच व्हेरिएंटमध्ये येतो – 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेजसह येतो. हा फोन इव्हनिंग ब्लू आणि प्युअर कॅश्मियर रंग पर्यायात उपलब्ध आहे. दोन्ही देशांमध्ये 8 जानेवारीपासून हा फोन विक्रीसाठी उपलब्ध होईल, मोटोरोलाच्या अधिकृत वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑफलाइन स्टोअर्सवरून खरेदी करता येईल.

Motorola G Power 2026 (Motorola)

डिस्प्ले
वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, मोटो जी पॉवर (2026) मध्ये 6.8 इंच फुल एचडी+ (2388×1080 पिक्सेल) एलसीडी डिस्प्ले आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो. हाय ब्राइटनेस मोडमध्ये तो 1,000 निट्सपर्यंत ब्राइटनेस देतो. डिस्प्लेला कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i चे संरक्षण आहे. ऑडिओसाठी डॉल्बी अ‍ॅटमॉस सपोर्टेड स्टिरिओ स्पीकर्स आहेत. फोनमध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर आहे, जो 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेजसह जोडलेला आहे. स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 1 टीबीपर्यंत वाढवता येते. हा फोन आउट ऑफ द बॉक्स अँड्रॉइड 16 वर चालतो.

कॅमेरा सेटअप
कॅमेर्‍याबाबत, दुहेरी रियर कॅमेरा सेटअप आहे – 50 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशनसह) आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड शूटर. समोर 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. कॅमेर्‍यात ऑटो नाइट व्हिजन, पोर्ट्रेट मोड, ऑटो स्माइल कॅप्चर आणि शॉट ऑप्टिमायझेशन सारख्या एआय फीचर्स आहेत.

Motorola G Power 2026 (Motorola)

बॅटरी
यात 5200 mAh ची आहे, जी 30 वॅट वायर्ड चार्जिंग आणि 15 वॅट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये 3.5 एमएम हेडफोन जॅक, एनएफसी, एफएम रेडिओ आणि साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर समाविष्ट आहे. फोनला आयपी68 आणि आयपी69 वॉटर आणि डस्ट रेसिस्टंट रेटिंग मिळालं आहे, तसंच मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा (एमआयएल-एसटीडी-810एच) आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये टिकाऊपणा आणि बॅटरी लाइफवर भर देतो, ज्यामुळं दैनंदिन वापरासाठी तो उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मात्र, प्रोसेसरमध्ये बदल नसल्यानं परफॉर्मन्स गेल्या वर्षिसारखाच राहील.

Motorola G Power 2026 (Motorola)

