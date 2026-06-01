मोटोरोलानं भारतात स्मार्टफोनच्या किंमती वाढवल्या; ग्राहकांना मोठा धक्का

मोटोरोलानं भारतात स्मार्टफोनची किंमत 2,000 ते 9,000 रुपयांनी वाढवलीय. या वाढीमुळं ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे.

Published : June 1, 2026 at 1:22 PM IST

मुंबई : मोटोरोला कंपनीनं आपल्या भारतातील अनेक स्मार्टफोन मॉडेल्सच्या किंमती अचानक वाढवल्या आहेत. टिप्स्टर संजू चौधरी यांनी याबाबत माहिती दिली असून, कंपनीनं याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. विविध मॉडेल्सवर 2,000 ते 9,000 रुपयांपर्यंत किंमतवाढ झाली आहे. जे ग्राहक खरेदीचा विचार करत होते, त्यांच्यासाठी ही वाढ नक्कीच निराशाजनक ठरली आहे.

G37 Power ला सर्वात मोठा फटका : मोटोरोलाच्या बजेट सेगमेंटमधील Moto G37 Power या मॉडेलवर सर्वाधिक किंमतवाढ झाली आहे. 4 जीबी/128 जीबी व्हेरियंटची किंमत 15,999 रुपयांवरून 21,999 रुपये झाली आहे, म्हणजे 6,000 रुपयांची वाढ. तर 8 जीबी/128 जीबी व्हेरियंटची किंमत 18,999 रुपयांवरून 27,999 रुपये करण्यात आली आहे. यात तब्बल 9,000 रुपयांची वाढ झाली.

Edge 70 Fusion चे सर्व व्हेरियंट्स महाग : Edge 70 Fusion मॉडेलच्या सर्व चार व्हेरियंट्समध्ये किंमतवाढ झाली आहे. याशिवाय Edge 70 Pro च्या दोन्ही व्हेरियंट्सवर 1,000 रुपयांची वाढ करण्यात आली. 8 जीबी/256जीबी व्हेरियंट आता 39,999 रुपये तर 12 जीबी/256 जीबी व्हेरियंटची किंमत 42,999 रुपये झाली आहे. Edge 60 Fusion ची किंमत 26,999 रुपयांवरून 29,999 रुपये झाली आहे.

बजेट सेगमेंटलाही प्रभाव : केवळ मिड-रेंज फोनच नाही तर एंट्री-लेव्हल जी-सीरीजलाही किंमतवाढीचा फटका बसला आहे.

स्मार्टफोन प्रकारजुनी किंमतनविन किंमतकितीनं वाढली किंमत
Moto G3713,99918,999 5,000 रुपये वाढ
Moto G06 Power12,99915,9993,000 रुपये वाढ
Moto G57 Power19,99921,999 2,000 रुपये वाढ
Moto G67 Power (8GB/128GB)20,99922,999 2,000 रुपये वाढ
Moto G67 Powe (12 GB/256GB)22,99927,999 5,000 रुपये वाढ

पूर्वी 13,000-15,000 रुपयांखाली उपलब्ध असलेले हे फोन आता लक्षणीय महाग झाले आहेत. यामुळे बजेट सेगमेंटमधील खरेदीदारांसमोर पर्याय कमी होण्याची शक्यता आहे. मोटोरोलानं अशी किंमतवाढ का केली याबाबत अद्याप स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. बाजारातील स्पर्धा, कम्पोनेंट्सची किंमत किंवा इतर घटकांची कारणं यामागं असू शकतात. ग्राहकांनी नवीन किंमती तपासूनच खरेदीचा निर्णय घ्यावा, असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत.

