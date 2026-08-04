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Motorola G Max लवकरच भारतात होतोय लॉंच; लॉंचपूर्वीच किंमत लीक

Motorola G Max भारतात लवकरच लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. याचे स्पेसिफिकेशन्स (वैशिष्ट्ये) ब्राझिलियन आवृत्तीपेक्षा वेगळे असतील.

Motorola G Max
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 12:26 PM IST

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मुंबई: मोटोरोला भारतात आपली 'G-सीरीज' विस्तारण्याच्या तयारीत आहे. टिपस्टर अभिषेक यादव यांच्या माहितीनुसार, मिड-रेंज Motorola G Max स्मार्टफोन भारतात 15 ऑगस्टच्या सुमारास लॉंच होऊ शकतो. याच्या भारतीय आवृत्तीची वैशिष्ट्ये जूनमध्ये ब्राझीलमध्ये लॉंच झालेल्या व्हेरिएंटपेक्षा वेगळी असतील. याची किंमत सुमारे 30,000 रुपये असण्याची अपेक्षा आहे, जी अलीकडेच लॉंच झालेल्या Moto G77 Power पेक्षा थोडी जास्त आहे.

Snapdragon 6s Gen 4 आणि 50MP कॅमेरा असेल : भारतीय आवृत्तीमध्ये Snapdragon 6s Gen 4 आणि ५०MP कॅमेरा असेल.Motorola G Max च्या भारतीय आवृत्तीमध्ये Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट असेल. यात LPDDR5X रॅम (RAM) आणि UFS 3.1 स्टोरेज असेल. मुख्य रिअर कॅमेरामध्ये 50MP चा Sony LYT-600 सेन्सर वापरला जाईल. सॉफ्टवेअर सपोर्टबाबत सांगायचं तर, कंपनी दोन मोठे अँड्रॉइड ओएस (Android OS) अपग्रेड्स आणि तीन वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देण्याची शक्यता आहे, अशा प्रकारचा सपोर्ट सध्या अनेक ब्रँड्सकडून दिला जातो.

Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट पूर्णपणे नवीन नाही; याचा वापर यापूर्वी Moto G57 Power मध्ये केला गेला होता, जो नोव्हेंबर 2025 मध्ये 14,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत (8GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी) लॉंच झाला होता. त्या फोनमध्येही 50MP चा मुख्य कॅमेरा होता. याच चिपसेटचा वापर चीनमध्ये लॉन्च झालेल्या Redmi Note 17 Pro मध्येही करण्यात आला आहे. भारतीय आवृत्ती आणि जूनमध्ये ब्राझीलमध्ये लॉंच झालेला Moto G Max यांच्यात लक्षणीय फरक आहेत.

ब्राझिलियन मॉडेलमध्ये MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट, 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज आहे. त्याच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये 200MP मुख्य कॅमेरा (OIS सह), 8MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स आणि 32MP सेल्फी कॅमेरा यांचा समावेश आहे. यात 33 वॉट चार्जिंग सपोर्टसह 5,200mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे आणि हा फोन अँड्रॉइड 16 (Android 16) वर आधारित 'Hello UI' वर चालतो. याला IP66, IP68, IP69 आणि MIL-STD-810H यांसारखी टिकाऊपणाची प्रमाणपत्रे (durability certifications) मिळाली आहेत. यात 6.8-इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 7i चं संरक्षण आणि 5,000निट्सची पीक ब्राइटनेस (peak brightness) मिळतो. ब्राझीलमध्ये याची किंमत BRL 2,519.10 (अंदाजे 47,000) इतकी होती.

भारतीय बाजारपेठेसाठी चिपसेट आणि कॅमेराच्या वैशिष्ट्यांमध्ये बदल होणार असल्यानं, स्थानिक किंमत आणि उत्पादनाच्या श्रेणीनुसार (product positioning) इतर वैशिष्ट्यांमध्येही बदल केले जाऊ शकतात. अंदाजे 30,000 किंमत असलेला हा फोन 'Motorola Edge 70 Fusion' श्रेणीतील उपकरणांशी स्पर्धा करेल. LPDDR5X रॅम (RAM) आणि UFS 3.1 स्टोरेज प्रभावी असले, तरी 'Snapdragon 6s Gen 4' प्रोसेसर आधीच मोटोरोलाच्या बजेट फोनमध्ये उपलब्ध आहे; त्यामुळं, केवळ कामगिरीतील सुधारणांच्या (performance upgrades) आधारावर हा एक आकर्षक पर्याय ठरेल.

अंतिम निष्कर्ष हा डिस्प्ले, बॅटरी क्षमता आणि चार्जिंगचा वेग यांसारख्या घटकांवर अवलंबून असेल. जर मोटोरोलानं ब्राझिलियन मॉडेलमधील प्रीमियम वैशिष्ट्ये, जसं की उच्च-गुणवत्तेचा AMOLED डिस्प्ले आणि मजबूत टिकाऊपणाची रेटिंग्स तशीच कायम ठेवली, तर 'Moto G Max' आपल्या अनेक स्पर्धकांच्या तुलनेत अधिक संतुलित अनुभव देऊ शकेल. वैशिष्ट्ये आणि किंमत यांच्यात योग्य समतोल साधून, हा फोन भारतीय मिड-रेंज श्रेणीतील ग्राहकांसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतो. अधिकृत लाँचची घोषणा झाल्यानंतरच याबद्दलची संपूर्ण माहिती स्पष्ट होईल.

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