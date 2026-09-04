IFA 2026 मध्ये मोटोरोलाची जोरदार एन्ट्री: Edge 70 Plus, Moto Watch Ultra आणि Snap Wireless Charger लॉंच
मोटरोलाने IFA 2026 मध्ये Motorola Edge 70 Plus , मोटो वॉच अल्ट्रा आणि स्नॅप वायरलेस चार्जरचं पदार्पण करून क्रिएटिव्हिटी, कनेक्टिव्हिटीला नवीन पर्याय दिले आहेत.
Published : September 4, 2026 at 9:53 AM IST
मुंबई: मोटोरोलानं IFA 2026 मध्ये अनेक नवीन आणि आकर्षक उत्पादनं सादर केली आहेत, ज्यामध्ये Motorola Edge 70 Plus स्मार्टफोन, Moto Watch Ultra आणि Moto Snap Wireless Charger यांचा समावेश आहे. ही उत्पादनं उत्कृष्ट डिझाइन, दमदार कामगिरी आणि अधिक चांगला अनुभव देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत.
Say hello to our latest drops: #MotorolaRazr70 with Crystals by Swarovski® - Every flip. A brilliant statement. #MotorolaEdge70Plus - Feel it. Capture it. #MotoWatchUltra - Fit for every moment.#MotoSnapWirelessCharger - Snap into fast power. #IFA2026— motorola (@Moto) September 3, 2026
Learn more:… pic.twitter.com/4Uq8zYPCwo
Edge 70 Plus: Motorola Edge 70 Plus मध्ये 200-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आहे, जो कंपनीनं आतापर्यंत दिलेला सर्वाधिक रिझोल्यूशनचा कॅमेरा आहे. यात OIS, पँटोन-प्रमाणित (Pantone-validated) रंग आणि स्किन टोन्स, 10x सुपर झूम आणि 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची क्षमता आहे. यात मॅक्रो लेन्स आणि 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देखील देण्यात आला आहे. AI-आधारित फोटो एन्हांसमेंट इंजिनमुळं कमीत कमी प्रयत्नांत उत्कृष्ट फोटो मिळतात.
दमदार बॅटरी आणि प्रीमियम डिझाइन: 6500mAh बॅटरीमुळं एकदा चार्ज केल्यावर 42 तासांपर्यंत कॉलिंग, 34 तास व्हिडिओ स्ट्रीमिंग किंवा 23 तास सोशल मीडिया स्क्रोलिंग करता येते. 45W टर्बोपॉवर (TurboPower) चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंगसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं हा फोन गेमर्ससाठी आदर्श ठरतो. यात 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.78-इंचाचा 'क्वाड-कर्व्हड' (quad-curved) Extreme AMOLED डिस्प्ले आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 3 प्रोसेसर असून त्यासोबत 8GB रॅम आणि 128GB/256GB स्टोरेज देण्यात आलं आहे. पँटोन कलर इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्यानं विकसित केलेला हा फोन Mountain View, Grey Lilac, Milky Blue आणि Sage अशा रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा आणि Gorilla Glass 7i मुळं हा फोन मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणारा बनला आहे.
Moto Watch Ultra: Moto Watch Ultra हे 'पोलर' (Polar) च्या सहकार्यानं विकसित करण्यात आलं आहे. 'सेरीन ब्रीदिंग' (Serene Breathing) व्यायाम, 'नाईटली रिचार्ज' (Nightly Recharge), 'स्लीप प्लस स्टेजस' (Sleep Plus Stages), ॲक्टिव्हिटी गोल्स आणि 'स्मार्ट कॅलरीज' यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं आरोग्य व्यवस्थापन सोपं होतं. LTE सपोर्टमुळं फोनशिवाय कॉल्स आणि मेसेजिंग करणं शक्य होतं. यात Google Pay, ड्युअल-बँड GPS आणि Wear OS द्वारे अनेक ॲप्सचा ॲक्सेस मिळतो. यात 2700 निट्स ब्राइटनेस असलेला 1.5-इंचाचा OLED डिस्प्ले आहे आणि हे घड्याळ IP68 व 5ATM वॉटरप्रूफिंग क्षमतेसह येतं. याची बॅटरी दोन दिवसांपर्यंत टिकते.
Moto Snap Wireless Charger: मोटो स्नॅप वायरलेस हा चार्जर 'Qi-सुसंगत' (Qi-compatible) उपकरणांसाठी 25 वॅटपर्यंत आणि मोटोरोलाच्या उपकरणांसाठी 30 वॅटपर्यंत चार्जिंगची सुविधा देतो. मजबूत मॅग्नेटिक अलाइनमेंट, कमी तापमानात होणारे चार्जिंग आणि स्टँडबाय मोडमध्ये शून्य वीज वापर यांमुळं हा चार्जर ऊर्जा-कार्यक्षम (energy-efficient) ठरतो. यासोबत प्रीमियम दर्जाची 'ब्रेडेड' USB-C केबल मिळतं.
उपलब्धता आणि किंमत: 'Edge 70 Plus' आगामी आठवड्यांमध्ये युरोप आणि मध्य पूर्वेतील निवडक देशांमध्ये उपलब्ध होईल. 'Moto Watch Ultra' ची किंमत €429 पासून सुरू होते आणि हे घड्याळ युरोप, मध्य पूर्व, लॅटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका, आशिया-पॅसिफिक प्रदेशांत उपलब्ध असेल. 'Moto Snap Wireless Charger' ची किंमत €39 पासून सुरू होते. ही उत्पादनं वापरकर्त्यांना कामगिरी (performance), शैली (style) आणि सोय (convenience) यांचा उत्तम संगम अनुभवण्याची खात्री देतात. मोटोरोलानं तंत्रज्ञान आणि डिझाइनच्या क्षेत्रात पुन्हा एकदा एक नवीन मापदंड प्रस्थापित केला आहे.
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