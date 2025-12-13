ETV Bharat / technology

मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा: लाँचपूर्वीच मोठी माहिती लीक; स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 सोबत येणार फोन?

मोटोरोला एज 70 अल्ट्राचे रेंडर्स आणि स्पेक्स लीक झाले आहेत.हा फोन स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5, 50MP ट्रिपल कॅमेरा, 6.7" OLED डिस्प्लेसह लाँच होणार.

Motorola Edge 70 Ultra
मोटोरोला प्रातिनिधिक छायाचित्र (Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 13, 2025 at 10:25 AM IST

1 Min Read
मुंबई: मोटोरोला एज 50 अल्ट्राचा वारसदार असलेल्या एज 70 अल्ट्राचे रेंडर्स आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये ऑनलाइन लीक झाली आहेत. चिनी सोशल प्लॅटफॉर्म वीबोवरील प्रसिद्ध टिप्स्टर ‘पांडा इज बाल्ड’नं या फोनचे मुख्य स्पेसिफिकेशन्स उघड केले असून, यात क्वालकॉमचा नवीनतम फ्लॅगशिप चिपसेट स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 (3nm) चा समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे. हा फोन भारतात आणि जागतिक बाजारात 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत लाँच होण्याची शक्यता आहे.

Motorola Edge 70 Ultra
लीक झालेल्या माहितीनुसार, मोटोरोला एज 70 अल्ट्रामध्ये 6.7 इंच फ्लॅट OLED डिस्प्ले देण्यात येईल जो 1.5K रिझोल्यूशन आणि जास्तीत जास्त 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेल. मागील एज 50 अल्ट्रामध्ये 144Hz LTPS pOLED पॅनेल आणि गोरिला ग्लास विक्टस संरक्षण होते, त्यामुळं डिस्प्लेवर किरकोळ डाउनग्रेड दिसतं. मात्र, पीक ब्राइटनेस आणि HDR10+ सपोर्ट कायम राहण्याची शक्यता आहे.

50 मेगापिक्सेल कॅमेरा
कॅमेर्‍याच्या बाबतीत हा फोन ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअपसह येईल – 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर + 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड + 50 मेगापिक्सेल पेरिस्कोप टेलिफोटो लेन्स. मागील मॉडेलमध्ये 64 मेगापिक्सेल 3x ऑप्टिकल झूम टेलिफोटो होता, त्यामुळं पेपरवर हा बदल किरकोळ डाउनग्रेड वाटतो. तरीही नवीन सेन्सर्समुळं प्रतिमा गुणवत्ता सुधारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 चिपसेट
डिझाइनच्या बाबतीत लीक रेंडर्समध्ये फोनला टेक्स्चर्ड बॅक पॅनेल आणि वर्गाकृती कॅमेरा मॉड्यूल (डाव्या वरच्या कोपर्‍यात) दिसला आहे. उजव्या बाजूला पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटन्स तर डाव्या बाजूला एक अतिरिक्त रहस्यमयी बटण दिसते. फोन तीन आकर्षक रंगांमध्ये येईल, ब्लॅक, ग्रीन आणि ब्रॉन्झ. स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 च्या जोरावर मोटोरोला एज 70 अल्ट्रा 2026 मधील सर्वात शक्तिशाली अँड्रॉइड फोनपैकी एक ठरू शकतो. कंपनीनं अद्याप या फोनच्या लाँचबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण लीकची वारंवारिता पाहता लवकरच अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

