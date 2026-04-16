मोटोरोला एज 70 प्रो भारतात लवकरच होणार लाँच!
मोटोरोला एज 70 प्रो भारतात लवकरच लाँच होणार आहे. हा फोन फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होणार असून प्रीमियम डिझाइन आणि शक्तिशाली फीचर्ससह येणार आहे.
Published : April 16, 2026 at 10:26 AM IST
मुंबई : मोटोरोला कंपनीनं भारतात नवीन स्मार्टफोनची घोषणा केली आहे. एज 70 सीरीजचा भाग म्हणून मोटोरोला एज 70 प्रो हा हँडसेट 22 एप्रिल 2026 रोजी भारतात लाँच होईल. फ्लिपकार्टवर लाइव्ह मायक्रोसाइटनं हे स्पष्ट केलं आहे. या फोनची विक्री फ्लिपकार्टवर होईल आणि त्याच्या काही प्रमुख वैशिष्ट्यांचा खुलासा आधीच झाला आहे. मार्च महिन्यात लाँच झालेल्या एज 70 फ्यूजन मॉडेलनंतर हा प्रो व्हेरियंट बाजारात येत आहे. ग्राहकांसाठी हा फोन प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि उत्तम कॅमेरा यांसह येणार आहे.
डिझाइन आणि रंग पर्याय : मोटोरोला एज 70 प्रो तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. सॅटिन लक्स फिनिशसह पॅन्टोन टी (Pantone Tea), टेलर्ड फॅब्रिक फिनिशसह पॅन्टोन टायटन (Pantone Titan) आणि मार्बल फिनिशसह पॅन्टोन लिली व्हाइट (Pantone Lily White) शेड्समध्ये हा फोन दिसेल. हे रंग आणि फिनिशेस फोनला प्रीमियम आणि स्टायलिश लुक देतील. फोनमध्ये क्वाड-कर्व्ह डिस्प्ले असेल, ज्यामुळं तो हातात धरताना आरामदायक आणि आधुनिक वाटेल.
डिस्प्ले आणि ड्युरेबिलिटी : या फोनमध्ये 6.8 इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यात 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 5200 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस आणि पॅन्टोन कलर अॅक्युरसी वैलिडेशन आहे. यामुळं स्क्रीनवर रंग खूप नैसर्गिक आणि जिवंत दिसतील. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7आय संरक्षण आणि MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड ड्युरेबिलिटी स्टँडर्ड्समुळं फोन मजबूत आहे. शिवाय IP68 आणि IP69 रेटिंग्समुळं धूळ आणि पाण्यापासून पूर्ण संरक्षण मिळेल. गेमिंग किंवा आउटडोअर वापरासाठी हा डिस्प्ले उत्तम ठरेल.
परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर : मोटोरोला एज 70 प्रो 4nm मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 एक्स्ट्रीम चिपसेटवर चालेल. याचा AnTuTu स्कोअर 2.4 मिलियन पॉइंट्सपेक्षा जास्त असल्याचा दावा आहे. यासोबत 12GB पर्यंत LPDDR5x RAM मिळेल. गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि हेवी अॅप्ससाठी हा प्रोसेसर खूप वेगवान असेल. फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 बेस्ड Hello UI वर चालेल. कंपनी तीन वर्षांच्या OS अपग्रेड्स आणि पाच वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्स देईल. Moto AI, Copilot, Gemini आणि Perplexity सारख्या AI फीचर्सचा समावेश असेल. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी 4600 sq mm व्हेपर कूलिंग चेंबर देण्यात आला आहे.
कॅमेरा सिस्टम: ऑप्टिक्स विभागात हा फोन प्रभावशाली आहे. 50 मेगापिक्सल Sony LYT-710 प्रायमरी सेन्सरसह व्हेरिएबल फोकल रेंज (12mm–81mm) दिली आहे. कॅमेरा पॅन्टोन स्किनटोन वैलिडेटेड आहे आणि ऑटो मॅक्रो व्हिजन सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. यासोबत 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 50 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा (ऑटोफोकससह) आहे. सर्व लेन्सेसवर 4K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट आहे. लो-लाइट इमेजिंगसाठी AI एन्हांसमेंट्स दिले आहेत. फोटो आणि व्हिडिओ क्वालिटी उच्च दर्जाची राहील.
बॅटरी आणि चार्जिंग: फोनमध्ये 6500mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी आहे, जी दोन दिवसांपेक्षा जास्त वापर देईल असं सांगितलं आहे. 90W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे आणि बॉक्समध्ये चार्जर दिलं जाईल. यामुळं कमी वेळात फोन पूर्ण चार्ज होईल.
इतर वैशिष्ट्ये : डॉल्बी अॅटमॉस सपोर्ट, Hi-Res ऑडिओ सर्टिफिकेशन यामुळं ऑडिओ अनुभव उत्तम राहील. एकूणच हा फोन डिझाइन, परफॉर्मन्स, कॅमेरा आणि बॅटरी यांच्या बाबतीत संतुलित आहे.
- Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro : कोणता आहे तुमच्यासाठी सर्वात बेस्ट
- Oppo F33 आणि Oppo F33 Pro भारतात लॉंच: 7,000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेऱ्यासह मजबूत डिझाइन
- Vivo T5 Pro 5G भारतात लाँच : 9020 mAh बॅटरी, 50 MP Sony कॅमेऱ्यासह आकर्षक किंमत