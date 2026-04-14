मोटोरोला एज 70 प्रो भारतात लवकरच होणार लाँच; फ्लिपकार्टवर टीझर्स आला समोर

मोटोरोला एज 70 प्रो (Edge 70 Pro) भारतात लवकरच लाँच होणार! फ्लिपकार्टवर नवीन मायक्रोसाइट लाईव्ह झाली असून, तीन आकर्षक रंगांसह डिझाइनचे टीझर्स समोर आले आहेत.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 9:33 AM IST

Updated : April 14, 2026 at 10:04 AM IST

मुंबई : मोटोरोला कंपनीनं आपल्या आगामी स्मार्टफोनसाठी भारतात टीझिंग सुरू केली आहे. फ्लिपकार्टवर एक समर्पित मायक्रोसाइट लाईव्ह झाली असून, यातून नवीन हँडसेटचं रंग-रूप आणि डिझाइन उघड झालं आहेत. हा फोन मोटोरोला एज 70 प्रो (Motorola Edge 70 Pro ) असण्याची शक्यता आहे,मात्र कंपनीनं अद्याप अधिकृत नाव जाहीर केलं नाहीय. यापूर्वी सर्टिफिकेशन वेबसाइटवरही हा फोन स्पॉट झाला होता.

फ्लिपकार्टवर मोटोरोला नवीन फोनची टीझिंग : फ्लिपकार्टवर लाईव्ह झालेल्या मायक्रोसाइटनुसार, Edge 70 Pro फोन भारतात फ्लिपकार्टद्वारेच विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. त्याचे तीन आकर्षक रंग उपलब्ध असतील. ब्लू (टेलर्ड-फॅब्रिक फिनिश), ग्रीन (सॅटिन-लक्स फिनिश) आणि व्हाईट (मार्बल फिनिश). हे रंग आणि फिनिशेस अलीकडेच लीक झालेल्या मार्केटिंग मटेरियलशी जुळता आहेत.

ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट : फोनचा डिझाइन स्क्वेअर आकाराच्या कॅमेरा आयलंडसह ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट दर्शवतं.र्व्ह्ड डिस्प्ले, होल-पंच सेल्फी कॅमेरा आणि डाव्या बाजूला पॉवर बटण व व्हॉल्यूम कंट्रोल्स असतील. उजव्या बाजूला एक अनिर्दिष्ट बटणही असेल. मायक्रोसाइटच्या URL मध्ये “Moto Coming Soon Apr26” असं म्हटलं आहे.

नाईट फोटोग्राफीसाठी खास : हा फोन नाईट फोटोग्राफीसाठी खास असल्याचे संकेत “Seize the Night” टॅगलाइनमधून मिळतात. अपेक्षित वैशिष्ट्यांमध्ये 6500 बॅटरी, 60 फास्ट चार्जिंग आणि प्रीमियम डिझाइनचा समावेश असू शकतो. यापूर्वी CAD रेंडर्स आणि लीकमध्येही हे डिझाइन दिसलं होतं. मोटोरोला एज 70 रीजचा हा प्रो व्हेरिएंट भारतातील यूजर्ससाठी उत्साहवर्धक आहे. अधिक डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत लवकरच समोर येण्याची शक्यता आहे. फोन लाँचनंतर फ्लिपकार्टवर विक्री सुरू होईल.

