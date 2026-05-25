ETV Bharat / technology

Motorola Edge 70 Pro Plus भारतात 4 जूनला होणार लॉंच; पेरिस्कोप लेन्ससह प्रीमियम फोटोग्राफीचा नवा अनुभव

मोटोरोला एज 70 सीरीजमध्ये सर्वात प्रीमियम मॉडेल Motorola Edge 70 Pro Plus भारतात 4 जूनला लॉंच होणार आहे. पेरिस्कोप लेन्ससहित कॅमेरा अपग्रेडसह हा फोन येईल.

Motorola Edge 70 Pro Plus
Motorola Edge 70 Pro Plus (Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मोटोरोला आपल्या एज 70 सीरीजमध्ये नवा प्रीमियम स्मार्टफोन आणत आहे. मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस हा सीरीजचं सर्वात अपग्रेडेड आणि महागडा मॉडेल असेल. एज 70, एज 70 फ्युजन आणि एज 70 प्रो या मॉडेल्समध्ये सामील होणारा हा फोन विशेषतः कॅमेरा विभागात मोठे अपग्रेड घेऊन येत आहे. कंपनीनं भारतातील लॉंच डेट जाहीर केली असून, फोन 4 जूनला बाजारात येणार आहे.

मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस लॉंच तारीख आणि उपलब्धता : मोटोरोला एज 70 प्रो+ 4 जून 2026 रोजी भारतात लॉंच होणार आहे. हा फोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. लॉंचवेळी आकर्षक ऑफर्स, डिस्काउंट आणि बँकिंग सवलती मिळण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना लवकरात लवकर पूर्ण माहिती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मोटोरोलानं एज सीरीजला नेहमीच प्रीमियम डिझाइन आणि मजबूत परफॉर्मन्ससाठी ओळखलं जातं. एज 70 प्रो+ या परंपरेला पुढं नेत, मध्यम किंमत श्रेणीतील प्रीमियम फोन म्हणून बाजारात उतरेल.

मुख्य वैशिष्ट्ये आणि कॅमेरा अपग्रेड : एज 70 प्रो+ चे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे 50 मेगापिक्सलचा पेरिस्कोप लेन्स जो 3.5x ऑप्टिकल झूम देतो. एज 70 प्रो मध्ये हा लेन्स नव्हता, त्यामुळं प्रो+ मॉडेल झूम फोटोग्राफीत लक्षणीय सरस ठरेल. वन्यजीव, दूरचं दृश्य किंवा डिटेल्ड पोर्ट्रेट्स घेण्यासाठी हा फोन आदर्श असेल. मेन कॅमेरा 50 मेगापिक्सल Sony Lytia 710 सेन्सरचा आहे, ज्यात 3.5 अंश ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन (OIS) देण्यात आलं आहे. याशिवाय फ्रेम स्टेबिलायझेशन, नाईट फोटोग्राफी आणि 50x AI-पावर्ड सुपर झूम प्रो सारखी वैशिष्ट्ये फोनमध्ये उपलब्ध असतील. रिअलमी 16 प्रो+ सारख्या स्पर्धकांशी मुकाबला करण्यासाठी मोटोरोलानं कॅमेरा विभागावर विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे.

डिझाइन आणि इतर वैशिष्ट्ये : एज 70 प्रो+ तीन आकर्षक Pantone रंगांमध्ये उपलब्ध असेल.यात Pantone Chicory Coffee (स्कल्प्टेड वुड फिनिश), Pantone Stormy Sea(ट्विल-इन्स्पायर्ड टेक्स्चर), Pantone Zinfandel (सॅटिन-लक्झ फिनिश) रंगाचा समावेश असेल. फोनचं डिझाइन स्लिम आणि प्रीमियम आहे. डाव्या बाजूला अतिरिक्त बटण देण्यात आलं आहे, जे शॉर्टकट किंवा AI फीचर्ससाठी वापरलं जाऊ शकतं.

कोणासाठी योग्य? : फोटोग्राफीवर प्रेम करणारे वापरकर्ते, विशेषतः पेरिस्कोप लेन्स हव्या असणारे ग्राहक यांच्यासाठी हा फोन उत्तम पर्याय ठरेल. सध्याचे मोटोरोला वापरकर्ते कॅमेरा अपग्रेडसाठी हा फोन निवडू शकतात. मध्यम किंमत श्रेणीतील प्रीमियम अनुभव देणारा हा फोन बाजारात चांगली स्पर्धा निर्माण करेल. पूर्ण रिव्ह्यू आणि किंमत जाहीर झाल्यानंतरच त्याचे खरे स्थान स्पष्ट होईल. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, एज 70 प्रो+ कॅमेरा, डिझाइन आणि परफॉर्मन्स यांच्या बाबतीत मजबूत दावेदवार आहे.

हे वाचलंत का :

  1. रीअलमी वॉच S5 आणि बड्स एअर 8 प्रो भारतात लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह परवडणारी किंमत
  2. Realme 16T, Realme Buds Air 8 Pro आणि Realme Watch S5 भारतात लाँच
  3. Xiaomi 17T च्या भारतातील लाँचची तारीख जाहीर; जागतिक पदार्पणानंतर एका आठवड्यानं होणार दाखल.

TAGGED:

MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS
EDGE 70 PRO PLUS
मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस
एज 70 प्रो प्लस
MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.