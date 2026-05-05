Motorola Edge 70 Pro Plus लवकरच होणार लॉंच

Motorola च्या नविन स्मार्टफोनची माहिती समोर आली. Edge 70 मालिकेती लकवरच Motorola Edge 70 Pro Plus फोन लॉंच होण्याची शक्यता आहे.

Published : May 5, 2026 at 1:06 PM IST

मुंबई : Motorola Edge 70 Pro हा स्मार्टफोन गेल्या महिन्यात भारतात लाँच करण्यात आला होता; हे कंपनीच्या Edge 70 मालिकेतील तिसरं मॉडेल आहे. या मालिकेत सध्या Motorola Edge 70 आणि Edge 70 Fusion या मॉडेल्सचा समावेश आहे. मात्र, आता कंपनी या मालिकेत चौथं मॉडेल सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या फोनच नाव 'Motorola Edge 70 Pro Plus' असण्याची शक्यता आहे. विविध अहवालांनुसार, हा अत्यंत बहुप्रतिक्षित हँडसेट भारतात लवकरच लाँच केला जाईल. या स्मार्टफोनमध्ये Edge 70 Pro च्या तुलनेत विविध सुधारणा (अपग्रेड्स) असतील, ज्यामुळं त्या नुकत्याच लाँच झालेल्या डिव्हाइसमधील काही "त्रुटी" दूर केल्या जातील. शिवाय, हा हँडसेट तीन वेगवेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे, आणि प्रत्येक पर्यायामध्ये पृष्ठभागाचा (surface) एक अद्वितीय फिनिश असेल, अशी चर्चा आहे.

Motorola Edge 70 Pro+ कधी होणार लॉंच : 'X' (पूर्वीचे Twitter) वरील एका पोस्टमध्ये, टिपस्टर मुकुल शर्मा (@stufflistings) यांनी दावा केला आहे की, मोटोरोला कंपनीचा बहुचर्चित Motorola Edge 70 Pro+ हा स्मार्टफोन या महिन्याच्या अखेरीस भारतात लाँच होणार आहे. हा हँडसेट देशात तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. यात हिरवा (Green), लाल (Red) आणि तपकिरी (Brown) रंगाचा समावेश असेल. यामध्ये अनुक्रमे 'सॅटिन' (Satin) आणि 'वुडन' (लाकडासारखा) फिनिश असेल.

हँडसेटमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा : असे वृत्त आहे की, नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या Motorola Edge 70 Pro च्या तुलनेत या हँडसेटमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा असतील. आगामी Motorola Edge 70 Pro+ च्या मागील बाजूस (rear panel) 'टेलीफोटो कॅमेरा' असण्याची अपेक्षा आहे, जो नेहमीच्या चौरसाकृती कॅमेरा मॉड्यूलमध्येच समाविष्ट असेल. याव्यतिरिक्त, Motorola Edge 70 Pro+ मध्ये 'वायरलेस चार्जिंग'ची सुविधा असेल. हे एक असं वैशिष्ट्य आहे जे Edge 70 Pro मॉडेलमध्ये प्रकर्षानं अनुपस्थित होतं. तसंच, असंही वृत्त आहे की या आगामी हँडसेटच्या 'टॉप-ऑफ-द-लाइन' (सर्वात प्रगत) व्हेरिएंटमध्ये 16GB रॅम उपलब्ध असेल.

थोडक्यात सांगायचं तर, Motorola Edge 70 Pro हा स्मार्टफोन 22 एप्रिल रोजी भारतात लाँच करण्यात आला. याचं 'टॉप-एंड' (प्रीमियम) मॉडेल ज्यामध्ये 12 GB RAM आणि 256 GB स्टोरेजची किंमत 41,999 ठेवण्यात आली होती; तर 8 GB RAM असलेल्या 'बेस मॉडेल'ची किंमत 38,999 निश्चित करण्यात आली होती. हा हँडसेट सध्या देशात 'Pantone Lilly White', 'Pantone Tea' आणि 'Pantone Titan' अशा तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. तांत्रिक वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, Motorola Edge 70 Pro मध्ये 6,500 mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. ही बॅटरी 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 5W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते; मात्र, यामध्ये वायरलेस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध नाही. कॅमेऱ्यांच्या संदर्भात, या डिव्हाइसमध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 50 मेगापिक्सेल (f/1.8) प्राथमिक कॅमेरा, 50 मेगापिक्सेल (f/2.0) अल्ट्रा-वाईड कॅमेरा आणि एक तिसरा सेन्सर (ज्याचे तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत) यांचा समावेश आहे; तथापि, विशेष म्हणजे यामध्ये 'टेलीफोटो लेन्स'चा अभाव आहे.

