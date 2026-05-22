Motorola Edge 70 Pro Plus लवकरच होणार लॉंच, कॅमेऱ्याचे तपशील निश्चित

Motorola Edge 70 Pro Plus लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. हा फोन तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध होणार.

Motorola Edge 70 Pro Plus (Motorola/Flipkart)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 22, 2026 at 5:02 PM IST

मुंबई : Motorola नं नुकतीच घोषणा केली आहे की, Motorola Edge 70 Pro Plus हा स्मार्टफोन लवकरच भारतात लाँच केला जाईल. हा आगामी स्मार्टफोन 'Edge 70' मालिकेतील चौथा मॉडेल म्हणून या मालिकेत सामील होईल; या मालिकेत यापूर्वीच Edge 70, Edge 70 Pro आणि Edge 70 Fusion या मॉडेल्सचा समावेश आहे. अलीकडेच, देशात Motorola Edge 70 Pro+ च्या पदार्पणाच्या निमित्तानं एक विशेष 'मायक्रोसाईट' (microsite) सुरू करण्यात आली होती. आता, ही मायक्रोसाईट अपडेट करण्यात आली असून, त्याद्वारे या आगामी हँडसेटविषयीची अतिरिक्त माहिती समोर आली आहे. यामध्ये या फोनच्या तीन रंगांचे पर्याय आणि त्याच्या कॅमेरा सेटअपविषयीची माहिती समाविष्ट आहे. या फोनच्या तीन कॅमेऱ्यांपैकी एक कॅमेरा 81mm ची फोकल लेन्थ (नाभीय अंतर) देईल, असे संकेत देण्यात आले आहेत.

Motorola Edge 70 Pro Plus ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील (अपेक्षित) : या फोनमध्ये 50x पर्यंतचे डिजिटल झूम उपलब्ध असेल. या झूम क्षमतेला Motorola च्या "Super Zoom Pro" वैशिष्ट्यामुळं अधिक बळकटी मिळेल. याव्यतिरिक्त, कंपनीनं या फोनच्या 'Pantone' द्वारे निवडलेल्या (curated) तीन रंगांच्या पर्यायांची अधिकृत नावं जाहीर केली आहेत. आता हे निश्चित झालं आहे की, Motorola Edge 70 Pro+ हा स्मार्टफोन भारतात 'Pantone Chicory Coffee', 'Pantone Stormy Sea' आणि 'Pantone Zinfandel' या रंगांच्या छटांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. या रंगांच्या पर्यायांमध्ये अनुक्रमे 'sculpted wood finish' (कोरीव लाकडासारखा फिनिश), 'twill-inspired finish' (ट्विल कापडासारखा फिनिश) आणि 'satin-lux finish' (सॅटिनसारखा चमकदार फिनिश) पाहायला मिळेल. डिझाइनच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, Motorola Edge 70 Pro+ हा फोन 'Pro' मॉडेलशी खूपच मिळताजुळता दिसतो.

Motorola Edge 70 Pro Plus च्या प्रतिमांमध्ये, या फोनवर चौकोनी आकाराचा कॅमेरा मॉड्यूल आणि सपाट मागील पॅनेल (rear panel) असल्याचं दिसून येतं. शिवाय, या फोनमध्ये वक्राकार (curved) स्क्रीन असेल, ज्याच्या मध्यभागी समोरच्या बाजूचा कॅमेरा (front-facing camera) बसवण्यासाठी एक 'होल-पंच कटआउट' (छिद्रेवजा जागा) असेल. फोनच्या उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम नियंत्रणे (volume controls) असतील, तर डाव्या बाजूला एक अद्याप ओळख पटू न शकलेले (अज्ञात) बटण असेल. तसंच, मागील पॅनेलच्या अगदी मध्यभागी Motorola चं 'ब्रँडिंग' (लोगो) देखील स्पष्टपणे दिसून येतं.

