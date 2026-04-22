Motorola Edge 70 Pro भारतात 6500mAh बॅटरी आणि 50MP च्या तीन कॅमेऱ्यासह लॉंच
Motorola Edge 70 Pro भारतात लाँच झालाय. यात 6500mAh बॅटरी आणि 50 MP चे तीन कॅमेरे आहेत. हा फोन MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेटसह येतो.
Published : April 22, 2026 at 12:28 PM IST
मुंबई : Motorola Edge 70 Pro आज भारतात लॉंच झालाय. Motorola Edge या मालिकेतील हा तिसरा फोन आहे. हा फोन 6500mAh बॅटरी आणि 50MP च्या तीन कॅमेऱ्यासह येतो. Motorola Edge 70 Pro मध्ये MediaTek Dimensity 8500 SoC प्रोसेसर, Sony LYTIA-710 मुख्य कॅमेरा, 1.5K Super HD AMOLED डिस्प्ले आणि 6,500mAh क्षमतेची बॅटरी आहे.
Motorola Edge 70 Pro वैशिष्ट्ये (Specifications) : Motorola Edge 70 Pro मध्ये MediaTek Dimensity 8500-Extreme प्रोसेसर आहे. या चिपसेटला 12GB पर्यंतच्या LPDDR5X RAM ची जोड देण्यात आली आहे. फोनचं तापमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, यात 4,600mm² क्षेत्रफळावर पसरलेल्या 'vapour chamber cooling' प्रणालीचा वापर करण्यात आला आहे. ही प्रणाली दीर्घकाळापर्यंत गेमिंग करताना किंवा एकाच वेळी अनेक कामे (multitasking) करतानाही फोनचं तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
6,500 mAh क्षमतेची 'सिलिकॉन-कार्बन' बॅटरी : Motorola Edge 70 Pro मध्ये 6,500 mAh क्षमतेची 'सिलिकॉन-कार्बन' बॅटरी आहे; ही क्षमता मध्यम-श्रेणीतील (mid-range) स्मार्टफोन्समध्ये सामान्यतः आढळणाऱ्या बॅटरींच्या क्षमतेपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. Motorola या फोनसोबतच बॉक्समध्ये 90W क्षमतेचा चार्जर देखील देणार आहे, ज्यामुळं जलद 'वायर्ड चार्जिंग' करणे शक्य होईल. कंपनीच्या माहितीनुसार, हे उपकरण Motorola च्या 'Hello UI' सह Android 16 वर चालेल. तसंच, या फोनला Android OS चे तीन प्रमुख अपडेट्स आणि पाच वर्षांपर्यंत सुरक्षा पॅचेस (security patches) मिळतील असेही सांगण्यात आले आहे.
Extreme AMOLED' डिस्प्ले : फोनच्या पुढील बाजूस, Motorola Edge 70 Pro मध्ये 6.8 इंचाचा 'Extreme AMOLED' डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याचं रिझोल्यूशन 1.5K असून त्याचा रिफ्रेश रेट 144Hz इतका आहे. Dolby Atmos सपोर्ट असलेले स्टिरीओ स्पीकर्स या फोनच्या ऑडिओ आउटपुटची जबाबदारी सांभाळतील. हे उपकरण Gorilla Glass 7i द्वारे संरक्षित आहे आणि धूळ व पाण्याचा शिरकाव रोखण्यासाठी याला IP68/69 रेटिंग प्राप्त आहे.
कॅमेरा सेटअप : Motorola Edge 70 Pro मध्ये Optical Image Stabilization (OIS) सह 50MP क्षमतेचा Sony Lytia 710 प्राथमिक सेन्सर देण्यात आला आहे. हा सेन्सर 12mm ते 81mm च्या समतुल्य अशी 'व्हेरिएबल फोकल रेंज' (variable focal range) प्रदान करतो, ज्यामध्ये 'वाईड-अँगल'पासून ते 'शॉर्ट टेलिफोटो' शॉट्सपर्यंत सर्व प्रकारच्या छायाचित्रणांचा समावेश होतो. या सेटअपमध्ये 50MP क्षमतेचा 'अल्ट्रा-वाईड' कॅमेरा आणि 'ऑटोफोकस' सुविधा असलेला 50MP क्षमतेचा 'फ्रंट-फेसिंग' (सेल्फी) कॅमेरा देखील समाविष्ट आहे; विशेष म्हणजे, यातील प्रत्येक लेन्स 60fps दरानं 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास सक्षम आहे.
Motorola Edge 70 Pro किंमत आणि उपलब्धता : Motorola Edge 70 Pro ची किंमत 36,999 रुपयांपासून सुरू होते. या व्हेरिएंटमध्ये 8 GB RAM आणि 256 GB स्टोरेज देण्यात आलं आहे. हा फोन Flipkart आणि Motorola च्या अधिकृत वेबसाइट विक्री होणार आहे. हा हँडसेट तीन रंग पर्यायांमध्ये Pantone Lily White, 'Pantone Tea' आणि 'Pantone Titan उपलब्ध आहे. दरम्यान, या कंपनीनं अद्याप या फोनच्या 12 GB RAM आणि 256 GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशनच्या किंमतीचा खुलासा केलेला नाही. हा नवीन हँडसेट भारतात 29 एप्रिलपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे.
हे वाचलंत का :