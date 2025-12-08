मोटोरोला एज 70 भारतात 15 डिसेंबरला होणार लॉंच
मोटोरोला एज 70 भारतात 15 डिसेंबरला लॉंच होतोय. केवळ 5.99 मिमी पातळ, तीन रंगांत, फ्लिपकार्टवर तो उपलब्ध होईल.
Published : December 8, 2025 at 12:39 PM IST
मुंबई : मोटोरोला आपला नवीन स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 भारतात येत्या 15 डिसेंबर रोजी लॉंच करणार आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे ही लॉन्च तारीख जाहीर केली असून, हा फोन फ्लिपकार्ट आणि मोटोरोलाच्या अधिकृत वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. हा फोन तीन आकर्षक रंगांमध्ये (कलर व्हेरिएंट्स) लॉंच होणार आहे. लॉंचच्या आधीच फ्लिपकार्टवर या फोनसाठी खास मायक्रोसाइट लाइव्ह करण्यात आली होती.
मोटोरोलानं या फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणून त्याची केवळ 5.99 मिमी जाडी (अल्ट्रा-स्लिम डिझाइन) उघड केली आहे. तसंच लॉंच डेट जाहीर करताना कंपनीनं फोनच्या रियर कॅमेरा कॉन्फिगरेशनची माहितीही शेअर केली आहे.भारतीय ग्राहकांना प्रीमियम डिझाइन, पातळ बॉडी आणि दमदार कॅमेरा फिचर्ससह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक नवीन पर्याय मिळणार आहे.
