भारतात लाँच झाला 'मोटोरोला एज 70 निओ'; 7,000mAh बॅटरी आणि 5,200निट्स ब्राइटनेससह जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
मोटोरोलानं भारतात आपला नवीन 'मोटोरोला एज 70 निओ' (Motorola Edge 70 Neo) स्मार्टफोन लाँच केला आहे.
Published : November 24, 2026 at 3:25 PM IST
मुंबई: मोटोरोलानं अखेर भारतीय बाजारपेठेत आपला नवीन स्मार्टफोन 'मोटोरोला एज 70 निओ' (Motorola Edge 70 Neo) लॉंच केला आहे. हा फोन 'एज 60 निओ' नंतरचं पुढचं मॉडेल आहे. घटकांच्या वाढत्या किमतींमुळं या नवीन मॉडेलची किंमत अधिक असली, तरी कंपनीनं यात एक नवीन डिझाइन आणि महत्त्वपूर्ण हार्डवेअर अपग्रेड्स दिले आहेत.
The motorola edge 70 neo is ready for every kind of expression. Capture, create, discover and make every scroll worth stopping for 📸 Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/9S4Uf9oCQp— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
किंमत, ऑफर्स आणि उपलब्धता: मोटोरोला एज 70 निओ भारतात एकाच व्हेरिएंटमध्ये (८ GB रॅम आणि १२८ GB स्टोरेज) उपलब्ध असून, याची मूळ किंमत 40,999 रुपये आहे. हा फोन चार आकर्षक रंगांमध्ये येतो: पँटोन ग्रे लायलाक (हलका गुलाबी), पँटोन मिल्की ब्लू (हलका निळा), पँटोन माउंटेन व्ह्यू (गडद हिरवा) आणि पँटोन सेज (हलका हिरवा). यापैकी दोन रंगांमध्ये टेक्सचर्ड फिनिश (ॲसिटेट आणि लेदर) देण्यात आलं आहे, तर इतर रंगांमध्ये फ्लॅट फिनिश आहे. लाँच ऑफरचा भाग म्हणून, पहिल्या 10 दिवसांत खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 3,000 रुपयांची त्वरित सवलत (इन्स्टंट डिस्काउंट) मिळेल, ज्यामुळं याची किंमत 37,999 रुपयांवर येईल. याव्यतिरिक्त, निवडक बँक कार्ड्सवर 3,000 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक आणि 9 महिन्यांपर्यंत 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (no-cost EMI) सुविधाही उपलब्ध आहे. हा फोन 1 डिसेंबर 2026 पासून फ्लिपकार्ट (Flipkart), मोटोरोलाची अधिकृत वेबसाइट आणि प्रमुख किरकोळ दुकानांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.
डिझाइन आणि मजबूत डिस्प्ले: हा स्मार्टफोन IP64 रेटिंग आणि MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणासह येतो. यात पॉलिकार्बोनेट फ्रेम असून, स्क्रीनच्या संरक्षणासाठी 'गोरिला ग्लास 7आय' (Gorilla Glass 7i) चा वापर करण्यात आला आहे. या फोनचं वजन 204 ग्रॅम असून त्याची जाडी 8.49 मिमी आहे. यात 144 हर्ट्झ (Hz) रिफ्रेश रेट आणि 1,500 हर्ट्झ टच सॅम्पलिंग रेट असलेला 6.8 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा डिस्प्ले 5,200 निट्स (nits) इतकी उच्च ब्राइटनेस देतो आणि यात 'वॉटर टच' (Water Touch) तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे.
Always one post away from the spotlight. ⚡🤳 Stay ready. Stay social. Stay unstoppable. Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/pBD9xpqDCm— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर: उच्च कामगिरीसाठी, यात 4nm प्रक्रियेवर आधारित 'क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 3' (Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3) प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यासोबत 8 जीबी LPDDR5X रॅम (RAM) आणि 128 जीबी UFS 3.1 स्टोरेज मिळतं, जे मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 1 टीबी (TB) पर्यंत वाढवता येतं. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, हा फोन अँड्रॉइड 16 (Android 16) वर आधारित 'हॅलो यूआय' (Hello UI) वर चालतो. कंपनीनं या उपकरणासाठी 3 वर्षांचे ओएस (OS) अपडेट्स आणि 5 वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
कॅमेरा सेटअप: फोटोग्राफीसाठी, फोनच्या मागील बाजूस 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा (सोनी LYTIA 710 सेन्सरसह) आहे, ज्यामध्ये OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन) सपोर्ट मिळतो. यासोबत 2 मेगापिक्सेलचा मॅक्रो कॅमेरा आहे, तर तिसऱ्या कटआउटमध्ये 3-इन-1लाइट सेन्सर देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 32 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे.
The countdown has officially begun! ⏳ Today, get ready to see the motorola edge 70 neo take the spotlight. The full film goes live today. Don't miss it! 📸✨ Motorola Edge 70 Neo launching 24th November on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/Bx3SOaaaBo— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी: या फोनचं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात असलेली 7,000mAh ची मोठी बॅटरी. ही बॅटरी 45 वॉट (W) वायर्ड चार्जिंग, 7.5 वॉट रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग आणि बायपास चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा फोन अवघ्या 27 मिनिटांत 50 टक्क्यांपर्यंत चार्ज होऊ शकतो. सुरक्षेसाठी यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेस अनलॉकची सुविधा आहे. तसंच, यात डॉल्बी ॲटमॉस (Dolby Atmos) युक्त ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आहेत आणि 5जी (5G), वाय-फाय (Wi-Fi), ब्लूटूथ 6.0 (Bluetooth 6.0), एनएफसी (NFC) सारखे आधुनिक कनेक्टिव्हिटी पर्याय उपलब्ध आहेत.
मोटोरोला एज 70 निओ वैशिष्ट्यांचा टेबल :
|Features
|Details
|Display
|144Hz| 6.8-inch Extreme AMOLED
|Processor
|Snapdragon 7s Gen 3
|RAM + storage
|8GB + 128GB
|Rear camera
|50MP (main) + 2MP (macro)
|Front camera
|32MP
|Battery
|7,000mAh
|Charging capacity
|45W TurboCharge (wired) | 75W Reverse (wired) | Bypass charging
|Operating System (OS)
|Hello UI based on Android 16
|OS and Security updates
|OS updates: 3 OS updates
|Security patches: 5 years
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