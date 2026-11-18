Motorola Edge 70 Neo 'या' तारखेला होणार भारतात लॉंच...
Motorola Edge 70 Neo च्या भारतातील लाँचची तारीख अखेर जाहीर झाली आहे. Motorola नं पुष्टी केली की हा फोन पुढच्या आठवड्यात लाँच केला जाईल.
Published : November 18, 2026 at 2:01 PM IST
मुंबई : Motorola Edge 70 Neo च्या लाँचची तारीख जाहीर: फ्लिपकार्टवरील 'Edge 70 Neo' मायक्रोसाइटवर दिलेल्या अपडेटद्वारे मोटोरोलानं पुष्टी केली आहे की, हा फोन 24 नोव्हेंबर 2026 रोजी भारतात लाँच होईल. हा फोन Flipkart, Motorola ची अधिकृत वेबसाइट आणि भारतातील प्रमुख किरकोळ दुकानांमध्ये उपलब्ध असेल. Motorola या फोनचा प्रचार "social ready. already" या टॅगलाइनसह करत आहे. अधिकृत प्रतिमांमध्ये हा फोन चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये दिसत आहे: Pantone Mountain View (हिरवा), Pantone Grey Lilac (गुलाबी छटा असलेला), Pantone Milky Blue आणि Pantone Sage (लेदर-इन्स्पायर्ड फिकट हिरवा रंग). Motorola नं लॉंचपूर्वीच फोनची बहुतेक प्रमुख वैशिष्ट्ये (specs) देखील उघड झाली आहेत.
Officially Confirmed : Moto Edge 70 Neo India 🇮🇳 launch date : 24th November ✅ Confirmed specs : • Snapdragon 7s Gen 3 , LPDDR5X RAM, UFS 3.1 📸 50MP LYT-710 main 🤳32MP • 6.8" 1.5K 144Hz QC OLED , GG 7i 🔋7000mAh⚡45W⚡7.5W wireless • Plastic frame, IP64, Stereo speakers https://t.co/IWmONpKdDR— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) November 18, 2026
Motorola Edge 70 Neo ची प्रमुख वैशिष्ट्ये : Motorola नं पुष्टी केली आहे की, Edge 70 Neo मध्ये 6.8 इंचाचा 1.5K LTPS 'क्वाड-कर्व्हड' (चारही बाजूंनी वक्र) OLED डिस्प्ले असेल, ज्याचा रिफ्रेश रेट 144 Hz आणि पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्सपर्यंत असेल. याला Gorilla Glass 7i चं संरक्षण देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, सुरुवातीच्या लीक माहितीमध्ये हा डिस्प्ले 'फ्लॅट' (सपाट) असेल असं सुचवण्यात आलं होतं, त्यामुळं 'क्वाड-कर्व्हड' पॅनेल असणे ही एक अनपेक्षित गोष्ट ठरली आहे.
Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट : फोनमध्ये Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट देण्यात आला असून, त्यासोबत LPDDR5X रॅम (RAM) आहे. मात्र, Motorola नं अद्याप रॅम आणि स्टोरेजच्या विविध पर्यायांची अधिकृत माहिती दिलेली नाही. फोनला थंड ठेवण्यासाठी यात 4,466 चौ. मिमी. आकाराची 'व्हेपर चेंबर' कूलिंग सिस्टीम देण्यात आली आहे. फोटोग्राफीसाठी, Motorola Edge 70 Neo मध्ये 50 MP चा Sony LYTIA 710 मुख्य कॅमेरा आहे, ज्यामध्ये 1/1.56 -इंच सेन्सर आणि OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन) सुविधा देण्यात आली आहे. हा तोच सेन्सर आहे जो 'मोटोरोला एज 70 फ्युजन' (Motorola Edge 70 Fusion) मध्ये वापरण्यात आला आहे. मोटोरोलाने अद्याप इतर मागील कॅमेरे किंवा सेल्फी कॅमेऱ्याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
7,000mAh बॅटरी : या फोनमध्ये 7,000mAh ची बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंगची सुविधा आहे. इतर निश्चित वैशिष्ट्यांमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी 'IP64' रेटिंग आणि 'डॉल्बी ॲटमॉस' (Dolby Atmos) सपोर्टचा समावेश आहे.
Motorola Edge 70 Neo ची अपेक्षित किंमत: मोटोरोलानं अद्याप किंमत जाहीर केलेली नाही. 'स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 3' (Snapdragon 7s Gen 3) प्रोसेसर, 7,000 mAh बॅटरी आणि 144 Hz रिफ्रेश रेट असलेला कर्व्हड डिस्प्ले पाहता, भारतात याची किंमत 35,000 ते 40,000 रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. सध्या सुरू असलेल्या रॅम (RAM) टंचाईच्या गंभीर परिस्थितीमुळं, याची किंमत आणखी जास्तही असू शकते; सध्या याबद्दल निश्चितपणे काही सांगता येणार नाही. या महिन्यात भारतात लाँच होणारा 'एज 70 निओ' हा मोटोरोलाचा एकमेव फोन नाही. नोव्हेंबर महिन्यात 'मोटोरोला सिग्नेचर 27' (Motorola Signature 27) देखील भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळं मोटोरोलाच्या चाहत्यांसाठी आगामी काळ खूप उत्साहाचा असणार आहे.
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