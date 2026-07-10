मोटोरोला एज 70 मॅक्स भारतात 'या' तारखेला होतोय लाँच; फ्लॅगशिप स्पेसिफिकेशन्ससह फोन मोठी बॅटरी
7100mAh बॅटरी आणि ड्युअल-कॅमेरा सेटअप असलेला 'मोटोरोला एज 70 मॅक्स' (Motorola Edge 70 Max) भारतात लकरच लाँच होणार आहे.
Published : July 10, 2026 at 10:21 PM IST
मुंबई : मोटोरोलानं आपल्या एज 70 सीरीजचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 मॅक्स (Motorola Edge 70 Max) भारतात लाँच करण्याची तारीख जाहीर केली आहे. फ्लिपकार्टवरील अधिकृत मायक्रोसाइटद्वारे ही घोषणा करण्यात आली असून, फोनची अनेक प्रमुख वैशिष्ट्ये देखील उघड करण्यात आली आहेत. स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 प्रोसेसर, क्वाड एचडी+ एलटीपीओ डिस्प्ले, 7100एमएएच बॅटरी आणि मॅग्नेटिक वायरलेस चार्जिंगसारख्या वैशिष्ट्यांसह हा फोन गेमिंग आणि पॉवर युजर्ससाठी खास तयार करण्यात आला आहे.
✅ Official : Moto Edge 70 Max India 🇮🇳 launch date : 15th July— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) July 10, 2026
Gets :
✅ 6.82" 2k 144hz flat ltpo oled
✅ snapdragon 8 gen 5, lpddr5x, ufs 4.1
✅ 50mp lyt710 ois + 8mp uw + useless 🤳 32mp
✅ 7100mah🔋90w⚡wireless ⚡ metal frame pic.twitter.com/2hvIEvEs8a
मोटोरोला एज 70 मॅक्स लॉंच तारीख : मोटोरोला एज 70 मॅक्स 15 जुलै 2026 रोजी भारतात लॉंच (Motorola Edge 70 Max launch)होणार आहे. हे ब्रँडचा पहिला ‘मॅक्स’ मॉडेल असून, एज 70, एज 70 फ्यूजन, एज 70 प्रो आणि एज 70 प्रो+ यांच्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली असेल. वनप्लस 15आर आणि आयक्यू 15आर सारख्या सब-फ्लॅगशिप प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देण्यासाठी हा फोन पूर्णपणे सज्ज आहे.
मोटोरोला एज 70 मॅक्स स्पेसिफिकेशन्स : मोटोरोलानं यावेळी आपल्या पारंपरिक कर्व्ड-एज डिझाईनला अलविदा केलं आहे. एज 70 मॅक्स आता फ्लॅट-एज डिझाईनसह येईल. अधिकृत रेंडर्सनुसार फोनमध्ये फ्लॅट साइड्स, स्क्वेअरिश कॅमेरा मॉड्यूल, अॅल्युमिनियम फ्रेम आणि ग्लास बॅक दिसते. यामुळं फोनचा प्रीमियम लूक आणि इन-हँड फील वाढला आहे. कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये ड्युअल कॅमेरा सेटअप असेल, मात्र सेन्सर डिटेल्स अद्याप गुप्त आहेत. फोनचा मुख्य आकर्षण म्हणजे क्वालकॉमचा नवीनतम स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 SoC चिपसेट. हा चिपसेट मोटोरोला सिग्नेचर, वनप्लस 15आर आणि आयक्यू 15आर सारख्या डिव्हाइसेसमध्ये वापरला जातो. मोटोरोलाच्या दाव्यानुसार हा प्रोसेसर 30 लाखांपेक्षा अधिक AnTuTu स्कोअर मिळवू शकतो. यासोबत 12 जीबीपर्यंत LPDDR5X रॅम आणि ऑन डिव्हाइस AI प्रोसेसिंगची सुविधा उपलब्ध असेल.
LTPO AMOLED डिस्प्ले : गेमिंग अनुभव अधिक चांगला करण्यासाठी मोटोरोलानं ActivMesh कूलिंग सिस्टम दिली आहे. 5000mm² व्हेपर चेंबरसह हे सिस्टम गेमिंग दरम्यान होणारे थर्मल थ्रॉटलिंग कमी करतं. डिस्प्लेच्या बाबतीत हा फोन सेगमेंटमधील पहिला क्वाड एचडी+ 10-बिट LTPO AMOLED डिस्प्लेसह येईल. 144Hz रिफ्रेश रेट, DCI-P3 कलर गॅमट आणि 7000 निट्स पीक ब्राइटनेससह हा डिस्प्ले BGMI गेमिंगसाठी 120 fps सपोर्ट करतो. कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i नं संरक्षित असलेल्या या डिस्प्लेमध्ये सेंट्रेड पंच-होल डिझाइन आणि अत्यंत पातळ बेझल्स आहेत. स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो 95.12 टक्के इतका आहे.
बॅटरी : मोटोरोला एज 70 मॅक्समध्ये 7100एमएएचची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. 90W टर्बोपॉवर वायर्ड चार्जिंगसोबतच सेगमेंटमधील पहिली फास्ट मॅग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग सुविधा उपलब्ध असेल. ऍपलच्या मॅगसेफ सारखे मॅग्नेट्स फोनमध्ये बिल्ट-इन असतील, ज्यामुळं मॅग्नेटिक चार्जर्स आणि अॅक्सेसरीज सहज जोडता येतील. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत फोन HelloUI वर चालेल, ज्यात भरपूर AI फीचर्स समाविष्ट आहेत. मोटोरोलानं अद्याप किंमत जाहीर केलेली नाही, मात्र ब्रँडचा इतिहास पाहता स्पर्धात्मक किंमत अपेक्षित आहे. गेमिंग आणि हाय परफॉर्मन्स शोधणाऱ्या युजर्ससाठी हा फोन खरोखरच आकर्षक ठरू शकतो.
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