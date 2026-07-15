Motorola Edge 70 Max भारतात लाँच; 5,000 रुपयांची त्वरित सवलत
स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 5 SoC सह मोटोरोला एज 70 मॅक्स (Motorola Edge 70 Max) भारतात लाँच झालाय. जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये..
Published : July 15, 2026 at 12:22 PM IST
मुंबई: मोटोरोलानं बुधवारी भारतात आपल्या 'Edge 70' मालिकेतील पाचवा स्मार्टफोन लाँच केला. 'Motorola Edge 70 Max' हा एक प्रीमियम स्मार्टफोन म्हणून बाजारात आला असून, यात वैशिष्ट्यपूर्ण डिस्प्ले, प्रचंड क्षमतेची बॅटरी आणि शक्तिशाली प्रोसेसर देण्यात आला आहे. 'पँटोन' (Pantone) द्वारे निवडलेल्या खास रंगांमध्ये उपलब्ध असलेल्या या फोनची सुरुवातीची किंमत 54,999 रुपये आहे. तसंच, कंपनीनं निवडक बँकांच्या क्रेडिट कार्ड्सवर 5,000 रुपयांची त्वरित सवलत (instant discount) देण्याची घोषणाही केली आहे.
किंमत आणि उपलब्धता: भारतात Motorola Edge 70 Max चे दोन प्रकार (व्हेरिएंट्स) उपलब्ध आहेत. 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज असलेल्या प्रकाराची किंमत 54,999 रुपये आहे, तर 12GB रॅम + 256GB स्टोरेज असलेल्या प्रकाराची किंमत 59,999 रुपये आहे. हा फोन 'पँटोन' द्वारे निवडलेल्या तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. लाँच झाल्यानंतर लगेचच याची विक्री सुरू झाली असून, कंपनीनं अनेक आकर्षक ऑफर्सही जाहीर केल्या आहेत.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि डिस्प्ले: Motorola Edge 70 Max मध्ये 6.8 -इंचाचा QHD+ Extreme AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 1,440x 3,168 पिक्सेल रिझोल्यूशन, 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 7,000 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि 510 ppi पिक्सेल डेन्सिटी प्रदान करतो. 100% DCI-P3 कलर गॅमट कव्हरेज, अब्जावधी रंगांना सपोर्ट आणि 96.8% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशोमुळं याचा व्हिज्युअल अनुभव उत्कृष्ट मिळतो. यात कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i चं संरक्षण आणि 'वेट टच' (Wet Touch) तंत्रज्ञान आहे, ज्यामुळं ओल्या हातांनीही फोन सहज वापरता येतो. 19.8:9 या ॲस्पेक्ट रेशोमुळं डिस्प्लेला एक प्रीमियम लूक मिळतो.
प्रोसेसर आणि कामगिरी: या फोनमध्ये क्वालकॉमच्या (Qualcomm) अत्याधुनिक 3nm Snapdragon 8 Gen 5 ऑक्टा-कोर चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे. यात 3.8GHz पर्यंत वेग (क्लॉक स्पीड) देणारे दोन परफॉर्मन्स कोअर्स आणि 3.3GHz वेगानं चालणारे सहा कार्यक्षमता-केंद्रित (efficiency) कोअर्स आहेत. यात LPDDR5x रॅम (12 GB पर्यंत) आणि UFS 4.1 स्टोरेज (256 GB) देण्यात आलं आहे. तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी यात 'व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम' (5,500चौरस मिमी) बसवण्यात आली आहे. OnePlus 15R आणि iQOO 15R प्रमाणेच यातही तीच चिपसेट वापरली असल्यानं, हा फोन गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी अत्यंत योग्य आहे.
कॅमेरा आणि फोटोग्राफी: याच्या मागील बाजूस ड्युअल-कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन) युक्त 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य Sony LYT-710 सेन्सर उत्कृष्ट फोटो काढतो. यासोबत 8-मेगापिक्सेलचा 119-डिग्री अल्ट्रा-वाइड लेन्स (ऑटोफोकससह) दिला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा उत्तम आहे. 4K/60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा या फोनचं आकर्षण वाढवतं.
बॅटरी आणि चार्जिंग: कंपनीचा दावा आहे की, याची मोठी 7,100mAh बॅटरी 58 तासांपर्यंतचा वापर देते. हा फोन 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 25W वायरलेस चार्जिंग आणि 5W रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करतो. IP68 आणि IP69 रेटिंग्समुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं.
सॉफ्टवेअर आणि इतर वैशिष्ट्ये: Android 16-आधारित 'Hello UI' वर चालणारा हा फोन तीन वर्षांचे OS अपग्रेड्स आणि पाच वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देण्याचे आश्वासन देतो. यात 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेन्सर यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. या फोनचे वजन 221 ग्रॅम असून त्याची जाडी 8.29 मिमी आहे.
प्रीमियम डिस्प्ले, दमदार कामगिरी, मोठी बॅटरी आणि प्रोफेशनल-ग्रेड कॅमेरा यांच्या संयोगामुळं, Motorola Edge 70 Max हा फोन 'मिड-टू-हाय-एंड' श्रेणीमध्ये जोरदार स्पर्धा करण्यास सज्ज आहे. उत्कृष्ट ब्राइटनेस, हाय रिफ्रेश रेट आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या बॅटरीमुळे वापरकर्त्यांना एक प्रीमियम अनुभव मिळेल.
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