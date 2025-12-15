Motorola Edge 70 भारतात लॉंच : अल्ट्रा-स्लिम डिझाइनसह प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन
मोटोरोला एज 70 भारतात लॉंच झालाय. अल्ट्रा-स्लिम 5.99 मिमी डिझाइन, ट्रिपल 50 एमपी कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसह हा प्रीमियम मिड-रेंज फोन आहे.
Published : December 15, 2025 at 12:06 PM IST
मुंबई : मोटोरोलानं आज प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोनमध्ये Motorola Edge 70 स्मार्टफोन लॉंच केलाय. हा फोन लोकप्रिय Edge 70 चा उत्तराधिकारी आहे आणि डिझाइन, कॅमेरा, टिकाऊपणा तसेच आधुनिक सॉफ्टवेअर आणि एआय फीचर्सवर विशेष भर देतो. केवळ 5.99 मिमी जाडीचा हा फोन आपल्या सेगमेंटमधील सर्वात पातळ स्मार्टफोनांपैकी एक आहे, तरीही यात दमदार बॅटरी आणि हाय-एंड फीचर्स आहेत. फ्लिपकार्टसह मोटोरोलाच्या अधिकृत वेबसाइट आणि ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्सद्वारे तो खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. हा फोन लिली पॅड, गॅजेट ग्रे आणि ब्रॉन्झ ग्रीन अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये येतो.
Just 5.99mm THIN, the motorola edge 70 redefines ultra-slim engineering finished in Pantone™ curated colours— Motorola India (@motorolaindia) December 15, 2025
Sale starts 23rd December at ₹28,999* on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW, and leading retail stores.#MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThinYetUncompromised pic.twitter.com/3QI2S76fNR
किंमत उपलब्धता
Motorola Edge 70 भारतात 23 डिसेंबरपासून विक्रीस उपलब्ध होईल. हा फोन मुख्यत्वे फ्लिपकार्टवर विकला जाईल, तसंच कंपनीच्या वेबसाइट आणि निवडक ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये मिळेल. या फोनची किंमत 28999 रुपये आहे, ज्यामुळे तो सॅमसंग गॅलेक्सी ए सीरीज आणि नथिंग फोनसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देईल.
स्लिम डिझाइन आणि मजबूत बिल्ड
मोटोरोला एज 70 चं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचं अल्ट्रा-स्लिम डिझाइन. फोनची जाडी फक्त 5.99 मिमी आहे आणि वजन केवळ 159 ग्रॅम, ज्यामुळं तो हातात धरायला अतिशय सोयीचा आणि हलका वाटतो. एज सीरीजच्या पारंपरिक डिझाइन लँग्वेजला अनुसरून, यात स्क्वर्कल आकाराचा रियर कॅमेरा मॉड्यूल आणि वेगन लेदर फिनिश आहे. पातळ असूनही, हा फोन MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड टिकाऊपणा प्रमाणित आहे. याशिवाय IP68 आणि IP69 रेटिंगमुळं तो धूळ, पाणी आणि हाय-प्रेशर वॉटर जेट्सपासून सुरक्षित आहे. हा फोन थोड्या वेळासाठी पाण्यात बुडवला तरीही सुरक्षित राहील. समोरच्या बाजूला कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i चे संरक्षण आहे, जे स्क्रॅचेस आणि फॉल्सपासून बचाव करेल.
डिस्प्ले आणि ऑडिओ
एज 70 मध्ये 6.7 इंचाचा AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 1.5K आहे आणि पीक ब्राइटनेस 4,500 निट्सपर्यंत पोहोचतो. यामुळं थेट सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसेल. 120Hz रिफ्रेश रेटमुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अतिशय स्मूथ अनुभव देतो. ऑडिओसाठी डॉल्बी अॅटमॉस सपोर्ट आहे, ज्यामुळं मीडिया कंझम्प्शन आणि म्यूजिक ऐकताना इमर्सिव्ह साउंड मिळेल.
ट्रिपल 50MP कॅमेरा सिस्टम
मोटोरोला एज 70 मध्ये ट्रिपल 50MP रियर कॅमेरा सेटअप आहे: मुख्य 50MP सेन्सर, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स आणि 50MP सेन्सर यात आहे. समोर 50MP क्वाड-पिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, सर्व कॅमेऱ्यांद्वारे 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 60fps वर शक्य आहे, जे कंटेंट क्रिएटर्स आणि व्हिडिओ एंथ्युझियास्ट्ससाठी उत्तम आहे. moto AI फीचर्स जसं की सीन डिटेक्शन, इमेज ऑप्टिमायझेशन आणि पँटोन व्हॅलिडेटेड स्किन टोन्स यामुळं फोटो आणि व्हिडिओची क्वालिटी आणखी वाढते.
At just 5.99mm, the motorola edge 70 combines ultra-slim engineering with Pantone curated colours.— Motorola India (@motorolaindia) December 15, 2025
Sale starts 23rd December at ₹28,999* on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThinYetUncompromised pic.twitter.com/sy0CsuqrfI
परफॉर्मन्स, बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर
एज 70 मध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेट आहे, जो 4nm आधारित असून पॉवर एफिशियंट आणि मल्टीटास्किंगसाठी उत्तम आहे. भारतीय व्हेरिएंटमध्ये 5,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे, जी ग्लोबल मॉडेलच्या 4,800mAh पेक्षा मोठी आहे. यात 68W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये Android 16 वर आधारित Hello UI आहे. मोटोरोलाने 3 वर्षांच्या Android OS अपडेट्स आणि 4 वर्षांच्या सिक्युरिटी पॅचेसचे वचन दिले आहे. याशिवाय moto AI फीचर्स जसे की Circle to Search, Magic Eraser आणि Magic Editor उपलब्ध आहेत. एज 70 हा फोन स्लिम डिझाइन, दमदार कॅमेरा आणि लाँग-टर्म सपोर्टसह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत पर्याय ठरेल. जर तुम्ही स्टायलिश आणि परफॉर्मंट स्मार्टफोन शोधत असाल, तर हा फोन तुमच्यासाठी नक्कीच फायदेशीर ठरू शकेल.
हे वाचलंत का :