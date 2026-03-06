Motorola Edge 70 Fusion थोड्याच वेळात होणार लॉंच; लॉंचपूर्वीच जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये...
मोटोरोला कंपनी Motorola Edge 70 Fusion आज भारतात लॉंच करणार आहे. हा फोन भारतात आज दुपारी 12 वाजता लॉंच होतोय.
Published : March 6, 2026 at 9:50 AM IST
मुंबई : मोटोरोला एज 70 फ्यूजन आज भारतात लॉंच होत आहे. 6.78 -इंच 144Hz OLED डिस्प्ले, 7000mAh बॅटरी, Snapdragon 7s Gen 4, 50MP OIS कॅमेरा आणि Moto AI फीचर्ससह मिड-रेंजमध्ये धमाल करणारा फोन. फ्लिपकार्टवर 'अर्ली बर्ड' सेल सुरू!
Motorola Edge 70 Fusion
मोटोरोला कंपनी आपल्या एज 70 सीरिजचा नवीन स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Fusion आज भारतात लॉंच करणार आहे. हा फोन ग्लोबली आधीच अनावरण झाला असून, भारतात आज दुपारी 12 वाजता (IST) लॉंच होणार आहे. फ्लिपकार्टवरून हा फोन विक्रीसाठी उपलब्ध होईल आणि 'अर्ली बर्ड' सेल आजपासून सुरू होत आहे. युरोपमध्ये याची किंमत 429.99 युरो (सुमारे 46,100 रुपये) आहे, तर भारतात ही किंमत 30,000 रुपयांखाली सुरू होण्याची शक्यता आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार, प्रभावी किंमत 40,000 रुपयांच्या आसपास असू शकते, तर अपेक्षित सुरुवातीची किंमत 25,000 ते 30,000 रुपयांदरम्यान आहे. हा फोन PANTONE Orient Blue, PANTONE Sporting Green आणि PANTONE Silhouette या आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
Motorola Edge 70 Fusion मध्ये 6.78 -इंच क्वाड-कर्व्ह्ड OLED डिस्प्ले (एक्स्ट्रीम AMOLED) आहे. यात 1.5K रेझोल्यूशन (2772× 1272 पिक्सेल), 144Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट, PANTONE वैलिडेटेड कलर्स आणि कमाल 5,200 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. डिस्प्ले Gorilla Glass 7i नं संरक्षित आहे. फोनची जाडी फक्त 7.99mm असून वजन 193 ग्रॅम आहे. क्वाड-कर्व्ह्ड बॉडीसह टेक्स्चर्ड नायलॉन आणि लिनेन-स्टाइल फिनिश आहे. IP68/IP69 वॉटर आणि डस्ट रेसिस्टन्स तसंच MIL-STD-810H ड्युरॅबिलिटी मिळते.
प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर
भारतीय व्हेरिएंटमध्ये Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट आहे, ज्यामुळं स्मूथ परफॉर्मन्स मिळेल. फोन Android 16 वर चालतो आणि कंपनी तीन प्रमुख अँड्रॉइड अपडेट्स तसंच चार वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचं वचन देते. Moto AI फीचर्स जसं Next Move (स्क्रीनवर आधारित अॅक्शन सुचवणे), Playlist Studio आणि Image Studio (प्लेलिस्ट, वॉलपेपर, स्टिकर्स जनरेट करणे) उपलब्ध आहेत.
बॅटरी आणि चार्जिंग
भारतासाठी खास 7,000mAh बॅटरी आहे (ग्लोबलमध्ये 5,200mAh), जी 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग आणि रिव्हर्स पॉवर-शेयरिंग सपोर्ट करते. यामुळं दीर्घ बॅटरी लाइफ मिळेल.
कॅमेरा सेटअप
कॅमेरा विभागात 50MP Sony LYTIA 710 मुख्य सेन्सर (OIS सह) आणि 13MP अल्ट्रावाइड (मॅक्रो सपोर्ट) आहे. फ्रंटमध्ये 32MP सेल्फी कॅमेरा 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह आहे.
कनेक्टिव्हिटी आणि इतर
5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, ड्युअल 4G VoLTE आणि USB Type-C आहे. स्टिरिओ स्पीकर्स Dolby Atmos आणि Hi-Res Audio सह आहेत. Motorola Edge 70 Fusion हा मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली पर्याय ठरू शकतो, विशेषतः मोठ्या बॅटरी आणि प्रीमियम डिस्प्लेसह.
