भारतात फ्लिपकार्टवर मोटोरोला एज 70 फ्यूजनचा लाँच टीझर रिलीज, किती असेल बॅटरी?
Motorola Edge 70 Fusion लवकरच लॉंच होणार आहे. या फोनचा फ्लिपकार्टवर टीझर जारी करण्यात आला आहे.
Published : February 20, 2026 at 3:37 PM IST
मुंबई : मोटोरोला 2026 मध्ये त्यांचा पहिला एज सीरीज स्मार्टफोन, मोटोरोला एज 70 फ्यूजन लाँच करण्याची तयारी करत आहे. या हँडसेटचा आता फ्लिपकार्टवर टीझर रिलीज करण्यात आला आहे. त्यामुळं हा फोन लवकरच भारतीय बाजरात लॉंच होण्याचे संकेत मिळताय. नवीन लीक झालेल्या माहितीमध्ये प्रोसेसर आणि मेमरी कॉन्फिगरेशनसह प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स समोर आले आहे. मोटोरोलानं अधिकृत लाँच तारीख जाहीर केलेली नसली तरी, लीकनुसार हा फोन लवकरच भारतात लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
मोटोरोला एज 70 फ्यूजन रंग पर्याय, वैशिष्ट्ये (अपेक्षित)
फ्लिपकार्टवरील नवीन टीझरनुसार या फोनचे 23 फेब्रुवारी रोजी अधिक तपशील उघड होतील. या टीझरमध्ये डिझाइनवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलेलं असून मोठ्या बॅटरीचे संकेत मिळताय. टीझर इमेजेसमध्ये ब्लू सर्फ, कंट्री एअर आणि सिल्हूट सारख्या पँटोन क्युरेटेड शेड्समध्ये लेदर-प्रेरित फिनिश दाखवलं आहेत. लिस्टिंगमध्ये "एक लेन्स जो इतरांना चुकवणाऱ्या गोष्टी कॅप्चर करतो" असा देखील उल्लेख आहे. मागील लीक्समध्ये हा फोन ब्लू सर्फ, कंट्री एअर, ओरिएंट ब्लू, स्पोर्टिंग ग्रीन आणि सिल्हूट रंगांमध्ये लाँच होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. धूळ आणि पाण्याच्या प्रतिकारासाठी या फोनला IP68 आणि IP69 रेटिंग मिळण्याची अपेक्षा आहे.दरम्यान, YTechB रिपोर्टनं शेअर केलेल्या नवीन लीक इमेजमधून Motorola Edge 70 Fusion मध्ये Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच हा फोन 12GB RAM आणि 8GB व्हेरिएंट मध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
LED फ्लॅशसह तीन कॅमेरा कटआउट
Motorola Edge 70 Fusion मध्ये वक्र कडा असलेला स्लिम प्रोफाइल आणि मध्यभागी मोटोरोला लोगो असलेला टेक्सचर्ड बॅक पॅनेल असण्याची शक्यता आहे. वरच्या डाव्या बाजूला गोलाकार कोपऱ्यांसह थोडासा उंचावलेला चौकोनी कॅमेरा मॉड्यूल बसवला आहे आणि LED फ्लॅशसह तीन कॅमेरा कटआउट आहेत. हँडसेटमध्ये वक्र मेटॅलिक फ्रेम असल्याचं दिसतं, उजवीकडे पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटणे आहेत. समोर स्लिम बेझलसह वक्र डिस्प्ले आणि सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी मध्यभागी एक होल पंच आहे.
7,000 एमएएच बॅटरी
मोटोरोला एज 70 फ्यूजनमध्ये 6.78 इंचाचा क्वाड कर्व्ड ओएलईडी डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे ज्याचा रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्झ आहे. हा फोन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7आय द्वारे संरक्षित असेल. यात 32 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा असू शकतो. मोटोरोलामध्ये 68 वॅट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट असलेली 7,000 एमएएच बॅटरी असू शकते.
