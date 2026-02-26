ETV Bharat / technology

'या' तारखेला भारतात लॉंच होणार Motorola Edge 70 Fusion

मोटोरोलाचा नविन स्मार्टफोन 7000mAh बॅटरी, 50MP सोनी कॅमेरा आणि 1.5K 144Hz डिस्प्लेसह लवकरच लॉंच होतोय.

Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion (Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 26, 2026 at 4:10 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 4:47 PM IST

मुंबई : मोटोरोला कंपनी भारतातील स्मार्टफोन प्रेमींसाठी मोठी खुशखबर घेऊन आली आहे. कंपनीनं अधिकृत सोशल मीडियावर मोटोरोला एज 70 फ्यूजन 6 मार्च 2026 रोजी भारतात लाँच होणार असल्याची घोषणा केलीय. त्याचबरोबर कंपनीचा पहिला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन मोटोरोला रेझर फोल्ड याची पूर्ण माहिती 2 मार्च रोजी MWC 2026 च्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केली जाईल. फ्लिपकार्टवर एज 70 फ्यूजनची मायक्रोसाइट आधीच लाइव्ह झाली असून, त्यात अनेक महत्त्वाच्या वैशिष्ट्यांची पुष्टी झाली आहे. दोन्ही फोन्समध्ये प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली कॅमेरा आणि बॅटरी यांसारख्या खास गोष्टी आहेत. या लाँचमुळं मोटोरोला भारतातील फोल्डेबल आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मोठी मजल मारणार आहे.

मोटोरोला एज 70 फ्यूजनची लाँच तारीख आणि डिझाइन
कंपनीनं गुरुवारी सोशल मीडियावर पोस्ट करून एज 70 फ्यूजनची लाँच डेट 6 मार्च निश्चित केल्याचं सांगितलं. या स्मार्टफोनची विक्री फ्लिपकार्टवर होईल. हा फोन आकर्षक तीन रंगात येणार आहे. सिल्हूट, ब्लू सर्फ आणि कंट्री एअर रंगाचा समावेश असेल. प्रत्येक कलरमध्ये बॅक पॅनेलवर ‘लेदर-इन्स्पायर्ड’ टेक्स्चर देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं फोन प्रीमियम आणि हाताळण्यास आरामदायक वाटेल.

कॅमेरा, प्रोसेसर आणि बॅटरीची खास वैशिष्ट्ये
एज 70 फ्यूजनमध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप असेल. यात मुख्य कॅमेरा म्हणून 50 मेगापिक्सल सोनी LYT-710 सेन्सर देण्यात आला आहे. यासोबत 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड आणि एक मॅक्रो कॅमेरा असेल. सेल्फीसाठी 32 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा असून, तो 4K रिझोल्यूशनपर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकेल.

चिपसेट
फोन क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 4 चिपसेटवर चालेल. यामुळं गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग अतिशय वेगवान होईल. सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरीसह येईल. ही बॅटरी 68W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल, ज्यामुळं फोन झटपट चार्ज होईल.

डिस्प्ले
या फोनचा डिस्प्लेही जबरदस्त आहे. 1.5K रिझोल्यूशन, 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 5,200 निट्स पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करेल. SGS आय प्रोटेक्शन, 96.3 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो आणि HDR10+ सपोर्ट यामुळं फोनमध्ये फोटो आणि व्हिडिओ पाहताना आकर्षक वाटेल.

मोटोरोला रेझर फोल्ड
मोटोरोलाचा पहिला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन रेझर फोल्डचा गेल्या महिन्यात CES 2026 मध्ये प्रीव्ह्यू झाला होता. आता कंपनीनं अधिकृत घोषणा केली आहे की, या फोनची किंमत, पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स, उपलब्धता आणि इतर सर्व डिटेल्स 2 मार्च रोजी MWC 2026 च्या दरम्यान जाहीर होतील.

8.1 इंच 2K LTPO इनर डिस्प्ले
फोनमध्ये 8.1 इंच 2K LTPO इनर डिस्प्ले आणि 6.6 इंच कव्हर स्क्रीन असेल. ट्रिपल कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सल सोनी LYTIA मुख्य सेन्सर, 50 मेगापिक्सल 3x ऑप्टिकल झूम पेरिस्कोप टेलिफोटो आणि 50 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कॅमेरा असेल. कव्हर स्क्रीनवर 32 मेगापिक्सल आणि इनर डिस्प्लेवर 20 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. कलर ऑप्शन्स पॅन्टोन ब्लॅक्ड ब्लू आणि पॅन्टोन लिली व्हाइट रंग असतील. फोनमध्ये अनेक AI-आधारित फीचर्स आणि मोटो पेन अल्ट्रा सपोर्ट असेल, ज्यामुळं नोट्स घेणे आणि क्रिएटिव्ह कामं सोपं होईल.

मोटोरोला एज 70 फ्यूजन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली बॅटरी आणि कॅमेर्यासह चांगली स्पर्धा देईल. तर रेझर फोल्ड सॅमसंग गॅलेक्सी Z फोल्ड 7/8, गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड आणि ऑनर मॅजिक V6 सारख्या फोनशी टक्कर देईल. दोन्ही फोन्स भारतात फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होतील. फोल्डेबल फोन घेणार असाल तर 2 मार्चची वाट पाहा आणि एज 70 फ्यूजनसाठी 6 मार्चची तयारी ठेवा. मोटोरोला यावर्षी भारतात मोठा डंका वाजवणार असल्याचे स्पष्ट संकेत यावरून दिसून येताय.

