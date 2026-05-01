मोटोरोला बड्स 2 प्लस भारतात लॉंच : किंमत, वैशिष्ट्ये
Motorola Buds 2 Plus ट्रू वायरलेस स्टिरिओ (TWS) इअरफोन्स भारतात लॉंच झाले आहेत.
Published : May 1, 2026 at 12:39 PM IST
मुंबई : Motorola नं भारतात Motorola Buds 2 Plus True Wireless Stereo (TWS) इअरफोन्स लॉंच केले आहेत. कंपनीनं या लॉंचच्या माध्यमातून ऑडिओ उत्पादनांच्या श्रेणीचा विस्तार केला असून अनेक वैशिष्ट्यांस एक नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. बार्सिलोना येथील MWC 2026 मध्ये Moto Buds 2 सोबत पहिल्यांदा प्रदर्शित करण्यात आलेल्या या इअरफोन्समध्ये 'Sound by Bose' द्वारे ट्यून केलेला हायब्रिड ड्युअल-ड्रायव्हर सेटअप, LHDC कोडेकद्वारे हाय-रेझ ऑडिओसाठी सपोर्ट आणि 55dB पर्यंतचे Adaptive Active Noise Cancellation (ANC) ही वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, यात Bluetooth 6.0 कनेक्टिव्हिटी, दोन उपकरणांशी जोडणी (dual-device pairing) आणि (चार्जिंग केससह) एकूण 40 तासांपर्यंतची बॅटरी लाईफ मिळते.
Moto Buds 2 Plus ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : भारतात, Moto Buds 2 Plus ची किंमत 5,999 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. हे इअरफोन्स दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहेत: Pantone Cool White आणि Pantone Silhouette. या TWS हेडसेटसाठी Flipkart वर तयार करण्यात आलेल्या एका विशेष वेबपेजवरून (microsite) हे स्पष्ट झालं की, या इअरफोन्सची विक्री देशात 8 मे रोजी दुपारी 12:00 वाजल्यापासून (IST) सुरू होईल.
Moto Buds 2 Plus ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील : Motorola नं Moto Buds 2+ मध्ये 11mm + 6mm चा हायब्रिड ऑडिओ सेटअप दिला आहे. या सेटअपमध्ये ड्युअल डायनॅमिक ड्रायव्हर्स आणि Knowles बॅलन्स्ड आर्मेचर्सचा समावेश असून, यावर "Sound by Bose" चं ब्रँडिंग आहे. हे इअरफोन्स LHDC कोडेकद्वारे हाय-रेझ ऑडिओला सपोर्ट करतात; तसंच अधिक तल्लीन करणारा (immersive) श्रवणानुभव देण्यासाठी यात Spatial Audio ची सुविधाही देण्यात आली आहे.
Moto Buds 2 Plus 'ट्रान्सपरन्सी मोड्स : ऑडिओ नियंत्रणासाठी, Moto Buds 2+ मध्ये 55dB पर्यंतचे Adaptive ANC आणि त्यासोबतच विविध 'ट्रान्सपरन्सी मोड्स' (Transparency Modes) उपलब्ध आहेत. Environmental Noise Cancellation (पर्यावरणीय आवाज कमी करणारी यंत्रणा) सह सुसज्ज असलेली सहा-मायक्रोफोन प्रणाली कॉलची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करते, तर 'CrystalTalk AI' हे वैशिष्ट्य आवाजातील अनावश्यक गोंगाट कमी करण्यासाठी (voice noise reduction) AI-आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करतं.
Moto Buds 2 Plus कनेक्टिव्हिटी : Moto Buds 2+ True Wireless Stereo (TWS) इअरफोन्सला Bluetooth 6.0 ची कनेक्टिव्हिटी मिळते. हे इअरबड्स 'ड्युअल कनेक्शन'ला सपोर्ट करतात, ज्यामुळं ते एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या उपकरणांशी जोडले जाऊ शकतात. 'Moto Buds' ॲपच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांना Audio Share, low-latency, Gaming Mode, Wear Detection आणि आपल्या पसंतीनुसार बदलता येणारे टच कंट्रोल्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा लाभ घेता येतो.
Moto Buds 2 Plus AI : या ॲपमध्ये विविध 'प्रीसेट्स'सह उपलब्ध असलेला कस्टम इक्वेलायझर (custom equalizer), इअरबड्स कानात योग्यरित्या बसले आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी 'फिट टेस्ट' (fit test), तसंच इअरबड्स कुठे आहेत हे शोधण्याची किंवा ते वाजवून (ring) शोधण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. सुसंगत Motorola उपकरणांवर, 'Catch Me Up,' 'Pay Attention,' आणि 'Remember This' यांसारख्या Moto AI साधनांसाठी, तसंच AI-आधारित भाषांतरासाठीही (translation) समर्थन उपलब्ध आहे.
Moto Buds 2+ बॅटरी : बॅटरीबाबत बोलायचं झाल्यास, Moto Buds 2 Plus एका चार्जवर आठ तासांपर्यंतचा प्लेबॅक देतात, असा दावा करण्यात आला आहे; तसंच चार्जिंग केसचा वापर केल्यास एकूण प्लेबॅक वेळ 40 तासांपर्यंत पोहोचू शकते. कंपनीच्या माहितीनुसार, केवळ 10 मिनिटांच्या चार्जिंगमध्ये दोन तासांपर्यंतचा प्लेबॅक मिळू शकतो. याव्यतिरिक्त, इअरफोन्सला धूळ आणि पाण्यापासून बचावासाठी IP54 मानांकन मिळालं आहे.
