मोटोरोलाच्या नवीन स्मार्टफोनचा टीझर जारी, मोटो X70 एअर लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता

मोटोरोला नवीन स्मार्टफोन लॉंच करण्याची तयारी करत आहे. कंपनीनं सोशल मीडियावर टीझर (Moto X70 Air Teaser) शेअर केला असून ज्यात फोनची झलक दाखण्यात आली आहे.

Moto X70 Air
मोटो X70 एअर (Motorola)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : मोटोरोलानं सोमवारी भारतात नवीन स्मार्टफोन लॉंच करण्याची घोषणा केली. कंपनीनं आपल्या सोशल मीडिया चॅनलद्वारे एक टीझर व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये फोनच्या मागील डिझाइनची झलक दिसते. या फोनचं नाव अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालं नसलं तरी, हा मोटो X70 एअर असण्याची शक्यता आहे, जो आधीच चीनमध्ये लॉंच झाला आहे. हा स्मार्टफोन त्याच्या स्लिम डिझाइनमुळं सॅमसंग गॅलेक्सी S25 एज आणि आयफोन एअर यांच्याशी स्पर्धा करेल. टीझरमध्ये फोनच्या मागील कॅमेरा सेटअपसह चार गोलाकार कटआउट्स आणि एलईडी फ्लॅश दिसताय. मोटोरोलानं या फोनच्या बॅटरीबद्दल "बॅटरी दॅट बीट्स द क्लॉक" असं वर्णन केलं आहे, ज्यामुळे लॉंचपूर्वीच उत्सुकता वाढली आहे.

वैशिष्ट्ये आणि तपशील
मोटोरोलानं भारतात लॉंच होणाऱ्या या स्मार्टफोनचं नाव आणि लॉंच तारीख स्पष्ट केलेली नाही, परंतु हा स्मार्टफोन मोटो X70 एअर असू शकतो,असा अंदाज वर्तवला जात आहे. हा स्मार्टफोन जागतिक बाजारपेठेत मोटोरोला एज 70 म्हणून 5 नोव्हेंबरला लॉंच होणार आहे. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 7 जनरेशन 4 चिपसेटवर चालतो आणि 4,800mAh बॅटरीसह येतो, जी 68W वायर्ड आणि 15W वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करतो. फोनमध्ये 6.7-इंचाचा 1.5K pOLED डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. यामुळं वापरकर्त्यांना स्मूथ आणि आकर्षक अनुभव मिळेल.

ड्युअल कॅमेरा सेटअप
कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर, मोटो X70 एअरच्या मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेन्स आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी यात 50-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. हा फोन IP68 + IP69 रेटिंगसह येतो, ज्यामुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. याशिवाय, फोनचं वजन 159 ग्रॅम आहे आणि त्याची जाडी 5.99 मिमी आहे, ज्यामुळं तो हलका आणि पातळ आहे.

किंमत आणि उपलब्धता
चीनमध्ये मोटो X70 एअरच्या 12GB रॅम + 512GB स्टोरेज आवृत्तीची किंमत CNY 2,399 (अंदाजे 30,000 रुपये) आहे, तर 12GB रॅम + 256GB स्टोरेज आवृत्तीची किंमत CNY 2,699 (अंदाजे 33,500 रुपये) आहे. भारतात या फोनची किंमत जवळपास याच श्रेणीत असण्याची शक्यता आहे. मात्र, रंग आणि काही वैशिष्ट्यांमध्ये बदल होऊ शकतात. हा फोन अँड्रॉइड 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो आणि 12GB रॅमसह 512GB पर्यंत स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत.

मोटोरोला एज 70 त्याच्या स्लिम डिझाइन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांमुळं सॅमसंग गॅलेक्सी S25 एज आणि आयफोन एअर यांच्याशी थेट स्पर्धा करेल. भारतीय बाजारपेठेत आपली उपस्थिती मजबूत ठेवण्यासाठी मोटोरेला कंपनीच्या या फोनकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. टीझरमधील "कमिंग सून" या कॅप्शनमुळं मोबाईल प्रेमींमध्ये उत्साह वाढला असून त्याची लवकरच अधिकृत लॉंच तारीख जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

