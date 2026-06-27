मोटो पॅड 70 प्रो भारतात लाँच : 10,200 mAh बॅटरीसह स्नॅपड्रॅगन 8एस जेन 4 प्रोसेसर
मोटोरोलानं भारतात मोटो पॅड 70 प्रो लाँच केलाय. स्नॅपड्रॅगन 8एस जेन 4, 13 इंच 3.5K 144 हर्ट्झ डिस्प्ले आणि 10200 mAh बॅटरीसह तो येतोय.
Published : June 27, 2026 at 3:34 PM IST
मुंबई : मोटोरोला कंपनीनं भारतात मोटो पॅड 70 प्रो टॅबलेट (Moto Pad 70 Pro) लाँच केला आहे. हा उच्च-स्तरीय अँड्रॉइड टॅबलेट, मल्टीटास्किंग आणि मल्टीमीडिया अनुभवासाठी डिझाइन केला आहे. स्नॅपड्रॅगन 8एस जेन 4 प्रोसेसर, एआय फीचर्स आणि पीसी-स्टाइल अॅक्सेसरीज यामुळं हा टॅबलेट विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि मीडिया प्रेमींसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.
Power meets productivity like never before.— Motorola India (@motorolaindia) June 27, 2026
For the ideas, assignments, side hustles, game nights, deep dives, and random 2am obsessions.
Moto Pad 70PRO starting at 32,999*.
Sale starts 4th July on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores. pic.twitter.com/rXz5yUKY81
वैशिष्ट्ये आणि हॉर्डवेअर : मोटो पॅड 70 प्रो मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8एस जेन 4 चिपसेट बसवण्यात आला आहे. हा प्रोसेसर 2.5 मिलियनपेक्षा अधिक अँटुटू बेंचमार्क स्कोअर देतो. यासोबत 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी पर्यंत स्टोरेज उपलब्ध आहे. मायक्रोएसडी कार्डद्वारे स्टोरेज 2 टीबी पर्यंत वाढवता येईल. डिस्प्लेच्या बाबतीत हा टॅबलेट खरोखरच प्रभावी आहे. 13 इंच 3.5K रिझोल्यूशन (3504 × 2190) LTPS IPS LCD स्क्रीन 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 600 निट्स सामान्य आणि 800 निट्स पीक ब्राइटनेससह तो येतो. 99% DCI-P3 कलर गॅमटमुळं रंग खूपच जिवंत दिसतात. मल्टीमीडिया अनुभवासाठी क्वाड JBL स्पीकर्स आणि डॉल्बी अॅटमॉस सपोर्ट देण्यात आला आहे.
बॅटरी : यात 10,200 एमएएचची मोठी बॅटरी आहे. कंपनीनं 45W किंवा 68W फास्ट चार्जिंगचा उल्लेख केला आहे. पूर्ण मेटल चेसिस असूनही टॅबलेटचं वजन फक्त 589-58 ग्रॅम आणि जाडी केवळ 6.2 मिलिमीटर आहे. पॅनटोन कलरसह टायटन फिनिशमध्ये उपलब्ध असलेला हा टॅबलेट प्रीमियम आणि हलका वाटतो. एआय फीचर्स आणि अॅक्सेसरीज : मोटो पॅड 70 प्रोसोबत मोटो पेन प्रो (Moto Pen Pro) स्टायलस बॉक्समध्ये मिळतो. हा स्टायलस स्मार्ट कॅप्चर, स्केच टू इमेज, एआय सुपर रेस आणि एआय लाइव्ह ट्रान्सक्रिप्ट सारखी एआय टूल्स देतो.
कॅमेरा, कनेक्टिव्हिटी आणि इतर वैशिष्ट्ये : मागं 13 मेगापिक्सल ऑटोफोकस कॅमेरा आणि पुढे 8 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा आहे. फिंगरप्रिंट सेन्सर पॉवर बटणावर, IP52 डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टंट, वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 6.0 आणि USB Type-C पोर्ट उपलब्ध आहेत. Android 16 वर चालणारे हे टॅबलेट दीर्घकाळ टिकणारे आणि सुरक्षित आहे.
किंमत आणि उपलब्धता : भारतातील किंमत आणि विक्रीची तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स पाहता हा टॅबलेट Apple iPad आणि Samsung Galaxy Tab सीरीजला चांगला पर्याय ठरू शकतो.
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