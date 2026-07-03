मोटो जी77 पॉवर भारतात 8 जुलैला लॉंच; 30,000 रुपयांखाली किंमत, 7000mAh बॅटरी
मोटोरोलानं Moto G77 Power भारतात 8 जुलैला लॉंच करण्याची घोषणा केली. 7000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेरासह हा फोन 30,000 रुपयांखालील किंमतीत उपलब्ध होईल.
Published : July 3, 2026 at 11:16 AM IST
मुंबई : मोटोरोला कंपनीनं आपल्या G-सीरीजमध्ये नविन स्मार्टफोन लॉंच करण्याची तयारी सुरू केलीय. Moto G77 Power हा स्मार्टफोन 8 जुलै 2026 रोजी भारतात लॉंच होणार आहे. फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होणारा हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली वैशिष्ट्यांसह येत आहे. कंपनीनं अधिकृत वेबसाइटवर लँडिंग पेजद्वारे लॉंच डेट, किंमत रेंज, डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन्सची माहिती दिली आहे.
किंमत आणि उपलब्धता: Moto G77 Power ची किंमत 30,000 रुपयांच्या आत राहील, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे. हा फोन काळा, निळा आणि लाल अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. पॅन्टोन कलर थीम आणि व्हेगन लेदर फिनिशसह येणारा हा फोन प्रीमियम लूक देतो. ग्लोबल मार्केटमध्ये आधीच लॉंच झालेल्या Moto G77 च्या तुलनेत Power व्हेरिएंटमध्ये मोठ्या बॅटरीसह सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
डिस्प्ले आणि डिझाइन : फोनमध्ये 6.72 इंचाचा फुल एचडी+ डिस्प्ले आहे जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह स्मूथ अनुभव देतो. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i संरक्षणामुळं स्क्रीन मजबूत आणि स्क्रॅच-प्रूफ आहे. सेंट्रली प्लेस्ड होल-पंच कटआऊट डिझाइन आधुनिक वाटते. MIL-STD-810H प्रमाणित बिल्डमुळं हा फोन टिकाऊ आहे आणि दैनंदिन वापरात सहज टिकेल.
बॅटरी: Moto G77 Power चं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे त्याची 7,000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी. कंपनीचा दावा आहे की एकदा चार्ज केल्यावर तीन दिवसांपर्यंत वापर करता येईल. हेवी यूजर्स, गेमर्स आणि जास्त प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही बॅटरी आदर्श आहे. फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येणारा हा फोन कमी वेळात चार्ज होईल.
कॅमेरा सेटअप : फोनमध्ये 50 मेगापिक्सल Sony Lytia-600 मुख्य सेन्सर आणि 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. लो-लाइट फोटोग्राफी, वाइड शॉट्स आणि डिटेल्ड इमेजेससाठी हे सेटअप उत्कृष्ट आहे. सेल्फीसाठी 32 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा दिला आहे जो व्हिडिओ कॉल्स आणि सोशल मीडिया पोस्टसाठी उत्तम आहे.
ऑडिओ आणि इतर वैशिष्ट्ये : 3.5mm हेडफोन जॅक, ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स, डॉल्बी अॅटमॉस आणि Hi-Res ऑडिओ सपोर्ट यामुळं संगीत आणि व्हिडिओ अनुभव प्रीमियम राहील. Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम Hello UI वर चालणारा हा फोन Android 17 अपडेटची हमी देतो.
Moto G77 vs Moto G77 Power : ग्लोबल मार्केटमध्ये लॉंच झालेल्या Moto G77 मध्ये MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर, 5,200mAh बॅटरी आणि 108MP मुख्य कॅमेरा आहे. भारतातील Power व्हेरिएंटमध्ये मोठी बॅटरी आणि किफायतशीर किंमत ही मुख्य खासियत आहे. Moto G77 Power बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देणारा फोन ठरेल. 120Hz डिस्प्ले, मोठी बॅटरी, मजबूत बिल्ड आणि चांगला कॅमेरा यामुळं मिड-रेंज स्मार्टफोन शोधणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय असेल. 8 जुलैला फ्लिपकार्टवर विक्री सुरू होणार असल्यानं फोनप्रेमींनी खरेदीची तयारी ठेवावी.
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