मोटो G77 पॉवरचे लाँचपूर्वी पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स उघड, 'या' तारखेला होतोय लॉंच
मोटोरोलानं Moto G77 Power चे पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले आहेत. 8 जुलैला भारतात लाँच होणारा हा फोन 30,000 रुपयांच्या आत खरेदी करता येईल.
Published : July 6, 2026 at 12:49 PM IST
मुंबई : मोटोरोला कंपनीनं आपल्या आगामी स्मार्टफोन Moto G77 Power ची पूर्ण माहिती कंपनीच्या भारतातील अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली आहे. 8 जुलै रोजी भारतात होणाऱ्या लाँचपूर्वीच हा फोन जवळजवळ सर्व प्रमुख वैशिष्ट्यांसह लिस्ट झाला आहे. फोनची किंमत 30,000 रुपयांच्या आत राहील, अशी आधीच पुष्टी झाली आहे. हा फोन मोठ्या बॅटरी, चांगल्या डिस्प्ले आणि मजबूत बिल्डसह बजेट सेगमेंटमध्ये दमदार पर्याय ठरू शकतो.
Moto G77 Power डिस्प्ले आणि डिझाइन : Moto G77 Power मध्ये 6.72 इंचाचा Full-HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि Water Touch तंत्रज्ञानासह येईल. 1,050निट्सपर्यंत ब्राइटनेस, 8-बिट कलर पॅनल, Display Colour Boost आणि 20:9 आस्पेक्ट रेशो यामुळं वापरकर्त्यांना उत्तम दृश्य अनुभव मिळेल. फोनचं डिझाइन PMMA किंवा व्हेगन लेदर-प्रेरित रिअर पॅनल, प्लास्टिक फ्रेम आणि Corning Gorilla Glass 7i संरक्षणासह असेल. हा फोन IP64 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट तसंच MIL-STD-810H ड्युरेबिलिटी स्टँडर्ड्स पूर्ण करेल.
Moto G77 Power प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर : फोनमध्ये 6nm प्रोसेसवर आधारित MediaTek Dimensity 6400 ऑक्टा-कोर चिपसेट आणि Arm Mali-G57 MP2 GPU दिले जाईल. यासोबत Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्वनिर्धारित असेल. कंपनी एक Android OS अपग्रेड आणि तीन वर्षांच्या सुरक्षा अपडेट्स देईल, ज्यामुळं फोन दीर्घकाळ सुरक्षित राहील.
Moto G77 Power कॅमेरा सेटअप : फोटोग्राफीसाठी ड्युअल रिअर कॅमेरा सिस्टम असेल. मुख्य 50-मेगापिक्सल Sony LYTIA 600 सेन्सर (f/1.8, Quad Pixel, PDAF) आणि 8-मेगापिक्सल 120-डिग्री अल्ट्रावाइड कॅमेरा (f/2.2) यांचा समावेश आहे. सेल्फीसाठी 32-मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा (f/2.2, Quad Pixel) उपलब्ध असेल. दोन-इन-वन लाइट सेन्सर (अॅम्बियंट लाइट + फ्लिकर डिटेक्टर) देखील मागील बाजूला आहे.
Moto G77 Power बॅटरी आणि चार्जिंग : Moto G77 Power ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7,000mAh ची प्रचंड बॅटरी. 30W TurboPower फास्ट चार्जिंग आणि 6W वायर्ड रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी एका चार्जवर 59 तास वापर देत आहे.
Moto G77 Power ऑडिओ आणि कनेक्टिव्हिटी : स्टिरिओ स्पीकर्स Dolby Atmos सपोर्टसह, 3.5mm हेडफोन जॅक, FM रेडिओ, Hi-Res Audio सर्टिफिकेशन उपलब्ध. कनेक्टिव्हिटीसाठी 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.4, ड्युअल-बँड Wi-Fi, GPS (बहुविध सॅटेलाइट सपोर्ट) यांचा समावेश आहे. सेन्सर्समध्ये अॅक्सिलरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फिंगरप्रिंट (साइड-माउंटेड), फेस अनलॉक इत्यादी आहेत. ThinkShield for Mobile आणि Moto Secure सारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये देखील दिली जाणार आहेत.
Moto G77 Power रॅम-स्टोरेज आणि कलर ऑप्शन्स : फोन 8GB + 128GB आणि 4GB + 128GB या दोन व्हेरियंट्समध्ये उपलब्ध असेल. चार आकर्षक Pantone कलर ऑप्शन्स – Impenetrable, Nautical Blue, Fuchsia Red आणि Laurel Green मध्ये लाँच होईल.
Moto G77 Power दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, आधुनिक प्रोसेसर, चांगला डिस्प्ले आणि बजेट-फ्रेंडली किंमत यामुळे मध्यम श्रेणीतील स्पर्धा वाढवणारा फोन ठरेल. 8 जुलैला होणाऱ्या लाँचनंतर त्याची पूर्ण किंमत आणि उपलब्धता जाहीर होईल.
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