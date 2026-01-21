Moto G77 5G भारतात लवकरच करणार धमाका : मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये होणार लाँच
मोटोरोलाचा बहुप्रतिक्षित Moto G77 5G स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होण्याची शक्यता आहे. 108 मेगापिक्सेल कॅमेरा, 5200 mAh बॅटरीसह हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय ठरेल.
Published : January 21, 2026 at 4:00 PM IST
मुंबई : मोटोरोलाचा बहुप्रतिक्षित Moto G77 5G स्मार्टफोन भारतात जुलै 2026 मध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करेल आणि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 किंवा क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7 एस जेन 3 सारख्या शक्तिशाली चिपसेटनं सुसज्ज असेल. यासह 5200 mAh ची मोठी बॅटरी, 108 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा आणि 6.8 इंचाचा एमोलेड डिस्प्ले असे दमदार फीचर्स अपेक्षित आहेत. मोटोरोलाची विश्वासार्हता आणि स्वच्छ सॉफ्टवेअर अनुभव यामुळं हा फोन बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. सध्या तरी मोटोरोलानं अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही, पण उपलब्ध लीक आणि अफवांनुसार हा फोन उत्कृष्ट वैल्यू फॉर मनी देईल.
किंमत आणि लाँच तारीख
Moto G77 5G ची अधिकृत लाँच तारीख आणि किंमत मोटोरोलानं जाहीर केलेली नाही. मात्र, विश्वसनीय लीकनुसार हा फोन भारतात जुलै 2026 मध्ये लाँच होईल. किंमतीच्या बाबतीत 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेजची किंमत सुमारे 17,999 असण्याची शक्यता आहे. 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज सुमारे 19,499 रुपयांना लॉंच होऊ शकतो. ही किंमत सेगमेंटमधील रेडमी, रियलमी आणि सॅमसंगच्या फोनशी थेट स्पर्धा करेल. मोटोरोलाची ऑफर आणि डिस्काउंटची परंपरा लक्षात घेता लाँचनंतर किंमत आणखी आकर्षक होऊ शकते.
कॅमेरा सेटअप आणि बॅटरी
Moto G77 5G मध्ये रियरला 108 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर (f/1.8 अपर्चर) आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा अपेक्षित आहे. यामुळं उत्तम डिटेल आणि रंगांसह फोटो मिळतील. सेल्फीसाठी 32 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा असेल, जो कमी प्रकाशातही चांगला परफॉर्म करेल.
बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत यात 5200 mAh ची क्षमता असलेली बॅटरी असेल आणि 30 वॅट टर्बोपॉवर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल. हेवी युज (गेमिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग) करूनही एक दिवसाची बॅटरी बॅकअप हमखास मिळेल. 30 वॅट चार्जिंगमुळं फोन 30-40 मिनिटांत 50% पर्यंत चार्ज होईल.
परफॉर्मन्स
परफॉर्मन्ससाठी यात मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 किंवा क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 3 चिपसेट असू शकतो. दोन्ही चिपसेट 5जी सपोर्टसह मल्टीटास्किंग आणि मध्यम गेमिंगसाठी पुरेसे शक्तिशाली आहेत. फोन 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी इंटरनल स्टोरेजसह येईल, जे मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2 टीबीपर्यंत वाढवता येईल. सॉफ्टवेअरमध्ये आउट-ऑफ-द-बॉक्स अँड्रॉइड 16 वर आधारित हॅलो यूआय मिळेल, जो स्वच्छ आणि जवळपास स्टॉक अँड्रॉइड अनुभव देईल. यासह स्टिरिओ स्पीकर्स आणि डॉल्बी अॅटमॉस सपोर्टमुळं मल्टीमीडिया अनुभव उत्तम होईल.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
डिस्प्लेमध्ये 6.8 इंचाचा एमोलेड पॅनल असेल, ज्याचं रिझोल्यूशन 1.5K, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्झ आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7आय प्रोटेक्शन असेल. यामुळं स्क्रोलिंग स्मूथ मिळेल. डिझाइनमध्ये आयपी64 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स रेटिंग आणि एमआयएल-एसटीडी-810 एच सर्टिफिकेशन अपेक्षित आहे. फोन टिकाऊ आणि दैनंदिन वापरासाठी मजबूत असेल. एकूण डिझाइन आधुनिक आणि प्रीमियम फील देईल. मोटो जी5 5जी हा फोन परफॉर्मन्स, कॅमेरा, बॅटरी आणि डिस्प्लेच्या संतुलित कॉम्बिनेशनमुळं मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत दावेदार ठरेल. मोटोरोलाची विश्वासार्हता आणि स्वच्छ सॉफ्टवेअर अपडेट पॉलिसी यामुळं हा फोन दीर्घकाळ वापरण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
हे वाचलंत का :