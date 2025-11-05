Moto G67 Power 5G आज होणार भारतात लॉंच; जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये
Moto G67 Power 5G आज भारतात लॉंच होणार आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 7S Gen 2, 50MP कॅमेरा, अँड्रॉइड 15 सह तो तीन पँटोन रंगांत उपलब्ध होईल.
Published : November 5, 2025 at 9:46 AM IST
हैदराबाद : मोटोरोला कंपनी आज, 5 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन ‘Moto G67 Power 5G’ लॉंच करणार आहे. हा फोन मोटोरोलाच्या अधिकृत वेबसाइट आणि फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. पँटोन-क्युरेटेड तीन रंग पर्याय आणि दोन स्टोरेज कॉन्फिगरेशनमध्ये हा फोन बाजारात येईल. मोटोरोला इंडिया वेबसाइटवर नुकताच या फोनची संपूर्ण वैशिष्ट्ये उघड झाली आहेत. 4एनएम स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 2 चिपसेट, 8जीबी रॅम आणि ट्रिपल कॅमेरा सेटअप यांसारख्या दमदार वैशिष्ट्यांसह हा फोन मध्यम बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करणार आहे.
Moto G67 Power 5G वैशिष्ट्ये
Moto G67 Power 5G हा ड्युअल-सिम फोन अँड्रॉइड 15 वर आधारित हॅलो यूएक्ससह येईल. कंपनीनं अँड्रॉइड 16 अपग्रेडची हमी दिली आहे. फोनमध्ये 6.7 इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,400 पिक्सेल) एलसीडी डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120हर्ट्झ, पिक्सेल डेन्सिटी 391पीपीआय आणि 20:9 आस्पेक्ट रेशो आहे. एचडीआर10+ सपोर्ट आणि गोरिला ग्लास 7आय संरक्षण यामुळं स्क्रीन टिकाऊ आणि उत्तम आहे. फोनला एमआयएल-810एच मिलिटरी ग्रेड संरक्षण आणि आयपी64 डस्ट-स्प्लॅश रेसिस्टन्स मिळालं आहे. प्लास्टिक फ्रेम आणि व्हेगन लेदर बॉडी यामुळं फोनला प्रीमियम लुक मिळतो.
स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 2 चिपसेट
फोनला क्वालकॉमचा ऑक्टा-कोर 4एनएम स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 2 चिपसेट पॉवर देईल, ज्याची पीक क्लॉक स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्झ आहे. अॅड्रिनो जीपीयूसह 8जीबी रॅम आणि 256जीबी पर्यंत स्टोरेज मिळेल. रॅम बूस्टद्वारे 24जीबीपर्यंत व्हर्च्युअल रॅम वाढवता येईल. स्मार्ट कनेक्ट, थ्री-फिंगर स्क्रीनशॉट, चॉप ट्वाइस फ्लॅशलाइट, ट्विस्ट टू ओपन कॅमेरा आणि फॅमिली स्पेस 3.0 यांसारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.
Moto G67 Power 5G कॅमेरा आणि बॅटरी
कॅमेर्यात एआय फोटो एन्हांसमेंट इंजिनसह ट्रिपल रिअर सेटअप आहे. 50 मेगापिक्सेल (एफ/1.8) सोनी एलवायटी-600 प्रायमरी सेन्सर, 8 मेगापिक्सेल (एफ/2.2) अल्ट्रावाइड आणि 2-इन-1 फ्लिकर कॅमेरा आहे. समोर 32 मेगापिक्सेल (एफ/2.2) सेल्फी कॅमेरा होल-पंच कटआऊटमध्ये आहे. सर्व कॅमेरे 4के व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकतात. ड्युअल कॅप्चर, नाईट व्हिजन आणि गूगल लेंस सपोर्ट मिळेल.
Moto G67 Power 5G किंमत आणि उपलब्धता
Moto G67 Power 5G ची किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र, 8जीबी+128 आणि 8जीबी+256 असे दोन व्हेरिएंट असतील. फोन पँटोन पॅराशूट पर्पल, पँटोन ब्ल्यू कुराकाओ आणि पँटोन सिलँट्रो रंगांत येईल. विक्री मोटोरोला वेबसाइट आणि फ्लिपकार्टवर सुरू होईल. कंपनीनं यूट्यूबवर लाइव्हस्ट्रीमची घोषणा केलेली नाही.
