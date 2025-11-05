ETV Bharat / technology

Moto G67 Power 5G : 7,000mAh मोठ्या बॅटरीसह भारतात लॉंच, जाणून घ्या किंमत, वैशिष्ट्ये

मोटोरोलानं भारतात Moto G67 Power 5G लॉंच केला. 7,000mAh बॅटरी, 50MP सोनी कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 2 चिपसेटसह हा स्मार्टफोन 14,999 रुपयांपासून खरेदी करता येईल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 12:53 PM IST

हैदराबाद : मोटोरोलानं भारतात आपल्या जी सीरिजमध्ये नवीन Moto G67 Power 5G स्मार्टफोन आज लॉंच केला. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 2 चिपसेटनं सुसज्ज आहे. तसंच यात 7,000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे. तीन पँटोन-क्युरेटेड रंगांमध्ये आणि दोन स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध असणारा हा फोन फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या वेबसाइटवर खरेदी करता येईल. यात 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा असलेली ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट आणि 120Hz रिफ्रेश रेट असलेली 6.7 इंच डिस्प्ले आहे.

Moto G67 Power 5G किंमत, उपलब्धता
भारतात Moto G67 Power 5G ची किंमत 8 जीबी रॅम + 128 स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटसाठी 15,999 रुपयांपासून सुरू होते. 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज असलेला टॉप व्हेरिएंट नंतर उपलब्ध होईल. परिचयात्मक ऑफर म्हणून बेस व्हेरिएंट 14,999 रुपयांत मिळेल. हा फोन 12 नोव्हेंबरपासून कंपनीच्या ऑनलाइन स्टोअर आणि फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. तो पँटोन पॅराशूट पर्पल, पँटोन ब्लू क्युराकाओ आणि पँटोन सिलांत्रो या तीन रंगांमध्ये येईल.

Moto G67 Power 5G वैशिष्ट्ये, स्पेसिफिकेशन्स
Moto G67 Power 5G हा ड्युअल-सिम फोन आहे, जो अँड्रॉइड 15-आधारित हेलो यूएक्स वर चालतो. कंपनीनं एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड आणि तीन वर्षांचे सिक्युरिटी पॅचेस देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यात 6.7 -इंच फुल-एचडी+ (1,080×2,400 पिक्सेल्स) एलसीडी स्क्रीन आहे जी 120Hz रिफ्रेश रेट, 391ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 20:9 अ‍ॅस्पेक्ट रेशो आणि 85.97 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो देतं. यात एचडीआर10+ सपोर्ट आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7आय प्रोटेक्शन आहे. मोटोरोला दावा करतं की हा फोन एमआयएल-810 एच मिलिटरी ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शनसह येतो.

स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 2 चिपसेट
या नवीन Moto G67 Power 5G क्वाल्कॉमच्या ऑक्टा-कोर 4nm स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 2 चिपसेटनं सज्ज आहे. जो 2.4 GHz पर्यंतची पीक क्लॉक स्पीड देतो आणि अ‍ॅड्रेनो जीपीयूशी जोडलेलं आहे. फोनमध्ये 8जीबी रॅम आहे, जी रॅम बूस्ट 4.0 द्वारे 24 जीबी पर्यंत वाढवता येते. यात 256 जीबी पर्यंत इनबोर्ड स्टोरेज आहे. सुरक्षाासाठी फिंगरप्रिंट स्कॅनर मिळेल. याशिवाय गुगलचा जेमिनी एआय व्हॉइस असिस्टन्सही आहे.

ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप
फोटो आणि व्हिडिओसाठी, Moto G67 Power 5G ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 50-मेगापिक्सेल सोनी एलायटीआ 600 मुख्य कॅमेरा (f/1.8 अ‍ॅपर्चर), 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कॅमेरा (f/2.2 अ‍ॅपर्चर) आणि 'टू-इन-वन फ्लिकर' कॅमेरा आहे. समोर 32-मेगापिक्सेल (f/2.2) सेल्फी कॅमेरा आहे. हा फोन 30fps वर फुल-एचडी व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो. ड्युअल कॅप्चर, टाइमलॅप्स, स्लो मोशन आणि ऑडिओ झूम मोड्स सपोर्ट करतो.

कनेक्टिव्हिटी
Moto G67 Power 5G प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अ‍ॅक्सेलरोमीटर, अ‍ॅम्बियंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, सार सेंसर आणि ई-कॉम्पास आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस, जीएलओएनएएस, गॅलिलिओ, क्यूझेडएसएस आणि बेइदौ सपोर्ट आहे. यात ड्युअल स्टिरिओ स्पीकरसह डॉल्बी अ‍ॅटमॉस आणि हाय-रेझ ऑडिओ सपोर्ट आहे. फोनला आयपी64 रेटिंग मिळालं आहे जे डस्ट आणि स्प्लॅश रेझिस्टन्स देतं. मागच्या पॅनलवर व्हेगन लेदर फिनिश आहे.

सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी
यात 7,7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी आहे जी 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. मोटोरोला दावा करतं की हा फोन 130 तास म्युझिक प्लेबॅक, 33 तास व्हिडिओ प्लेबॅक, 28 तास इंटरनेट सर्फिंग आणि 49 तास कॉलिंग बॅकअप देतो. फोनचे आयाम 166.23×76.5×8.6mm आहेत आणि वजन 210 ग्रॅम आहे. हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये लांबटेंड बॅटरी लाइफ आणि मजबूत वैशिष्ट्यांसह ग्राहकांना आकर्षित करेल.त्यामुळंच मोटोरोलाच्या जी सीरिजचं हे नवीन मॉडेल स्पर्धकांपासून वेगळं ठरतंय.

