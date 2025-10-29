मोटो G67 पॉवर 5G लवकरच होणार लॉंच : 50 एमपी सॉनी सेन्सर कॅमेरा आणि 70000 mAh बॅटरीसह धमाकेदार वैशिष्ट्ये
मोटो G67 पॉवर 5G भारतात 6.7 इंच 120Hz डिस्प्ले, 50MP सॉनी कॅमेरा, 7000mAh बॅटरीसह लॉंच होणार आहे.
हैदराबाद : मोटोरोला कंपनीनं बुधवारी मोठी घोषणा केलीय. कंपनीचा नविन स्मार्टफोन मोटो G67 पॉवर 5G भारतातील 5 नोव्हेंबर ला दुपारी 12 वाजता लॉंच होणार आहे. कंपनीनं हँडसेटच्या अनेक प्रमुख वैशिष्ट्यांची पुष्टी केली आहे. 6.7 इंच 120 हर्ट्झ डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल सॉनी सेन्सर असलेला ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आणि 70000 mAhच्या जबरदस्त बॅटरीसह हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये लॉंच होणार आहे. फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली असून हा फोन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होईल, असे संकेत मिळत आहेत. हा फोन निळा, हिरवा आणि जांभळा अशा तीन पॅंटोन-क्युरेटेड रंगांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. मोटोरोला नेहमीप्रमाणे बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये देणार आहे. मोटो G67 पॉवर 5G हा त्यांच्या जी सीरीजचं नवीनतम मॉडेल असेल. चला, या फोनच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...
डिस्प्ले आणि बिल्ड क्वालिटी
मोटो G67 पॉवर 5G मध्ये 6.7 इंच फुल एचडी+ डिस्प्ले देण्यात आला असून तो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटनं सुसज्ज आहे. हा डिस्प्ले गेमिंग, व्हिडिओ स्ट्रिमिंग आणि दैनंदिन ब्राउझिंगसाठी परफेक्ट आहे, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि अॅनिमेशन्स स्मूथ होतं. डिस्प्लेवर गोरिल्ला ग्लास 7आय प्रोटेक्शन आहे, जे स्क्रॅच आणि धक्क्यांपासून फोनला संरक्षण देत. कंपनीनं सांगितल्याप्रमाणे, हा फोन एमआयएल-810 एच मिलिटरी ग्रेड प्रोटेक्शनसह येतो, ज्यामुळं तो कठोर हवामान आणि धक्क्यांना तोंड देऊ शकतो. याशिवाय आयपी67 रेटींगमुळं तो धूळ आणि पाण्यापासून वाचतो. व्हेगन लेदर डिझाइनमुळं हा फोन स्टायलिश आणि हाताळण्यास सोपा आहे. हे वैशिष्ट्य ग्राहकांना प्रीमियम फील देणार आहे, जे बजेट फोनमध्ये दुर्मीळ पहायला मिळताय.
प्रोसेसर आणि परफॉर्मन्स
हँडसेटच्या अंतर्गत क्वाल्कॉम स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 2 प्रोसेसर आहे, जो 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी इनबोर्ड स्टोरेजसह जोडलेलं आहे. व्हर्च्युअल रॅम एक्सपान्शन सुविधेमुळं एकूण 24 जीबी पर्यंत रॅम उपलब्ध होईल, ज्यामुळं मल्टिटास्किंग आणि हेवी ॲप्स चालवणे सोपं होईल. हा फोन अँड्रॉइड 15-आधारित हेलो यूएक्सवर चालतो आणि अँड्रॉइड 16 पर्यंत अपग्रेडची खात्री देतो. यामुळं सॉफ्टवेअर सपोर्ट लाँग-टर्म राहील. ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स आणि डॉल्बी अॅटमॉस सपोर्टसह ऑडिओ एक्सपीरियन्स जबरदस्त असेल, ज्यामुळं म्युझिक आणि मूव्हीज एन्जॉय करणे आनंददायी होईल.
कॅमेरा आणि फीचर्स
कॅमेरा सेक्शनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्याचा मुख्य कॅमेरा 50 मेगापिक्सेल सॉनी एलवायटी-600 सेन्सरसह येतो. हा सेन्सर लो-लाइट फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी उत्कृष्ट आहे. सेल्फीसाठी 35 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. कंपनीच्या मते, सर्व कॅमेर्यांवर 4के व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट आहे. आयआय फोटो एन्हान्समेंट इंजिनमुळं फोटोंची क्वालिटी ऑटोमॅटिक सुधारेल. इतर फीचर्समध्ये थ्री-फिंगर स्क्रीनशॉट, फॅमिली स्पेस 3.0, आणि ट्विस्ट अँड चॉप जेस्चर्स (कॅमेरा आणि फ्लॅशलाइटसाठी) समाविष्ट आहेत. कंपनीच्या स्मार्ट कनेक्ट स्विटमुळं क्रॉस-डिव्हाईस कनेक्टिव्हिटी शक्य होईल.
लाँच आणि उपलब्धता
हा स्मार्टफोन भारतात 5 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता लाँच होईल. किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण फ्लिपकार्टवरील मायक्रोसाइटमुळं हा फोन तेथं उपलब्ध होईल. एकंदरीत, मोटो G67 पॉवर 5G हा बजेटमध्ये प्रीमियम वैशिष्ट्ये देणारा फोन आहे. लाँचनंतर त्याची किंमत जाहीर होईल.
