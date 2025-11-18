Moto G57 Power : 7000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 6एस जन4 चिपसेटसह 'या' तारखेला होणार लॉंच..
Moto G57 Power : भारतात 7000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 6एस जन4 चिपसेटसह लॉंच होण्यास सज्ज झाला आहे. कंपनीनं लॉंचची अधिकृत तारीख देखील जाहीर केलीय.
Published : November 18, 2025 at 3:36 PM IST
मुंबई : मोटोरोला कंपनीनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन ‘Moto G57 Power’ लॉंच करण्याची अधिकृत तारीख जाहीर केली आहे. हा फोन भारतात पहिल्यांदाच स्नॅपड्रॅगन 6एस जनरेशन 4 चिपसेटसह ( Snapdragon 6S Generation 4 chipset ) येणारा स्मारतफोन ठरणार आहे. यापूर्वी या महिन्याच्या सुरुवातीला मोटो G57 5G आणि मोटोरोला एज 70 सोबत हा फोन जागतिक स्तरावर लॉंच झाला होता.
Moto G57 Powe लॉंच तारीख आणि उपलब्धता
मोटो G57 पॉवरचं भारतातील अधिकृत लॉंच 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता होणार आहे. लॉंचनंतर हा फोन फ्लिपकार्ट, मोटोरोलाच्या अधिकृत वेबसाइट तसंच ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्समध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
Moto G57 Powe किंमत (अंदाजे)
भारतात Moto G57 Power ची किंमत 13,000 रुपयांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. युरोपमध्ये हा फोन 279 युरो (सुमारे 28,000 रुपये) किंमतीला उपलब्ध आहे. नुकताच लॉंच झालेला मोटो G67 पॉवर यानंतर आता G57 पॉवरची एंट्री मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा निर्माण करणार आहे.
Moto G57 Power वैशिष्ट्ये
हा फोन क्वालकॉमच्या नवीन स्नॅपड्रॅगन 6एस जनरेशन 4 प्रोसेसरनं सुसज्ज असेल. त्यासोबत 8 जीबी रॅम आणि 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिळेल. सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 7,000 एमएएचची प्रचंड सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी, जी 30 वॉट फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप आणि जलद चार्जिंगची गरज असणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरणार आहे.
Moto G57 Power डिस्प्ले
डिस्प्लेमध्ये 6.72 इंच फुल एचडी+ एलसीडी पॅनेल देण्यात आला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्झ आणि पीक ब्राइटनेस 1,050 निट्स आहे. ऑडिओ अनुभवासाठी ड्युअल स्टिरीयो स्पीकर्ससह डॉल्बी अॅटमॉस आणि हाय-रेझ ऑडिओ सपोर्ट मिळेल.
Moto G57 Power सॉफ्टवेअर अपडेट्स
सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत मोटोरोलानं मोठं आश्वासन दिलं आहे. हा फोन आऊट-ऑफ-द-बॉक्स अँड्रॉइड 16 वर चालेल आणि कंपनीनं अँड्रॉइड 17 पर्यंत एक प्रमुख ओएस अपग्रेड तसंच तीन वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचं वचन दिलं आहे.
Moto G57 Power कॅमेरा आणि बिल्ड क्वालिटी
कॅमेऱ्यामध्ये 50 मेगापिक्सेल सोनी LYTIA-600 मुख्य सेन्सर आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड लेन्स देण्यात आली आहे. सेल्फीसाठी 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. संरक्षणासाठी पुढच्या बाजूला गोरिला ग्लास 7आय आणि MIL-810H मिलिटरी-ग्रेड सर्टिफिकेशन मिळाले आहे. तसंच IP64 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्याच्या हलक्या सरींपासून संरक्षण मिळतं.
Moto G57 Power डिझाइन
डिझाइनच्या बाबतीत मोटो जी57 पॉवरला ‘पँटोन क्युरेटेड-व्हेगन लेदर’ फिनिश मिळाली असून तीन आकर्षक रंगांमध्ये हा फोन उपलब्ध होणार आहे.
स्पर्धा
7,000 एमएएच बॅटरी, स्वच्छ अँड्रॉइड अनुभव, चांगले सिक्युरिटी अपडेट्स आणि कमी किंमत यामुळं Moto G57 Power भारतातील बजेट सेगमेंटमध्ये रेडमी, रियलमी आणि सॅमसंगच्या फोनला कडवी टक्कर देणार आहे.
हे वाचलंत का :