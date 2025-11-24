ETV Bharat / technology

Moto G57 Power 5G : 7000mAh बॅटरी, 50MP सोनी कॅमेरा आणि स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरसह लॉंच

Moto G57 Power 5G : भारतात 7000mAh बॅटरी, 50MP सोनी कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 4 प्रोसेसरसह लॉंच झालाय. जाणून घ्या किंमत...!

Moto G57 Power 5G
Moto G57 Power 5G (Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मोटोरोलानं अखेर भारतीय ग्राहकांसाठी आपला सर्वात अपेक्षित स्मार्टफोन Moto G57 Power 5G आज लॉंच (Motorola new phone) केलाय. हा फोन गेल्या महिन्यात (5 नोव्हेंबर 2025) जागतिक स्तरावर लॉंच झाला होता आणि आता तो भारतात फ्लिपकार्टच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. 13,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत येणारा हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये धुमाकूळ घालणार आहे. 7000mAh ची प्रचंड मोठी बॅटरी, सोनी LYT-600 सेन्सर, स्नॅपड्रॅगन 6s जनरेशन 4 प्रोसेसर आणि आयपी64 रेटिंग अशा दमदार फीचर्समुळं हा फोन मध्यमवर्गीय ग्राहकांचा आवडता बनण्याची शक्यता आहे.

Moto G57 Power 5G
Moto G57 Power 5G (Moto G57 Power 5G)

डिझाइन आणि डिस्प्ले
Moto G57 Power 5G मध्ये 6.72 इंचाचा फुल एचडी+ आयपीएस एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो. गेमिंग, स्क्रोलिंग आणि व्हिडीओ पाहताना अत्यंत स्मूथ अनुभव मिळतो. डिस्प्लेवर कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7 आय प्रोटेक्शन आहे, ज्यामुळं डोळ्यांचे नुकसान कमी होतं, आणि स्क्रीनचा टिकाऊपणा वाढतो. फोनला आयपी64 डस्ट अँड स्प्लॅश रेसिस्टन्स तसंच मिलिटरी ग्रेड MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिळालं आहे. डिझाइन अतिशय आकर्षक आणि प्रीमियम आहे, ज्यात व्हेगन लेदर फिनिश पर्यायही उपलब्ध आहे.

7000mAh ची प्रचंड मोठी बॅटरी
या फोनचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे 7000mAh ची प्रचंड मोठी बॅटरी! मोटोरोलाच्या दाव्यानुसार नॉर्मल वापरात हा फोन पूर्ण चार दिवस आरामात चालू शकतो. सोशल मीडिया, कॉल्स, व्हिडीओ आणि हलके गेमिंग केल्यावरही बॅटरी 78 तासांपेक्षा जास्त टिकते. 30 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्टमुळं 7000mAh बॅटरी अवघ्या दीड-दोन तासांत पूर्ण चार्ज होते. दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप हवा असणाऱ्या विद्यार्थी, नोकरदार आणि प्रवासप्रेमींसाठी हा फोन उत्तम पर्याय ठरणार आहे.

Enjoy piece of mind with proven durability
Moto G57 Power 5G Corning® Gorilla® Glass 7i

Moto G57 Power 5G कॅमेरा
Moto G57 Power 5G मध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यात मुख्य सेन्सर 50 मेगापिक्सेलचा Sony LYTIA-600 आहे, ज्याला OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलायझेशन) मिळालं आहे. कमी प्रकाशातही क्लिअर आणि स्थिर फोटो मिळतात. दुसरा सेन्सर 8 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड अँगल आहे, तर तिसरा 2 मेगापिक्सेलचा मॅक्रो किंवा डेप्थ सेन्सर आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी पुढं 8 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा आहे. मोटोरोलाच्या माय यूएक्स कॅमेरा सॉफ्टवेअरमुळं नाईट मोड, पोर्ट्रेट, प्रो मोड यासारखे भरपूर फीचर्स मिळतात.

image
Moto G57 Power 5G कॅमेरा

परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज
फोनमध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6s जनरेशन 4 प्रोसेसर आहे, जो 4एनएम तंत्रज्ञानावर (Snapdragon 6s Gen 4) आधारित आहे. हा प्रोसेसर ऊर्जा कार्यक्षम आणि जलद आहे. 8 जीबी रॅम (व्हर्च्युअल रॅम बूस्टसह 16 जीबीपर्यंत) आणि 128 जीबी किंवा 256 जीबी स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 1 टीबीपर्यंत वाढवता येते. कॉल ऑफ ड्युटी, बीजीएमआय यासारखे हेवी गेम्स मध्यम सेटिंग्जवर सहज चालतात, तर मल्टिटास्किंग अतिशय स्मूथ आहे. फोन Android 15 वर आधारित My UX सह येतो, ज्यात जवळपास स्टॉक अँड्रॉइडचा अनुभव मिळतो आणि ब्लोटवेअर अतिशय कमी आहे.

image
Moto G57 Power 5G प्रोसेसर - Snapdragon® 6s Gen 4

किंमत आणि उपलब्धता
भारतात Moto G57 Power 5G ची किंमत 14,999 रुपयांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे (8+128 जीबी व्हेरिएंट). फ्लिपकार्टवर विशेष लॉंच ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस आणि नो-कॉस्ट ईएमआय सुविधा मिळणार आहे. फोन ब्लॅक, ब्लू आणि ग्रीन अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल.

Enjoy piece of mind with proven durability
Moto G57 Power 5G - IP64 धूळ-पाणी प्रतिकार

Moto G57 Power 5G ची किंमत, स्टोरेज, रंग आणि स्पेसिफिकेशन्स

वैशिष्ट्यतपशील
किंमत12,999
स्टोरेज पर्याय8GB RAM + 128GB स्टोरेज; 8GB RAM + 256GB स्टोरेज (मायक्रोएसडी कार्डद्वारे विस्तारणीय)
रंग पर्यायब्लॅक, ब्लू, ग्रीन (व्हेगन लेदर फिनिश उपलब्ध)
डिस्प्ले6.72-इंच फुल HD+ IPS LCD, 120Hz रिफ्रेश रेट, Corning Gorilla Glass 7i
प्रोसेसरQualcomm Snapdragon 6s Gen 4 (4nm)
रियर कॅमेरा50MP Sony LYT-600 (OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड + 2MP मॅक्रो
फ्रंट कॅमेरा8MP सेल्फी कॅमेरा
बॅटरी7000mAh, 30W फास्ट चार्जिंग
ऑपरेटिंग सिस्टमAndroid 16 (My UX)
डिझाइनIP64 धूळ-पाणी प्रतिकार, MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन, 210.6g वजन, 8.6mm जाडी
सेल3 डिसेंबरपासून विक्री

हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये Realme, Redmi आणि Poco ला कडवी टक्कर देणार आहे. जर तुम्हालाही दीर्घ बॅटरी लाईफ, चांगला कॅमेरा आणि स्मूथ परफॉर्मन्स हवा असेल, तर Moto G57 Power 5G नक्कीच तुम्ही विचार करू शकता.

TAGGED:

MOTOROLA NEW PHONE
MOTO G57 POWER
MOTO G57 POWER PRICE
G57 POWER 5G
MOTO G57 POWER 5G

