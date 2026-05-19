Moto G37 आणि Moto G37 Power भारतात लाँच; Dimensity 6400 चिपसेटसह उपलब्ध: किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Dimensity 6400 चिपसेटसह Moto G37 आणि Moto G37 Power भारतात लाँच झाले आहेत. जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये..
Published : May 19, 2026 at 2:21 PM IST
मुंबई : Motorola नं मंगळवारी भारतात Moto G37 आणि Moto G37 Power हे स्मार्टफोन लाँच केले. हे हँडसेट्स कंपनीच्या भारतातील अद्ययावत 'G-सीरीज'चा भाग आहेत आणि प्रामुख्यानं नव्यानं स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्या (entry-level) ग्राहकांना लक्ष्य करून सादर करण्यात आले आहेत. Moto G37 आणि Moto G37 Power हे दोन्ही फोन MediaTek Dimensity 6400 चिपसेटवर चालतात. यापैकी Moto G37 मध्ये 5,200mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, तर Moto G37 Power मध्ये 7,000mAh क्षमतेची बॅटरी मिळते. हे दोन्ही हँडसेट्स Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर आधारित आहेत.
Moto G37 आणि Moto G37 Power ची भारतातील किंमत आणि उपलब्धता : भारतात Moto G37 ची प्रभावी लाँच किंमत 13,999 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हा फोन केवळ एकाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये 4GB RAM आणि 64GB इनबिल्ट स्टोरेज मिळते. हा फोन 'Pantone Capri' आणि 'Pantone Impenetrable' या दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. Moto G37 Power च्या 4GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 15,999 रुपये, तर 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 18,999 रुपये आहे. वर नमूद केलेल्या रंगांच्या पर्यायांव्यतिरिक्त, हा फोन 'Pantone Nautical Blue' या तिसऱ्या रंगाच्या पर्यायातही विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
5,000 रुपयांची लाँच ऑफर : लाँच ऑफरचा एक भाग म्हणून, ग्राहक IDFC, ICICI आणि SBI क्रेडिट कार्डद्वारे व्यवहार केल्यास Moto G37 आणि Moto G37 Power च्या खरेदीवर 5,000 रुपयांची त्वरित (instant) सवलत मिळवू शकतात. तसेच, IDFC बँकेच्या क्रेडिट कार्डवर EMI द्वारे व्यवहार केल्यास 5,500 रुपयांची त्वरित सवलत देखील उपलब्ध आहे. हे दोन्ही हँडसेट 25 मे पासून Flipkart, Motorola India ची वेबसाइट आणि देशभरातील किरकोळ विक्री केंद्रांवर (retail stores) खरेदीसाठी उपलब्ध असतील.
Moto G37, Moto G37 Power वैशिष्ट्ये आणि तपशील: ड्युअल-सिम (नॅनो + नॅनो) सुविधा असलेले Moto G37 आणि G37 Power हे स्मार्टफोन Android 16 वर चालतात. या दोन्ही हँडसेटमध्ये 8-bit, 6.6-इंचाचा HD+ (720 x 1,604) LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 264ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 120Hz टच सॅम्पलिंग रेट, 1,050 nits पर्यंतची कमाल ब्राइटनेस (HBM) आणि Corning Gorilla Glass 7i चे संरक्षण यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
प्रोसेसर : Motorola च्या G-सीरीजमधील या फोन्समध्ये MediaTek Dimensity 6400 SoC प्रोसेसर वापरण्यात आला आहे. G37 मध्ये 4GB LPDDR4x RAM आणि 64GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज उपलब्ध आहे; तर G37 Power मध्ये 8GB पर्यंत LPDDR4x RAM आणि 128GB UFS 2.2 स्टोरेज देण्यात आले आहे. हे दोन्ही फोन 'RAM Boost' वैशिष्ट्याचा वापर करून 12GB पर्यंत RAM विस्तारण्यास (expansion) मदत करतात. तसेच, microSD कार्डच्या साहाय्यानं 1TB पर्यंत स्टोरेज वाढवण्याची सुविधाही यात उपलब्ध आहे.
ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप : कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, Moto G37 आणि Moto G37 Power मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यामध्ये f/1.8 अपर्चर आणि PDAF सह 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य (primary) कॅमेरा हे प्रमुख आकर्षण आहे. यातील दुसरा (secondary) कॅमेरा हा '2-in-1 लाइट सेन्सर' असून, त्यात 'अँबियंट लाइट सेन्सर' आणि 'फ्लिकर डिटेक्टर' यांचा समावेश आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी या फोन्सच्या पुढील बाजूस (front) 8-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे.
कनेक्टिव्हिटी : Motorola च्या या हँडसेटमधील कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, 3.5mm हेडफोन जॅक आणि USB Type-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. Moto G37 चे परिमाण (dimensions) 166.23 x 76.50 x 7.85mm इतके असून, त्याचं वजन 191 ग्रॅम आहे. दुसरीकडं, Moto G37 Power चे परिमाण 166.23 x 76.50 x 8.89 मिमी इतके असून, त्याचं वजन 215 ग्रॅम आहे.
5,200mAh क्षमतेची बॅटरी : G37 आणि G37 Power या दोन्ही मॉडेल्सना IP64 धूळ आणि पाण्याचे तुषार रोखण्याचे (splash resistance) रेटिंग, तसंच MIL-STD-810H प्रमाणपत्र प्राप्त आहे. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी या हँडसेट्समध्ये बाजूला (side-mounted) बसवलेला फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आलं आहे. Motorola G37 मध्ये 20W फास्ट चार्जिंगसह 5,200mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, तर G37 Power मध्ये 30W च्या अधिक वेगवान वायर्ड चार्जिंग सुविधेसह 7,000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. हे दोन्ही फोन 6W क्षमतेच्या 'रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंग'ला देखील सपोर्ट करतात.
