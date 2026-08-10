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मोटो जी मॅक्स भारतात 14 ऑगस्टला होणार लाँच;7,000 mAh बॅटरीसह फ्लिपकार्ट मुख्य वैशिष्ट्ये उघड

मोटोरोलाचा नवीन Moto G Max स्मार्टफोन 14 ऑगस्टला लाँच होणार आहे. यात 7,000mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी तीन दिवस टिकू शकते.

Moto G Max
Moto G Max (Flipkart/motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 9:37 AM IST

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मुंबई : मोटोरोला भारतात आपल्या जी-सिरीजला आणखी बळकट करत आहे. आगामी मोटो जी मॅक्स या आठवड्यात लाँच होणार आहे. या स्मार्टफोनमध्ये प्रचंड 7,000 mAh बॅटरी आहे. कंपनीच्या मते सामान्य वापरात ही बॅटरी तीन दिवसांपर्यंत टिकू शकते. जास्त वापर करणाऱ्या आणि बॅटरी लाँग लास्टिंग हवी असणाऱ्या युजर्ससाठी हे फोन आदर्श ठरू शकते.

Moto G Max
Moto G Max (Flipkart/motorola)

मोटो जी मॅक्स लाँच डिटेल्स आणि डिझाईन : भारतात मोटो जी मॅक्सचे लाँच 14 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता (आयएसटी) होणार आहे. लाँच झाल्यानंतर हा फोन फ्लिपकार्ट, motorola.in आणि देशभरातील ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोअरमधून खरेदीसाठी उपलब्ध होईल. किंमत साधारण 24,000 ते 30,000 रुपये दरम्यान असू शकते, असा अंदाज आहे. ग्राहकांना तीन वेगवेगळ्या पँटोन-क्युरेटेड कलर ऑप्शन्स मिळतील. यात स्टारगेजर, मालागा आणि अलास्कन ब्लू रंगाचा समावेश आहे. फोनला लक्झरी सॅटिन फिनिश डिझाईन मिळालं आहे जे त्याला प्रीमियम लुक देतं. डोल्बी अॅटमोस-ट्यून केलेले स्टिरिओ स्पीकर्स इमर्सिव्ह ऑडिओ अनुभव देतात. मागील वर्षीच्या मोटो जी57 पॉवरसोबत काही मुख्य स्पेसिफिकेशन्स सामायिक असली, तरी या वेळी शारीरिक टिकाऊपणावर जास्त भर दिला आहे. मजबूत चेसिस मिलिटरी-ग्रेड MIL-STD-810H स्टँडर्डनुसार बनवलं आहे. त्यासोबत धूळ आणि द्रवपदार्थांपासून उच्च पातळीचं संरक्षणही मिळतं. रोजच्या वापरात अपघाती पडझडी किंवा कठीण परिस्थितीतही फोन टिकून राहावा, यावर कंपनीनं लक्ष केंद्रित केलं आहे.

Moto G Max
Moto G Max (Flipkart/motorola)

डिस्प्ले, प्रोसेसर आणि कॅमेरा तपशील : समोर 6.72-इंच एफएचडी+ एलसीडी स्क्रीन आहे. या डिस्प्लेला 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिळालं आहे, ज्यामुळे स्क्रोलिंग आणि ट्रान्झिशन्स स्मूथ होतं. स्क्रीनला कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7आयचं संरक्षण आहे जे स्क्रॅचेस आणि फोन हातातून पडून होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचवतो. अंतर्गत क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6एस जेन 4 प्रोसेसर आहे. त्यासोबत 6 जीबी किंवा 8 जीबी एलपीडीडीआर५एक्स रॅम आणि 128 जीबी यूएफएस 3.1 स्टोरेज मिळते. मागील बाजूस 50 एमपी सोनी एलवायटी-600 प्रायमरी कॅमेरा सेन्सर आहे जो दिवसा आणि कमी प्रकाशातही चांगले फोटो काढू शकतो. सॉफ्टवेअरबाबत फोन अँड्रॉइड 16 सोबत येईल. मोटोरोला दोन मेजर ओएस अपग्रेड्स आणि तीन वर्षांच्या सिक्युरिटी पॅचेस देईल. स्मार्ट कनेक्ट सॉफ्टवेअरमुळं पीसी आणि टॅब्लेटसोबत डेटा आणि कंटेंट सहज सिंक करता येतो. मोबाइल डिस्प्ले मोठ्या स्क्रीनवर एक्सटेंड करणेही सोपे होते.

Moto G Max
Moto G Max (Flipkart/motorola)
Moto G Max
Moto G Max (Flipkart/motorola)

मोटो जी मॅक्स बॅटरी लाईफ, टिकाऊपणा आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त फीचर्स एकत्र आणून भारतातील मध्यम-रेंज मार्केटमध्ये आपली जागा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 14 ऑगस्टच्या लाँच इव्हेंटनंतर अचूक किंमत आणि ऑफर्स स्पष्ट होतील.

Moto G Max
Moto G Max (Flipkart/motorola)

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