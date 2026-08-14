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Moto G Max भारतात लॉन्च: स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 4 चिपसेट आणि 7,000mAh ची दमदार बॅटरी, जाणून किंमत आणि वैशिष्ट्ये

Moto G Max भारतात स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 4 चिपसेट आणि 7,000mAh च्या दमदार बॅटरीसह लॉंच झाला आहे, जाणून किंमत आणि वैशिष्ट्ये...

Moto G Max
Moto G Max (Moto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 12:25 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 12:42 PM IST

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मुंबई : मोटोरोलानं शुक्रवारी भारतात 'मोटो जी मॅक्स' (Moto G Max) हा नवीन स्मार्टफोन लाँच करून आपल्या 'जी-सीरीज'चा (G-series) विस्तार केला आहे. गेल्या महिन्यात लाँच झालेल्या 'मोटोरोला एज 70 मॅक्स' (Motorola Edge 70 Max) नंतरचा हा कंपनीचा दुसरा 'मॅक्स' (Max) सीरीज स्मार्टफोन आहे. 6.72-इंच फुल एचडी+ एलसीडी (Full HD+ LCD), क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6एस जेन 4 (Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4) चिपसेट आणि 7,000mAh बॅटरीसह, हा फोन मध्यम श्रेणीतील (mid-range) ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. अँड्रॉइड 16 (Android 16) वर चालणारा हा फोन फ्लिपकार्टवर (Flipkart) उपलब्ध असेल.

किंमत, उपलब्धता आणि ऑफर्स: भारतात मोटो जी मॅक्सची किंमत 27,999 रुपये आहे. हा फोन 6 जीबी रॅम (RAM) आणि 128 जीबी स्टोरेजच्या एकाच व्हेरिएंटमध्ये येतो. हा फोन तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे, पँटोन अलास्कन ब्लू (Pantone Alaskan Blue), पँटोन मलागा (Pantone Malaga) आणि पँटोन स्टारगेझर (Pantone Stargazer). तो फ्लिपकार्टवरून खरेदी केला जाऊ शकतो. लाँच ऑफर्समध्ये ॲक्सिस (Axis) आणि आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेच्या क्रेडिट कार्ड्सवर 1,000रुपयांची त्वरित सूट (instant discount) दिली जात आहे. याव्यतिरिक्त, 1,000 रुपयांचा एक्सचेंज बोनसही उपलब्ध आहे. या फोनची विक्री 20 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता सुरू होईल.

Moto G Max
Moto G Max (Moto)

डिस्प्ले, कामगिरी आणि कॅमेरा वैशिष्ट्ये: ड्युअल-सिम (नॅनो + नॅनो) सपोर्ट असलेला मोटो जी मॅक्स 'हॅलो यूआय' (Hello UI) वर आधारित अँड्रॉइड 16 वर चालतो. कंपनीनं दोन अँड्रॉइड ओएस (OS) अपग्रेड्स आणि तीन वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देण्याचे आश्वासन दिलं आहे. या फोनमध्ये 6.72 -इंच फुल एचडी+ एलसीडी स्क्रीन आहे, ज्यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 120Hz टच सॅम्पलिंग रेट, हाय ब्राइटनेस मोडमध्ये 1,050 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि 391 ppi पिक्सेल डेन्सिटी आहे. डिस्प्लेच्या संरक्षणासाठी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7आय (Corning Gorilla Glass 7i) वापरण्यात आलं आहे.

Moto G Max
Moto G Max (Moto)

स्नॅपड्रॅगन 6एस जेन 4 चिपसेट: अंतर्गत कामगिरीसाठी यात 4nm स्नॅपड्रॅगन 6एस जेन 4 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो 6 जीबी LPDDR5X रॅम आणि 128 जीबी UFS 3.1 स्टोरेजसह येतो. मोटोरोलाच्या 'रॅम बूस्ट' (RAM Boost) वैशिष्ट्यामुळं स्टोरेज स्पेसचा वापर करून व्हर्च्युअल रॅम 24 जीबीपर्यंत वाढवता येते. या फोनच्या मागील बाजूस 50-मेगापिक्सेलचा Sony LYTIA 600 प्रायमरी कॅमेरा (f/1.8 अपर्चरसह) आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स (f/2.2, 199.५5-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यूसह) देण्यात आला आहे. तसंच, समोरच्या बाजूला 32-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे.

Moto G Max
Moto G Max (Moto)

कनेक्टिव्हिटी : पर्यायांमध्ये ड्युअल-सिम 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, 3.5 मिमी हेडफोन जॅक आणि USB Type-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंगसह येतो आणि टिकाऊपणासाठी MIL-STD-810H मानकांची पूर्तता करतो. यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉकची सुविधाही देण्यात आली आहे.

Moto G Max
Moto G Max chipset (Moto)

बॅटरी आणि डिझाइन: Moto G Max मध्ये 7,000mAh ची मोठी बॅटरी आहे, जी 30W टर्बोपॉवर (TurboPower) चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर हा फोन 63 तासांपर्यंत बॅटरी बॅकअप देऊ शकतो. या फोनचं वजन 213 ग्रॅम आहे. त्याचं मजबूत डिझाइन आणि दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी यामुळं दैनंदिन वापरासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरतो. मिड-रेंज स्मार्टफोन श्रेणीमध्ये Moto G Max बॅटरी, डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स यांच्यात चांगला समतोल साधतो. ज्यांना दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये हवी आहेत, त्यांच्यासाठी हा नक्कीच विचारात घेण्यासारखा पर्याय आहे.

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Last Updated : August 14, 2026 at 12:42 PM IST

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