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EV, CNG आणि हायड्रोजनवर चालणाऱ्या ट्रक, बसेसच्या कार्यकाळाला 5 वर्षांची मुदतवाढ

सरकानं हायड्रोजन आणि नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांच्या वयोमर्यादेत 5 वर्षांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

CNG EV CARS AGE LIMIT IN INDIA MOTOR VEHICLE RULES 2026 MORTH
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 2:00 PM IST

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मुंबई: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं (MoRTH) 'नॅशनल परमिट' (राष्ट्रीय परवाना) प्रणालीअंतर्गत चालणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांच्या विशेषतः बॅटरी-इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन-इंधन आणि CNG-वर चालणाऱ्या वाहनांना पाच वर्षांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

नॅशनल परमिटच्या नियमांत बदल: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं (MoRTH) 'सेंट्रल मोटर व्हेइकल्स रूल्स (CMVR), 1989' मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यासाठी एक मसुदा जारी केला आहे. या प्रस्तावानुसार, बॅटरी, हायड्रोजन आणि नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांच्या वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ केली जाणार आहे. यामुळं स्वच्छ इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना नॅशनल परमिटअंतर्गत अधिक काळ चालवणे शक्य होईल.

व्यावसायिक वाहनांसाठी पाच वर्षांची मुदतवाढ: नॅशनल परमिटसाठी लागू असलेल्या नियम 88 (Rule 88) अंतर्गत, बॅटरी-चालित, हायड्रोजन-इंधन आणि नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या 12 आणि 15 वर्षांच्या मर्यादा आता अनुक्रमे 17 आणि 20 वर्षे होतील. ही सवलत सर्व व्यावसायिक वाहनांना लागू नाही, तर ती केवळ नियम 88 अंतर्गत येणाऱ्या इंधनाच्या वाहनांपुरती मर्यादित आहे. व्यावसायिक वाहतुकीमध्ये स्वच्छ इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

इलेक्ट्रिक ट्रकच्या वापराला प्रोत्साहन: नीती आयोगाच्या 2025 च्या ईव्ही (EV) अहवालानुसार, 2024 मध्ये केवळ 6,220 इलेक्ट्रिक ट्रकची विक्री झाली; त्यापैकी केवळ 280 ट्रकचं वजन 3.5 टनांपेक्षा जास्त होते. उच्च किंमत आणि मर्यादित वित्तपुरवठा हे विक्रीतील मुख्य अडथळे होते. या पाच वर्षांच्या मुदतवाढीमुळं वाहन चालकांना पर्यावरणपूरक इंधनाच्या वाहनांसाठी आलेला अधिकचा खर्च भरून काढण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.

सुलभ आणि लवचिक नॅशनल परमिट प्रक्रिया: आता दरवर्षी नूतनीकरण करण्याऐवजी, नॅशनल परमिटची अधिकृतता (authorization) एकाच वेळी पाच वर्षांपर्यंत मिळवता येईल. तथापि, शुल्क प्रति वर्ष 16,500 रुपयेच राहील, ज्यामुळं पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण खर्च 28,500 रुपये होईल. अर्ज (फॉर्म 46) आणि अधिकृतता (फॉर्म 47) यांची प्रक्रिया पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं केली जाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पावत्या स्वीकारल्या जातील.

वाहन पोर्टलद्वारे माहितीची स्वयंचलित नोंद: या मसुद्यात वाहन डेटाबेसचा अधिक प्रभावी वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे. एकदा का डीलरशिप किंवा वाहन नोंदणीची माहिती दिली की, फॉर्म 16, 46 आणि 48 साठी आवश्यक तपशील पोर्टलवरून आपोआप मिळवले जातील; अर्जदारांना केवळ अपूर्ण राहिलेली माहिती भरावी लागेल. यामुळं प्रक्रिया जलद आणि कमी त्रासदायक होईल.

तात्पुरत्या नोंदणीसाठी नवीन कालावधी: आता 'बॉडी' नसलेले चेसिस (chassis) सहा महिन्यांच्या तात्पुरत्या नोंदणीसाठी पात्र असेल. जर 'बॉडी' बसवण्यामुळं किंवा अपरिहार्य कारणांमुळं चेसिस दीर्घकाळ वर्कशॉपमध्ये राहिले, तर नोंदणी प्राधिकरण 30 दिवसांची मुदतवाढ देऊ शकते. तसंच, जर डीलरच्या राज्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या राज्यात नोंदणी करायची असेल, तर तात्पुरती नोंदणी 45 दिवसांसाठी वैध असेल.

अतिरिक्त माहिती देणे अनिवार्य: नोंदणी आणि परमिट अर्जांमध्ये अधिक तपशील देणे आवश्यक असेल. फॉर्म 20 मध्ये मालकाचा आधारशी जोडलेला मोबाइल क्रमांक आणि - वाहन 'हायपोथेकेशन' (कर्जावर आधारित) अंतर्गत असल्यास - कराराचा तपशील किंवा कर्ज खात्याचा क्रमांक देणे अनिवार्य असेल. फॉर्म 48 मध्ये वैध नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा, पीयूसी (PUC), फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रलंबित चलनांचा (दंड) इतिहास आणि पूर्वीच्या राष्ट्रीय परमिटचा तपशील यांचा समावेश असेल.

ऑटोमोटिव्ह सुटे भाग उत्पादकांसाठी 'ट्रेड सर्टिफिकेट': पात्र ऑटोमोटिव्ह सुटे भाग उत्पादकांना आता नियम 33 अंतर्गत 'ट्रेड सर्टिफिकेट' (व्यापार प्रमाणपत्र) प्रणालीच्या कक्षेत आणले जाईल. यामध्ये 'डिपार्टमेंट ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च'द्वारे मान्यताप्राप्त आणि नवीन उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी संशोधन व विकास (R&D) करणाऱ्या उत्पादकांचा समावेश असेल.

सार्वजनिक सूचना आणि हरकतींसाठी आवाहन: मसुदा सार्वजनिक केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावामुळं स्वच्छ वाहतुकीला चालना मिळू शकते आणि डिजिटल सुलभतेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

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EV CARS AGE LIMIT IN INDIA
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MORTH
VEHICLE AGE LIMIT IN INDIA

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