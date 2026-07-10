इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी मुख्य घटकांवर मूलभूत सीमाशुल्क केलं माफ
सरकारनं डिस्प्ले असेंब्ली, लिथियम-आयन सेल्स आणि इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्सच्या उत्पादनासाठी मुख्य इनपुट्सवर मूलभूत सीमाशुल्क माफ केलंय.
Published : July 10, 2026 at 2:43 PM IST
नवी दिल्ली: भारत सरकारनं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डिस्प्ले असेंब्ली, लिथियम-आयन सेल्स आणि इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्स या तीन प्रमुख घटकांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक इनपुट्सवर मूलभूत सीमाशुल्क (BCD) पूर्णपणे माफ करण्याचे आदेश अर्थ मंत्रालयानं जारी केले आहेत. या निर्णयामुळं स्मार्टफोन, लॅपटॉप, वेअरेबल्स, स्मार्ट टीव्ही आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार आहे.
PLI योजनेशी सुसंगत निर्णय: हा निर्णय उत्पादन क्षेत्रात प्रोत्साहन देणाऱ्या PLI (Production Linked Incentive) योजनेशी सुसंगत आहे. सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम मजबूत करणे हे आहे. या सूटमुळं उत्पादकांना कच्चा माल स्वस्तात उपलब्ध होईल, ज्यामुळं उत्पादन खर्च कमी होऊन भारतीय उत्पादनांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल. डिस्प्ले असेंब्ली आणि इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्ससाठी इनपुट्सवरील सूट 31 मार्च 2029 पर्यंत वैध राहील. लिथियम-आयन सेल्ससाठीच्या मशीनरीवरील सूट तंत्रज्ञान-निरपेक्ष (technology-neutral) करण्यात आली आहे. यापूर्वी मोबाइल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वेगवेगळ्या सूट होत्या, आता एकत्रित आणि सोपी केली आहे.
AMRG Global चे मॅनेजिंग पार्टनर राजत मोहन म्हणाले, “ही सूट उत्पादकांसाठी लवचिकता वाढवते. आता बॅटरी गिगाफॅक्टरीज, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्या, BESS (Battery Energy Storage System), नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, टेलिकॉम, डेटा सेंटर्स, वैद्यकीय उपकरणे, ड्रोन आणि औद्योगिक ऑटोमेशन क्षेत्रांना मोठा फायदा होईल.”
विविध क्षेत्रांसाठी विस्तारित लाभ : ग्रँट थॉर्नटन भारतचे पार्टनर मनोज मिश्रा यांच्या मते, ऑटोमोटिव्ह, वैद्यकीय आणि औद्योगिक अनुप्रयोगांसाठी डिस्प्ले असेंब्ली इनपुट्सवरील सूट केवळ ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सपुरती मर्यादित न राहता व्यापक झाली आहे. वायरलेस चार्जिंगसाठी इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल्सवरील सूट स्मार्टफोन उत्पादकांसाठी उपयुक्त ठरेल.
ICEA चे अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. ते म्हणाले, “मोबाइल आणि कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्सप्रमाणे आता ऑटो डिस्प्ले, मेडिकल डिस्प्ले आणि इंडस्ट्रियल डिस्प्ले क्षेत्रातही मजबूत उद्योग उभारला जाईल. लिथियम-आयन उद्योगासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये (EV, BESS इ.) भांडवली वस्तूंसाठी सूट देणे ही स्पर्धात्मकता वाढवणारी पावलं आहेत. देशाला या उद्योगाची वेगाने वाढ आवश्यक आहे.”
या सूटीमुळं भारतात नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल, स्थानिक उत्पादन वाढेल आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. विशेषतः लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळवणे हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास मदत होईल. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील निर्यात वाढवण्यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. सरकारचा हा सातत्यपूर्ण प्रयत्न ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला बळकटी देतो. येत्या काळात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात भारत जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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