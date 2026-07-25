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भारत सरकारचे BitChat ॲपच्या GitHub रिपॉझिटरीज बंद करण्याचे आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर'नं (I4C) GitHub ला BitChat ॲपशी संबंधित तीन रिपॉझिटरीज बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

BitChat
BitChat (BitChat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 10:24 AM IST

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नवी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या I4C नं शुक्रवारी GitHub ला BitChat या विकेंद्रित मेसेजिंग ॲप्लिकेशनशी संबंधित रिपॉझिटरीज काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. हे ॲप इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क किंवा मध्यवर्ती सर्व्हरवर अवलंबून न राहता 'ब्लूटूथ मेश नेटवर्क'द्वारे 'पीअर-टू-पीअर' (थेट वापरकर्त्यांमधील) संवाद साधण्याची सुविधा देते. सुधारित आयटी (IT) नियमांमधील 'सकारण सूचना' (reasoned intimation) या प्रक्रियेचा वापर करून GitHub वरील सॉफ्टवेअर कोडला लक्ष्य करण्याची ही पहिलीच मोठी घटना आहे; यापूर्वी या प्रक्रियेचा वापर प्रामुख्यानं सोशल मीडिया पोस्ट, व्हिडिओ किंवा संदेश काढून टाकण्यासाठी केला जात असे.

BitChat ॲपची वैशिष्ट्ये : BitChat ची निर्मिती ट्विटरचे (आताचे X) माजी सीईओ जॅक डॉर्सी यांनी केली होती. हे ॲप वापरकर्त्यांना ब्लूटूथ तंत्रज्ञानाचा वापर करून जवळच्या उपकरणांवर थेट संदेश पाठवण्याची सुविधा देतं. यासाठी इंटरनेट कनेक्शन, फोन नंबर किंवा नोंदणीची आवश्यकता नसते. सर्व संवाद विकेंद्रित आणि निनावी पद्धतीनं होतो. यामुळं कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांसाठी कायदेशीर तपास करणे, संदेशाचा स्रोत शोधणे आणि कायदेशीररीत्या संवादावर लक्ष ठेवणे (interception) अत्यंत कठीण होतं. I4C च्या आदेशानुसार तीन तासांच्या आत या तीनही रिपॉझिटरीज बंद करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. या ॲपची रचना अशी आहे की सार्वजनिक अशांतता, दंगली, दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी किंवा इंटरनेट बंदीच्या काळातही संवाद सुरू राहू शकतो, ज्यामुळं कायद्याची अंमलबजावणी करणे अशक्य होते. सरकारच्या मते, "ब्लूटूथ मेश तंत्रज्ञानावर आधारित विकेंद्रित प्लॅटफॉर्मचा वापर बेकायदेशीर जमाव जमवण्यासाठी, हिंसक निदर्शनं करण्यासाठी, अफवा पसरवण्यासाठी, कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्यासाठी, गुन्हेगारी कट रचण्यासाठी आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाविरुद्ध अखंडतेविरुद्ध कारवाया करण्यासाठी केला जाऊ शकतो." अशा प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता असल्याचं गुप्तचर यंत्रणांचं म्हणणे आहे.

जॅक डॉर्सी यांची प्रतिक्रिया: X वरील एका पोस्टमध्ये जॅक डॉर्सी यांनी म्हटलं आहे की, "भारत सरकारला Bridgefy (BitChat) सारखं तंत्रज्ञान आवडत नाही आणि त्यांना ते काढून टाकायचं आहे." डॉर्सी यांनी यापूर्वी विकेंद्रित आणि मुक्त इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार केला आहे; Bridgefy हे त्याच दृष्टिकोनाचं प्रतिबिंब आहे.

सायबर सुरक्षा : भारत सरकार सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल नियमन बळकट करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. हे आदेश आयटी कायदा (IT Act) आणि 'इंटरमीडियरी गाईडलाईन्स' (मध्यस्थांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वा) अंतर्गत जारी करण्यात आले आहेत. हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे, कारण गिटहबसारख्या कोड-होस्टिंग प्लॅटफॉर्मवर अशी कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तज्ञांच्या मते, अशा विकेंद्रित ॲप्समुळं पारंपरिक पाळत ठेवण्याच्या यंत्रणा अपुऱ्या ठरतात. याउलट, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे की, असं तंत्रज्ञान नागरिकांना दडपशाहीच्या काळात किंवा इंटरनेट बंद असतानाही संवाद साधण्यास सक्षम करते. तथापि, सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की सार्वजनिक सुरक्षा, कायद्याची अंमलबजावणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांना प्राधान्य दिलं जातं आणि अशा ॲप्सचा गैरवापर रोखण्यासाठी ही पावलं उचलली जात आहेत. या प्रकरणामुळं डिजिटल तंत्रज्ञान, गोपनीयता आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भविष्यात अशा विकेंद्रित तंत्रज्ञानाचे नियमन कसं केलं जाईल याकडं आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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