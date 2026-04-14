महागाईचा मोबाईल फोनला फटका! अक्षय तृतीयेला ऑफरची अपेक्षा फोल, 10 ते 40 टक्के भाव वाढ

सणासुदीच्या खरेदीत मोबाईल फोनवर आकर्षक ऑफर्सची प्रतीक्षा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. इराण-अमेरिका युद्धामुळं मोबाईलच्या किंमती 10 ते 40 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

मोबाईल विक्रेता
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : सणासुदीच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर मिळणाऱ्या आकर्षक ऑफर्समुळं ग्राहक मोठ्या उत्साहानं खरेदी करतात. विशेषत: मोबाईल फोनवर येणाऱ्या सूट्सची अनेक जण प्रतीक्षा करत असतात. मात्र यंदा अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर मोबाईल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी निराशाजनक बातमी आहे. मोबाईल फोनच्या किंमतीत (Mobile phone prices rise ) अचानक आणि मोठ्या प्रमाणात वाढ (Smartphone Price Hike) झाल्यानं यंदा अपेक्षित आकर्षक ऑफर्स मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. कमी किमतीच्या लोकप्रिय मोबाईल संचांच्या किंमती 10 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढल्या असून, महागड्या संचांवर मिळणारी सूटही लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आली आहे.

मोबाईलच्या किंमतीत अचानक वाढ : आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत मोबाईल फोन हे केवळ संवादाचं साधन न राहता मनोरंजन, शिक्षण, कार्यालयीन कामे आणि दैनंदिन गरजांची पूर्तता करणारं अत्यावश्यक गॅजेट आहे. दरवर्षी नवीन तंत्रज्ञानामुळं ग्राहक नवीन मॉडेल्सकडं आकर्षित होतात. मात्र यंदा ही हौस महागात पडणार आहे. शहरातील व्यावसायिकांच्या मते, कमी किमतीच्या (9-10 हजार रुपयांच्या) मोबाईल संचांची किंमत आता 14 हजार रुपयांपर्यंत (Mobile phone prices Increase ) पोहोचली आहे.

'इराण-अमेरिका युद्धामुळं जागतिक पुरवठा साखळीवर (सप्लाय चेन) गंभीर परिणाम झाला आहे. युद्धामुळं चिप्स (सेमीकंडक्टर) उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या हेलियम, ब्रोमिनसारख्या महत्वाच्या सामग्रींच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. यासोबतच ऊर्जेच्या किमती वाढल्यानं आणि वाहतुकीच्या खर्चात वाढ झाल्यानं मोबाईलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिप्स महाग झाल्या आहेत. AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) च्या वाढत्या मागणीमुळं मेमरी चिप्स (DRAM, NAND) ची टंचाई निर्माण झाली असून, याचा थेट परिणाम स्मार्टफोन उत्पादनावर झाला आहे.भारतातही या जागतिक घटनांचा प्रभाव दिसून येत आहे. एंट्री-लेव्हल 5G फोन्सची किंमत 10 हजारांवरून 13 ते 14 हजारांपर्यंत गेली असून, पुढील काही महिन्यांत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे'. - महेश बासरे, व्यावसायिक, एस एस मोबाईल विक्रेता

यंदा ऑफरवर होणार मोठा परिणाम : गणपती, दसरा, दिवाळी, पाडवा आणि अक्षय तृतीया सारख्या सणांमध्ये मोबाईल कंपन्या नेहमी आकर्षक ऑफर्स, कॅशबॅक आणि सूट देत असतात. ग्राहक या ऑफर्सची वाट पाहत असतात. मात्र यंदा किंमती वाढल्यानं व्यावसायिकांना मोठ्या सूट देणे शक्य होणार नाही. महेश बासरे यांनी सांगितलं की, “मागील वर्षी मिळणाऱ्या सूट्समध्ये यावर्षी मोठी तफावत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एका आठवड्यात दर आणखी वाढण्याची भीती आहे.” स्वस्त मोबाईल संच महाग झाले असून, महागड्या मॉडेल्सवर मिळणारी सूट 5 ते 8 हजार रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे. याचा अर्थ छापील किंमतीपेक्षा कमी सूट मिळणार असल्यानं ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागतील. शहरातील अनेक दुकानदारांनी ही माहिती दिली आहे.

गरजेनुसार खरेदी अपरिहार्य: मोबाईल महाग झाल्यानं ग्राहक नाराज आहेत. अनिल टेकाळे या ग्राहकानं सांगितलं, “आज शाळा-कॉलेजच्या अभ्यासापासून ते ऑफिसच्या कामापर्यंत चांगला मोबाईल आवश्यक आहे. किंमत वाढली तरी गरजेनुसार तो घ्यावा लागेल, पण किंमत वाढ झाल्यानं खिशाला फटका बसतोय.” अनेक ग्राहक अक्षय तृतीयेला नवीन फोन घेण्याची योजना आखत होते, मात्र आता त्यांना थोडा बजेटचा विचार करावा लागणार आहे.

भविष्यात काय? : तज्ज्ञांच्या मते, इराण-इस्त्राईल-अमेरिका युद्ध जर दीर्घकाळ चाललं तर सेमीकंडक्टर उद्योगावर आणखी दबाव वाढेल. यासोबतच AI च्या मागणीमुळं मेमरी चिप्सची किंमत 40 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. भारतात रुपयाची घसरण आणि वाढलेल्या आयात खर्चामुळं मोबाईलच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना आशा आहे की, परिस्थिती सुधारल्यास ऑफर्स पुन्हा सुरू होतील, पण सध्या तरी ग्राहकांना जास्त खर्च करावा लागणार आहे.

