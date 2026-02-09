ETV Bharat / technology

टाटा मोटर्स जेएलआर प्रकल्पाचं राणिपेटमध्ये उद्घाटन; 9 हजार कोटींची गुंतवणूक, 5 हजार नोकऱ्या निर्माण

टाटा मोटर्स जेएलआर प्रकल्पाच्या उद्घाटनामुळं 9 हजार कोटींची गुंतवणूक आणि 5 हजार नवी नोकऱ्या निर्माण होणार आहे.

M.K. Stalin, Tata Motors Passenger Vehicles JLR
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन आणि टाटा मोटर्सचे अधिकारी (ANI)
By ANI

Published : February 9, 2026 at 1:21 PM IST

राणिपेट (तमिळनाडू): टाटा मोटर्सच्या (Tata Motors) प्रवासी वाहन आणि जगुआर लँड रोवर (जेएलआर)च्या नव्या उत्पादन प्रकल्पाचं (Tata Motors Passenger Vehicles) उद्घाटन तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केलंय. राणिपेट जिल्ह्यातील पानापक्कम येथे हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. हा प्रकल्प सिप्कॉट औद्योगिक संकुलात उभारण्यात आला असून, राज्याच्या भविष्यकालीन गतिशीलतेला बळकटी देणार आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये आणि गुंतवणूक
हा ग्रीनफील्ड प्रकल्प 9 हजार कोटी रुपये (अंदाजे 994 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर) गुंतवणुकीनं उभारला आहे. येथं आयसीई इंजिन तसंच इलेक्ट्रिक वाहने ईव्ही अशी दोन्ही प्रकारची वाहने उत्पादित केली जाणार आहेत. हा प्रकल्प राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये समान विकास साधण्याच्या धोरणाशी सुसंगत असून, औद्योगिक विकासाला चालना देणारा आहे. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात आणखी विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे.

रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकास
उद्योग, गुंतवणूक प्रोत्साहन, वाणिज्य मंत्री टी.आर.बी. राजा यांनी सांगितलं की, या प्रकल्पामुळं थेट 5 हजार नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. याशिवाय यामुळं अनेक सहाय्यक उद्योग (अँसिलरी युनिट्स) उभारले जातील, ज्यामुळं अप्रत्यक्ष रोजगारही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. “या प्रकल्पामुळं किमान 5 हजार थेट नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे जेएलआरसोबत येणाऱ्या सहाय्यक उद्योगाचा प्रभाव प्रचंड असेल,” असं राजा यांनी एएनआयला सांगितलं. कामगारांची भरती राज्यभरातून करण्यात आली आहे. ‘नान मुधलवन’ कौशल्य विकास महामंडळाच्या मदतीनं स्थानिक तरुण-तरुणींना प्रशिक्षण देण्यात आलंय. “येथे काम करणाऱ्या मुला-मुलींना नान मुधलवनच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलं आहे. ते तमिळनाडूच्या विविध भागांतून आले आहेत,” असं राजा यांनी नमूद केले. राणिपेट जिल्ह्यातील स्थानिकांनाही प्राधान्य देण्यात आलं आहे.

जलद अंमलबजावणी
प्रकल्पाचं काम विक्रमी वेळेत पूर्ण झालंय. याचे श्रेय राज्य सरकार आणि टाटा समूहाच्या उत्कृष्ट समन्वयाला जातं. “क्लिअरन्स एक बाजू, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही महत्त्वाची आहे. टाटा समूहाचे आम्ही मनापासून आभारी आहोत,” असं राजा यांनी सांगितलं. तमिळनाडूला देशातील उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीचं राज्य बनवण्याच्या दृष्टीनं हा प्रकल्प महत्त्वाचा टप्पा आहे, असं ते म्हणाले. राज्य सरकार लवकरच ‘कन्व्हर्जन्स कॉन्क्लेव्ह’च्या माध्यमातून आणखी गुंतवणुकीच्या घोषणा करणार आहे.

