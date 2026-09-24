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Mivi One 5G स्मार्टफोन स्मार्टफोन भारतात लाँच; किंमत आणि वैशिष्ट्ये...

Mivi नं भारतात आपला पहिला स्मार्टफोन 'Mivi One 5G' लाँच केला आहे. स्नॅपड्रॅगन 5G प्रोसेसर आणि आकर्षक डिझाइन तो लॉंच झालाय.

Mivi One 5G
Mivi One 5G स्मार्टफोन (Flipkart)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 2:48 PM IST

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मुंबई: ऑडिओ उत्पादनांच्या क्षेत्रात एक दशक पूर्ण केल्यानंतर, 'मिकी'नं (Mivi) आता स्मार्टफोनच्या बाजारपेठेत पदार्पण केलं आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे भारतात 'Mivi One 5G' लाँच केला आहे. हा ब्रँडचा पहिलाच स्मार्टफोन असून यात 5G स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर देण्यात आला आहे. 15,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध असलेला हा फोन जलद इंटरनेट गती आणि आकर्षक डिझाइनसह येतो. हा फोन थेट 'Boult Ace 5G' शी स्पर्धा करतो; 'Boult' हा एक भारतीय ब्रँड आहे जो प्रामुख्यानं स्मार्टवॉच आणि ऑडिओ उत्पादनांसाठी ओळखला जातो.

Mivi One 5G smartphone
Mivi One 5G स्मार्टफोन वैशिष्ट्ये (Flipkart)

Mivi One 5G ची किंमत, उपलब्धता : MiviOne 5G च्या 4GB रॅम (RAM) आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत 12,999 रुपये आहे. यात 8GB पर्यंत रॅम असलेले व्हेरिएंट्सही उपलब्ध आहेत. हा फोन पाच आकर्षक निळा (Blue), बरगंडी (Burgundy), हिरवा (Green), गडद निळा (Dark Blue) आणि गुलाबी (Pink) रंगांमध्ये येतो. फ्लिपकार्टवर (Flipkart) याची विक्री 8 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. लाँच ऑफरचा भाग म्हणून, Axis, HDFC, ICICI आणि SBI बँकेच्या कार्डधारकांना 1,000 रुपयांची त्वरित सवलत (instant discount) मिळेल.

Mivi One 5G
Mivi One 5G ची किंमत, उपलब्धता (FlipKart)

Mivi One 5G चे तपशील आणि वैशिष्ट्ये: या फोनमध्ये 6.75 -इंचाचा IPS LCD डिस्प्ले आहे. याचं HD+ रिझोल्यूशन आणि 90Hz रिफ्रेश रेट स्मूथ स्क्रोलिंगचा अनुभव देतात. बजेट फोनमध्ये उच्च रिफ्रेश रेट अनेकदा केवळ विशिष्ट सिस्टम ॲप्सपुरते मर्यादित असतात, परंतु येथे हे वैशिष्ट्य विविध परिस्थितींमध्ये उपयुक्त ठरतं.

Mivi One 5G
Mivi One 5G स्मार्टफोन (Flipkart)

Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर: हा फोन 4-नॅनोमीटरच्या Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसरवर चालतो. 15,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत हा स्नॅपड्रॅगन चिपसेट असलेला एकमेव फोन आहे. सध्या बहुतेक ब्रँड्स 5G कनेक्टिव्हिटीसाठी Unisoc प्रोसेसरवर अवलंबून आहेत. जरी हा प्रोसेसर काही वर्षे जुना असला, तरीही त्यानं AnTuTu बेंचमार्कवर 4,78,134 इतका स्कोअर मिळवला आहे.

Snapdragon 5G processor
स्नॅपड्रॅगन 5G प्रोसेसर (Flipkart)

50MP कॅमेरा: या फोनच्या कॅमेरा सेटअपमध्ये f/1.8 अपर्चरसह मागील बाजूस सॅमसंग ISOCELL 50MP सेन्सर आहे, तर समोरील बाजूस 8MP चा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आला आहे. या किंमतीच्या श्रेणीनुसार कॅमेराची कामगिरी सरासरी असण्याची अपेक्षा आहे; व्हिडिओ कॉल्ससाठी सेल्फी कॅमेरा पुरेसा आहे.

Mivi One 5G
Mivi One 5G कॅमेरा (Flipkart)
Mivi One 5G
Mivi One 5G कॅमेरा (Flipkart)

6,000mAh बॅटरी: या फोनमध्ये 6,000mAh ची बॅटरी आहे, तरीही याची जाडी केवळ 9.15 मिमी इतकीच आहे. हा फोन 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो आणि बॉक्समध्येच अडॅप्टर दिलं जातं. हा फोन अँड्रॉइड 16 (Android 16) वर चालतो, यात अनावश्यक ॲप्स (bloatware) नाहीत आणि दोन ओएस (OS) अपग्रेड्सचे आश्वासन दिलं आहे.

Mivi One 5G
Mivi One 5G स्मार्टफोन बॅटरी (Flipkart)

Mivi Care+ सेवा: स्मार्टफोनच्या सुरुवातीच्या लाँचला अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी 'Mickey Care+' सेवा मोफत दिली जात आहे. काही समस्या उद्भवल्यास, कंपनी फोन स्वतः घेऊन जाईल, दुरुस्त करेल आणि परत करेल. जर ठराविक वेळेत दुरुस्ती पूर्ण झाली नाही, तर सात दिवसांचं 'रिप्लेसमेंट धोरण' (बदलून मिळण्याची सुविधा) लागू होते. अधिकृत सेवा पुरवठादारांशी भागीदारी करून देशभरात 500 हून अधिक सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.

Mivi One 5G
Mivi One 5G डिस्प्ले (Flipkart)

Mivi One 5G का विकत घ्यावा? : याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व व्हेरिएंट्समध्ये मिळणारे 128GB चे बेस स्टोरेज. 'Lava Virat V1 5G' च्या तुलनेत हा एक मोठा फायदा आहे, कारण त्या फोनमध्ये 13,499 रुपयांना 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज मिळते.

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