Mivi भारतीय ब्रँडचा पहिलाच Mivi One 5G स्मार्टफोन लवकरच होतोय लॉंच..
Mivi या भारतीय ब्रँडचा पहिलाच स्मार्टफोन असलेला 'Mivi One 5G' 24 सप्टेंबर रोजी लाँच होणार असल्याची अधिकृतपणे पुष्टी करण्यात आली आहे.
Published : September 3, 2026 at 3:08 PM IST
मुंबई : Mivi नं आपल्या पहिल्या स्मार्टफोनच्या लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. या भारतीय ब्रँडचं हे डिव्हाइस 24 सप्टेंबर रोजी लाँच होणार आहे. लाँचची तारीख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Flipkart वर जाहीर करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, कंपनीनं पुष्टी केली आहे की Mivi One 5G मध्ये Qualcomm चिपसेटचा वापर केला जाईल. ई-कॉमर्स साइटवर फोनची डिझाइनही समोर आली आहे; यात iPhone 16 प्रमाणेच मागील बाजूस उभ्या (vertical) स्वरूपातील ड्युअल-कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे.
Every moment captured like it’s the one! 📸— Mivi (@MiviOfficial) September 3, 2026
Dropping 24 Sep#MiviOne pic.twitter.com/HcHVdo6XZK
24 सप्टेंबर रोजी लाँच : हैदराबादस्थित वेअरेबल्स आणि ऑडिओ डिव्हाइस उत्पादक कंपनीनं अधिकृत X पोस्टद्वारे पुष्टी केली आहे की हा फोन सप्टेंबरमध्ये लाँच होईल. Flipkart वर या फोनसाठी एक विशेष मायक्रोसाइट तयार करण्यात आली आहे, जिथं त्याची वैशिष्ट्ये उघड केली जातील. हा फोन हिरव्या रंगाच्या पर्यायात उपलब्ध असेल आणि त्याची किंमत 15,000 रुपयांच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे.
Geekbench वर लिस्टिंग : Mivi One 5G अलीकडेच Geekbench वर दिसून आला. Mivi चा पहिला स्मार्टफोन या सर्टिफिकेशन साइटवर 'Mivi MVNOE' या मॉडेल नंबरसह सूचीबद्ध करण्यात आला आहे. लीक झालेल्या माहितीनुसार, या डिव्हाइसमध्ये Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450) चिपसेट असेल, ज्यासोबत 6 GB रॅम आणि Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दिली जाईल. Geekbench वर, या फोननं सिंगल-कोर टेस्टमध्ये 667 गुण आणि मल्टी-कोर टेस्टमध्ये 1490 गुण मिळवले आहेत. हे गुण दर्शवतात की हे एक बजेट-फ्रेंडली (परवडणारे) डिव्हाइस असेल.
One name, zero compromises!#MiviOne pic.twitter.com/PYOcTYM1NY— Mivi (@MiviOfficial) September 2, 2026
Flipkart वरील माहितीनुसार, या भारतीय ब्रँडचा पहिला 5G फोन पूर्णपणे 'ब्लोटवेअर-मुक्त' (अनावश्यक प्री-इन्स्टॉल ॲप्स नसलेला) असेल आणि यात 'स्टॉक अँड्रॉइड' ऑपरेटिंग सिस्टम असेल. हा फोन Android 16 सह लाँच होऊ शकतो. हा स्मार्टफोन भारतीय बाजारपेठेत आधीच उपलब्ध असलेल्या चिनी कंपन्यांच्या बजेट-फ्रेंडली फोनशी थेट स्पर्धा करेल.
Boltt Phones चं लाँचिंग: Mivi नंतर, वेअरेबल डिव्हाइस बनवणाऱ्या आणखी एका भारतीय कंपनी Fire-Boltt नं Boltt ब्रँड अंतर्गत 'Evo' आणि 'Ace 5G' हे दोन बजेट-फ्रेंडली स्मार्टफोन लाँच केले आहेत. दोन्ही फोनची किंमत 15,000 रुपयांच्या श्रेणीत आहे.
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